Powell della Fed: Probabilmente i tassi saliranno più del previsto

Marzo 08, 2023 18:37

Il dollaro USA si è rafforzato rispetto ai suoi concorrenti grazie al discorso all'insegna dello spirito aggressivo pronunciato da Jerome Powell davanti alla Commissione bancaria del Senato. Powell ha dichiarato che la Federal Reserve è pronta a proseguire il rialzo per un periodo più lungo, dato che una serie di dati economici mostra un mercato del lavoro rigido e un'inflazione elevata.

Gli economisti di Blackrock hanno suggerito che "pensiamo che ci sia una ragionevole possibilità che la Fed debba portare il tasso dei Fed Funds al 6%, e poi mantenerlo per un periodo prolungato, per rallentare l'economia e far scendere l'inflazione vicino al 2%".

Jerome Powell della Fed: Probabili altri rialzi dei tassi

Il presidente della Federal Reserve Jerome Powell ha dichiarato che i tassi di interesse probabilmente aumenteranno più di quanto previsto dai responsabili delle politiche della banca centrale. Nelle sue osservazioni, Powell ha affermato che: "Gli ultimi dati economici sono stati più forti del previsto, il che suggerisce che il livello finale dei tassi di interesse sarà probabilmente più alto di quanto previsto in precedenza. Se l'insieme dei dati dovesse indicare che un inasprimento più rapido è giustificato, saremmo pronti ad aumentare il ritmo dei rialzi dei tassi".

La Bank of Canada (BoC) decide sui tassi di interesse

Il consiglio di amministrazione della BoC si riunirà mercoledì per decidere sui tassi di interesse. Il tasso di interesse di riferimento è attualmente pari al 4,5%. La maggior parte degli economisti prevede che la banca centrale canadese metterà in pausa il suo piano di inasprimento della politica monetaria. Gli economisti della Bank of America (BoA) suggeriscono che la BoC dovrebbe monitorare le azioni della Fed in materia di tassi di interesse. "Il Canada non ha bisogno di ulteriori rialzi per raffreddare l'inflazione, anche se potrebbe essere costretto a farlo se il divario tra i tassi di interesse iniziasse a causare una forte debolezza della valuta", hanno osservato in un rapporto.

I responsabili politici della BoC avevano alzato i tassi a gennaio, sottolineando che la banca avrebbe monitorato l'effetto dell'aumento dei tassi di interesse sull'economia del Paese. Le statistiche hanno mostrato che l'economia canadese non è cresciuta nell'ultimo trimestre del 2022, mentre l'inflazione complessiva di gennaio si è attestata al 5,9%, lo 0,4% in meno rispetto al dato di dicembre.

Il dato NFP farà tremare il dollaro USA?

Uno dei dati più importanti in arrivo dagli Stati Uniti è quello dei Nonfarm Payrolls, che sarà pubblicato venerdì. Alcuni analisti di mercato suggeriscono che il dato NFP di febbraio potrebbe attestarsi a 210k, ben lontano dal dato di 517k registrato nel primo mese dell'anno. Tuttavia, va notato che negli ultimi mesi ci sono state delle sorprese per quanto riguarda i dati NFP.

Il Bureau of Labour Statistics (BLS) dovrebbe rilasciare anche il dato sul tasso di disoccupazione di febbraio. Gli analisti di mercato prevedono che il tasso sia rimasto invariato al 3,4%.

Rapporto sull'inflazione CPI in Cina

L'Ufficio nazionale di statistica (NBS) rivelerà il dato sull'inflazione complessiva di febbraio. Gli analisti di mercato prevedono che l'inflazione cinese si attesti all'1,9% su base annua.

Gli economisti di Morgan Stanley hanno dichiarato ai giornalisti che "crediamo che l'inflazione non sarà una grande preoccupazione per la Cina nel 2023 e che il Paese manterrà i prezzi complessivi stabili all'interno di un intervallo ragionevole". Hanno inoltre aggiunto che la ripresa economica della Cina sarà trainata dai consumi piuttosto che dalla spesa per le infrastrutture. L'obiettivo del governo cinese è di portare l'inflazione al 3%.

Decisione sui tassi di interesse della Bank of Japan (BoJ) venerdì

La BoJ sarà l'ultima banca centrale ad annunciare la propria decisione sui tassi di interesse questa settimana. Gli economisti non si aspettano alcuna modifica del tasso di interesse di riferimento della BoJ. Va notato che questa sarà l'ultima riunione del consiglio di amministrazione con Haruhiko Kuroda come governatore.

Sebbene alcuni economisti abbiano suggerito che forse il consiglio potrebbe modificare il controllo della curva dei rendimenti (YCC), le fonti di Reuters hanno affermato che "la BOJ probabilmente si asterrà dall'apportare modifiche sostanziali all'YCC data l'incertezza sulla possibilità che i salari aumentino abbastanza da mantenere l'inflazione in modo sostenibile intorno all'obiettivo del 2%".

