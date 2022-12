I prezzi del greggio salgono in mezzo alle tempeste invernali negli Stati Uniti

Dicembre 28, 2022 19:23

I prezzi spot del greggio sono saliti verso gli 80 dollari al barile in seguito all'aumento della domanda di combustibile per il riscaldamento e alle forti tempeste invernali negli Stati Uniti e in Canada.

Le aspettative del mercato di una recessione nel 2023 hanno pesato sui prezzi del greggio per la maggior parte di dicembre. Queste sono state contrastate dalle tempeste invernali e dal miglioramento delle prospettive di crescita globale ora che la Cina si appresta a riaprire le sue frontiere ai visitatori. Negli ultimi sviluppi, Hong Kong abbandonerà le restrizioni di distanza sociale COVID-19 entro la fine di dicembre, con una mossa che probabilmente sosterrà il sentiment del mercato.

Quale forza prevarrà sui mercati del greggio all'approssimarsi di gennaio: i timori di recessione, il fabbisogno invernale o le più rosee prospettive di crescita della Cina? Nel breve termine, la domanda di combustibile per riscaldamento dovrebbe sostenere i prezzi del greggio durante i mesi invernali. Le prospettive a medio termine sono meno chiare, a causa delle pressioni sull'offerta derivanti dalla guerra in Ucraina e dalle possibilità di una recessione globale.

Giovedì l'Energy Information Administration (EIA) pubblicherà il rapporto sulla variazione delle scorte di greggio per la settimana conclusasi il 23 dicembre. Precedentemente al livello di meno 5,894 milioni di barili, l'ultimo risultato è visto a meno 1,575 milioni di barili. Se il calo dovesse essere superiore alle attese, potrebbe sostenere i prezzi del greggio. D'altra parte, il dato finale potrebbe essere in linea con le aspettative, o più basso del previsto, e la tendenza ribassista potrebbe pesare sui prezzi.

Uno dei principali fattori scatenanti dei timori di recessione è la prossima decisione della Federal Reserve sui tassi di interesse. I timori del mercato potrebbero essere confermati per tutto il mese di gennaio, in vista della riunione di due giorni della Fed prevista per il 31 gennaio e il 1° febbraio.

La domanda principale è se l'inflazione statunitense sia aumentata o diminuita a dicembre e la risposta arriverà il 12 gennaio, quando saranno resi noti i risultati. I prezzi al consumo sono aumentati del 7,1% a novembre, segnando un calo rispetto al mese precedente, quando si erano attestati al 7,7%. La Fed ha aumentato i tassi d'interesse dello 0,5%, con un atteggiamento meno aggressivo rispetto ai periodi precedenti.

Per quanto riguarda le altre notizie finanziarie, a gennaio si avvicina la stagione degli utili. A partire dal 13 gennaio i titoli finanziari a grande capitalizzazione comunicheranno gli utili del quarto trimestre, tra cui JPMorgan, Bank of America, Wells Fargo & Co e Citigroup. I mercati azionari globali potrebbero andare incontro a periodi di volatilità all'inizio di gennaio, a seconda di fattori quali la retorica della Fed, le prospettive delle società a grande capitalizzazione e le notizie sull'inflazione.

Il trading sulle notizie macroeconomiche vi interessa? Scoprite come funziona questo approccio con i nostri webinar gratuiti. Incontrate e interagite con trader esperti. Guardate e imparate dalle sessioni di trading dal vivo.

Webinar di trading gratuiti Iscriviti ai webinar in diretta realizzati dai nostri esperti di trading REGISTRATI GRATIS

Questo materiale non contiene e non deve essere interpretato come un consiglio di investimento, raccomandazioni di investimento, un'offerta o una sollecitazione di transazioni in strumenti finanziari. Tali analisi di trading non sono un indicatore affidabile per qualsiasi performance attuale o futura, in quanto le circostanze possono cambiare nel tempo. Prima di prendere qualsiasi decisione di investimento, si dovrebbe chiedere consiglio a consulenti finanziari indipendenti per assicurarsi di comprendere i rischi connessi.