Trading con el Leu Rumano: ¿Qué debes saber?

Rumanía formó parte del bloque del Este durante muchas décadas, pero las cosas parecen haber cambiado desde que el país ingresó en la Unión Europea (UE), especialmente en lo que se refiere a las condiciones económicas. A medida que la economía rumana se fortalece, el trading del Leu Rumano (RON) frente a las principales divisas parece estar convirtiéndose en una opción para algunos traders.

En este blog, compartiremos contigo algunos datos valiosos sobre el Leu Rumano y la economía rumana que pueden resultar útiles para un trader de divisas.

La economía rumana, el Banco Nacional Rumano y el Leu

Rumanía ingresó en la UE en 2007, tras años de dificultades económicas. El acceso a los fondos de la UE y las reformas económicas han contribuido al fortalecimiento de la economía rumana. Según el informe Perspectivas de la Economía Mundial publicado por el Fondo Monetario Internacional (FMI), se espera que el PIB rumano crezca un 2,4% en 2023, con lo que se revisa a la baja la previsión anterior que sugería un crecimiento del 3,1%. Los analistas del FMI prevén que el PIB rumano crezca un 3,7% en 2024.

Rumanía, como la mayoría de los países del viejo continente, se ha visto azotada en los últimos meses por elevadas cifras de inflación. Se prevé que los precios al consumo aumenten un 10,5% en 2023, antes de que la tasa se reduzca a la mitad, hasta el 5,8%, en 2024.

La Comisión Europea subrayó que "en conjunto, se prevé que el PIB real crezca un 3,2% en 2023 y un 3,5% en 2024. Los riesgos para las previsiones se inclinan a la baja, ya que los retrasos en la aplicación del Plan de Recuperación y Resistencia (PRR) podrían reducir las inversiones. La inflación media medida por el IPCA disminuirá al 9,7% en 2023 y al 4,6% en 2024, pero los riesgos se inclinan al alza, ya que las presiones al alza de los salarios son elevadas".

El Banco Nacional de Rumanía (Banca Națională a României- BNR) se creó en 1880. El principal objetivo del BNR es garantizar y mantener la estabilidad de precios, diseñar y aplicar la política monetaria y la política de tipos de cambio, al tiempo que emite el Leu Rumano.

El primer Leu Rumano se emitió en 1867. Un dato interesante es que el Leu Rumano fue brevemente la unidad monetaria menos valorada del mundo durante algunos meses en 2005, pero mucho ha cambiado desde entonces. Rumanía aún no forma parte del bloque del euro ya que el plan de adopción de la moneda única ha retrasado la fecha prevista hasta 2026.

Trading con el Leu Rumano: Rendimiento de la divisa

El Leu Rumano ha visto días mejores como se puede ver en el Gráfico Mensual a continuación. La moneda rumana alcanzó un máximo de varios años frente al dólar estadounidense cotizando a 4,39 RON en abril de 2020.

Fuente: Admirals MetaTrader 5 - USD RON Gráfico mensual.

Rango de fechas: 1 de octubre de 2017 - 7 de septiembre de 2023. Fecha de Captura: 7 de septiembre de 2023.

Durante 2020, el Leu Rumano recuperó algo de terreno frente a la divisa estadounidense, sin embargo comenzó a debilitarse de nuevo en la segunda mitad de 2021. El 1 de septiembre de 2022, el Leu cotizaba a 5,05 RON frente a su homólogo estadounidense.

Fuente: Admirals MetaTrader 5 - USD RON Gráfico Diario.

Rango de fechas: 20 de Febrero 2023 - 7 de Septiembre 2023. Fecha de Captura: 7 Septiembre 2023.

El gráfico diario anterior muestra que el leu rumano ha ganado algo de fuerza y que el tipo de cambio USD RON fluctuará entre 4.4 - 4.6 en 2023.

¿Qué opinan los analistas sobre el Leu Rumano y el rendimiento de la economía?

