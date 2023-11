Los mercados, cautos a la espera de las decisiones de la Fed y el BoE sobre los tipos de interés

Noviembre 02, 2023 06:16

La semana viene cargada de acontecimientos financieros interesantes, ya que la Reserva Federal estadounidense (Fed) y el Banco de Inglaterra (BoE) van a seguir los pasos del Banco de Japón (BoJ) a la hora de anunciar sus decisiones sobre los tipos. Según las previsiones de los economistas, es probable que ambos bancos mantengan los tipos.

En Japón, el Secretario Jefe del Gabinete, Hirokazu Matsuno, declaró que no descartaría ninguna medida para responder a los movimientos desordenados de las divisas, subrayando que los movimientos rápidos de las divisas no son deseables.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) sugirió que podría ser necesario un mayor endurecimiento de la política monetaria por parte del Banco de la Reserva de Australia (RBA) para llevar la inflación al rango objetivo en 2025. Los economistas del FMI señalaron que la economía australiana sigue siendo resistente e instaron al Gobierno a planificar los proyectos de inversión pública de forma más coordinada, lo que respaldaría los esfuerzos del RBA.

En China, el PMI manufacturero Caixin/S&P Global cayó a 49,5 en octubre desde los 50,6 de septiembre, situándose por debajo de la marca de 50,0 puntos que separa el crecimiento de la contracción. Comentando la cifra, los economistas dijeron a los periodistas de Reuters que la economía china se resiente de la debilidad de la demanda, así como de las incertidumbres internas y externas.

Decisión de la Fed sobre los tipos de interés

El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de la Fed anunciará hoy su decisión sobre los tipos de interés. La herramienta Fedwatch de CME da más de un 99% de probabilidades de que la Fed mantenga los tipos. A pesar de que la inflación general se mantiene por encima del objetivo del 2% y ha permanecido así durante bastante tiempo, es probable que el consejo de la Fed se abstenga de tomar medidas para evaluar el efecto de su política monetaria.

Cabe señalar que la Fed ha subido los tipos 11 veces en los últimos meses, lo que ha supuesto el endurecimiento más rápido de la política registrado en casi 40 años. El jefe de la Fed, Jerome Powell, ha dado a entender que los tipos se mantendrán al alza durante más tiempo y no ha descartado la posibilidad de una subida más hasta finales de 2023.

Decisión del Banco de Inglaterra sobre los tipos de interés

El jueves por la tarde, el Banco de Inglaterra se unirá al grupo de bancos centrales que han anunciado sus decisiones sobre los tipos de interés. Los analistas del mercado esperan que el Comité de Política Monetaria (MPC) del BoE no suba los costes de los préstamos, tal y como ha mostrado una encuesta de Reuters entre economistas.

Un informe del Financial Times que cita a analistas de Oxford Economics afirma que "la inflación sigue siendo incómodamente fuerte", mientras que los miembros del MPC han dicho que la política monetaria tendría que seguir siendo restrictiva durante algún tiempo en respuesta al entorno de precios elevados. Las presiones inflacionistas también se ven impulsadas por unas cifras de crecimiento salarial que no se veían desde 2001. Los economistas encuestados por Reuters sugieren que el BoE no bajará los tipos de interés hasta al menos julio de 2024.

Informe de nóminas no agrícolas de EE.UU. de octubre de 2023

El viernes será el día de las nóminas no agrícolas en EE.UU., en el que la mayoría de los analistas del mercado estarán ansiosos por echar un vistazo a la situación del mercado laboral del país. Los analistas prevén que la cifra de nóminas no agrícolas se sitúe en 172.000, significativamente por debajo de las 336.000 registradas en septiembre. No obstante, cabe señalar que los informes de NFP han sorprendido ocasionalmente a los mercados mundiales en los últimos meses.

Con una tasa de desempleo del 3,8%, los economistas analizarán el informe de la Oficina de Análisis Económico (BEA) para ver si el mercado laboral se está enfriando como consecuencia de unos tipos de interés más altos de lo habitual.

¿Te interesa el trading de noticias macroeconómicas? Aprende cómo funciona con nuestros webinarios gratuitos: conoce e interactúa con traders expertos. Observa y aprende en las sesiones de trading en directo.

Seminarios web gratuitos de trading Sintonice los seminarios web en directo organizados por nuestros expertos en trading REGÍSTRESE GRATIS

Este material no contiene ni debe interpretarse como que contiene consejos de inversión, recomendaciones de inversión, una oferta o solicitud de transacciones en instrumentos financieros. Ten en cuenta que dicho análisis de trading no es un indicador fiable de ningún rendimiento actual o futuro, ya que las circunstancias pueden cambiar con el tiempo. Antes de tomar cualquier decisión de inversión, debes buscar el asesoramiento de asesores financieros independientes para asegurarte de que comprendes los riesgos.