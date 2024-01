El IPC de EE.UU. y China, en el foco de atención

Enero 10, 2024 06:12

Los informes de inflación de EE.UU. y China del jueves y viernes, respectivamente, son los conjuntos de datos en los que probablemente se centrarán los economistas durante el resto de esta semana. Ambas economías sufrieron las consecuencias de las elevadas cifras de inflación y las políticas económicas restrictivas, que afectaron a los presupuestos de los consumidores.

En otras noticias, el Banco Mundial advirtió de que la economía mundial crecerá a su ritmo más lento (2,4%) desde la pandemia.. El economista jefe del Banco Mundial, Intermit Gill, afirmó que los elevados tipos de interés y los conflictos en diversas regiones han desempeñado un papel importante. Sin embargo, también señaló que "a finales de 2024 proyectamos que todas las economías avanzadas tendrán una renta per cápita superior a la que tenían antes de la COVID".

Informe IPC EE.UU. Diciembre 2023

Economists will be expecting to scrutinise the US inflation data for the month of December as the US Bureau of Labour Statistics (BLS) is scheduled to release its monthly survey.

Los analistas prevén que la inflación del IPC estadounidense suba hasta el 0,2%, en base anualizada, en el último mes de 2023, mientras que la inflación del IPC subyacente se situaría en el 3,8%, por debajo del 4% de noviembre.

Según un informe de ING: "Se espera que la inflación subyacente caiga por debajo del 4,0% (el consenso y la previsión de ING son del 3,8%), pero las actas del FOMC de diciembre mostraron que había una visión optimista generalizada sobre la senda de desinflación y se supone que esto no cambiará el panorama drásticamente. Nuestra previsión sigue siendo una primera bajada de tipos en mayo, y una retirada gradual de las apuestas de bajada de tipos de marzo."

Informe del IPC de China de Diciembre de 2023

El viernes se publicarán importantes datos sobre la inflación en China, ya que la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) arrojará algo de luz sobre la situación de la economía.

Los analistas del mercado sugieren que la inflación del IPC de diciembre será probablemente incluso inferior a la cifra del -0,5% registrada en noviembre, ya que los costes de la energía fueron más bajos. Los analistas de Nomura han sugerido que una reducción de los tipos de interés por parte del Banco Popular de China (PBoC) podría ser una posibilidad en la próxima reunión del 21 de enero.

Crecimiento en la Eurozona y recortes de tipos de interés

En Europa, el vicepresidente del BCE, Luis De Guindos, afirmó que "es probable que el rápido ritmo de desinflación que observamos en 2023 se ralentice este año". De Guindos señaló que "los datos entrantes indican que el futuro sigue siendo incierto, las perspectivas se inclinan a la baja", y añadió que "los indicadores blandos apuntan a una contracción económica también en diciembre, lo que confirma la posibilidad de una recesión técnica en el segundo semestre de 2023 y unas perspectivas débiles a corto plazo".

El gobernador del Banco de Francia (BoF) y responsable de política económica del Banco Central Europeo (BCE), François Villeroy de Galhau, afirmó que el banco central del bloque del euro recortará los tipos este año mientras los fundamentos subyacentes no deparen sorpresas. Villeroy señaló que el BCE no procedería a recortar los tipos hasta asegurarse de que la inflación ronda el 2%.

La inflación medida por el IPC baja en noviembre en Australia

En Australia, la inflación medida por el IPC cayó en noviembre cerca de su nivel más bajo en dos años y los analistas sugieren que no serían necesarias nuevas subidas de los tipos de interés, ya que la estricta política monetaria del Banco de la Reserva de Australia (RBA) parece dar resultados positivos. Aún más impresionante fue la cifra del IPC subyacente, que bajó al 4,6% desde el 5,3% registrado en octubre.