Los analistas de ING expresaron su preocupación por el crecimiento económico de Rumanía. En su informe de mediados de agosto, escribían: "Desde hace tiempo tenemos una previsión de crecimiento del PIB del 2,5% para 2023. Aunque los datos detallados previstos para el 7 de septiembre podrían arrojar una luz diferente sobre la dinámica de crecimiento, ya estamos revisando nuestra previsión de crecimiento del PIB para 2023 al 1,5%, mientras que mantenemos la de 2024 en el 3,7%".

El informe incluía comentarios sobre la aplicación de la política monetaria del BNR, señalando: "dependiendo de los detalles de la revisión presupuestaria prevista para finales de este mes, los riesgos podrían sesgarse ligeramente a la baja. Creemos que el BNR aún no contempla el momento oportuno para un giro moderado, a pesar de las declaraciones moderadas más frecuentes de otros bancos centrales de la región. Mantenemos nuestra opinión de un primer recorte de tipos en el primer trimestre de 2024, con un tipo clave del 5,5% a finales de 2024."

Comentando la serie de datos financieros del 7 de septiembre relacionados con la economía rumana, declararon que reafirman su previsión de crecimiento del PIB para el año fiscal 2023 en el 2,1%. Su informe señala: "El crecimiento económico se confirmó en un 0,9% trimestral y un 1,1% interanual. Rumanía parece tener uno de los ritmos de crecimiento trimestral más rápidos de la región en el 2T23, aunque la cifra anual se desaceleró por segundo trimestre consecutivo en el 2T23 tras alcanzar su máximo en el 4T22, tendencia que probablemente se mantendrá en los trimestres siguientes. Para 2024, prevemos un repunte de la expansión del PIB hasta el 4,2% interanual impulsado por el consumo gracias al impacto retardado del crecimiento de los salarios reales y a los efectos indirectos de las inversiones estatales".

Los analistas de mercado del Banco BCR han sugerido que el Leu Rumano no se debilitará este año más de un 2-2,5% de media en comparación con la media del año pasado. El economista jefe del BCR declaró que "creemos que el Leu se debilitará hasta 5,05 por euro a finales de año, ya que el fuerte descenso de la inflación permite al banco central admitir una cierta debilidad de la moneda para desalentar los préstamos en divisas al sector empresarial, que han aumentado recientemente por causa de la creciente diferencia entre los tipos de interés."

Gestión del Riesgo Operando con el Leu Rumano

Si deseas añadir el Leu Rumano a tu cartera de inversiones, debes tener en cuenta que existe cierto riesgo al operar con divisas o con cualquier otro instrumento financiero. Si eres un trader principiante, puede que no tengas los conocimientos necesarios para identificar cuándo dejar de operar o qué movimientos podrían beneficiar tu estrategia.

Aprender a operar debería ser tu objetivo principal. Si te preguntas cómo, la respuesta es bastante sencilla. Estudiar cómo funciona el trading es lo primero que todo nuevo trader debería poner en su lista. Los brókers de Forex y los centros educativos de trading ofrecen una amplia gama de materiales educativos como webinars, libros electrónicos, seminarios, blogs, etc., que podrían ayudar a los traders principiantes a entender cómo funciona el trading y los posibles obstáculos.



La gestión del riesgo es otro aspecto que los traders principiantes no deben ignorar. Las plataformas de trading modernas ofrecen a los traders herramientas avanzadas de gestión de riesgos que podrían ayudarles a reducir sus pérdidas en caso de caída del mercado. Hay que tener en cuenta que las herramientas de gestión de riesgos no eliminan los riesgos, pero pueden ayudarte a proteger tus fondos, incluso en el caso de que cometas algún error en tus operaciones. Por lo tanto, las herramientas de gestión de riesgos no deben ser ignoradas por los operadores principiantes que quieran disfrutar de la experiencia de operar sin perder los fondos necesarios en el proceso.

¿Te interesan las noticias macroeconómicas? Aprende cómo funciona este enfoque con nuestros webinars gratuitos. Conoce a operadores expertos e interactúa con ellos. Observa y aprende de las sesiones de trading en vivo.

