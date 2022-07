Notizie di trading per principianti: Cosa sono punti di uscita e di entrata

Luglio 07, 2022 17:14

In questo articolo imparerete la definizione di punti di uscita e di entrata nell'analisi del Forex e come gli eventi di trading possono influenzare le vostre decisioni. Continuate a leggere per avere un'ampia panoramica su:

Cosa sono i punti di uscita e di entrata

Analisi tecnica

Analisi fondamentale

Decisioni di posizionamento

Quando si inizia a conoscere il trading sul Forex, uno dei primi argomenti che si leggono è quello dei punti di uscita e di entrata. Si tratta dei livelli di prezzo ai quali si apre e si chiude un'operazione, e ci sono diversi modi per affrontare questa decisione.

Come si può vedere nell'immagine di esempio qui sotto di un ordine pendente, ci sono due colonne sotto il simbolo della coppia di valute e il tipo di ordine. A sinistra si trovano le informazioni sul punto di entrata, dove si inseriscono i livelli di prezzo e di stop loss. A destra si trovano le informazioni sul punto di uscita, dove si aggiunge il prezzo limite di stop e altre informazioni come la data di scadenza dell'operazione. Questi livelli costituiscono la decisione di trading.

Fonte: Schermata del pannello ordini di Admirals MetaTrader 5.

Prendere decisioni di trading

Le decisioni di trading dipendono in larga misura dal vostro piano di trading, dalla vostra propensione al rischio e dal tipo di analisi che adottate nel vostro percorso di trading. Poiché le decisioni di trading sul Forex dipendono dal singolo trader, è opportuno imparare il più possibile sull'analisi.

Sentirete infiniti pareri sui punti di entrata e di uscita da parte di altri trader e analisti, ma la decisione finale spetta a voi, quindi imparare l'analisi tecnica e fondamentale è il modo migliore per pianificare e poi decidere da soli.

Tipi di analisi

Analisi tecnica

L'analisi può essere puramente statistica. Si tratta dell'analisi tecnica, che dispone di diversi tipi di strumenti grafici che mostrano, tra l'altro, le tendenze di acquisto e di vendita, i livelli di supporto e di resistenza e il momentum. In ogni tipo di grafico c'è un presupposto fondamentale: l'intera storia dei dati di prezzo, i movimenti e le eventuali influenze sul prezzo sono inclusi nel grafico e nel livello di prezzo corrente.

L'analisi tecnica è utile perché i grafici aiutano a visualizzare i movimenti del mercato e a monitorare le direzioni dei prezzi. Ricordiamo che la quantità di dati è enorme e riflette milioni di operazioni di accettazione e rifiuto dei prezzi effettuate sugli asset sottostanti, quindi la visualizzazione dei movimenti di mercato con i grafici a candele o a linee è una parte vitale del trading.

Analisi fondamentale

L'analisi può anche concentrarsi sul sentiment del mercato e sulla performance economica. Questo descrive l'analisi fondamentale e il trading di eventi come gli annunci di crescita del PIL fatti dai dipartimenti statistici governativi.

Anche se si preferisce l'analisi tecnica, è saggio tenere d'occhio le notizie più importanti. Sebbene non sia possibile tenere traccia di tutte le notizie annunciate, sul Calendario Forex di Admirals ci sono eventi segnalati in rosso che potrebbero essere in grado di muovere il mercato e innescare la volatilità se i risultati non dovessero essere in linea con le aspettative.

Molti trader preferiscono l'analisi fondamentale perché racconta la storia macroeconomica. Ogni valuta dipende dalla performance economica di fondo, quindi i trader che seguono l'analisi fondamentale e il trading di eventi di cronaca stanno in un certo senso "votando" sulla forza o sulla debolezza della valuta rispetto alla performance economica nazionale.

L'ideale è combinare l'analisi fondamentale con l'analisi tecnica, perché queste analisi si sovrappongono, come se si usassero entrambi gli occhi per vedere. Le notizie di trading possono spiegare i movimenti del mercato e spesso si riflettono nei movimenti dei grafici corrispondenti.

Esempio di combinazione di analisi tecnica e fondamentale

Ad esempio, immaginiamo di essere un trader che si affida al 100% alla pura analisi tecnica. Lo strumento oro spot/USD XAUUSD inizia a scendere sul grafico che state osservando. Perché sta accadendo? Come trader di pura analisi tecnica, potreste pensare che l'oro sia semplicemente ipervenduto o che non sia riuscito a superare un livello di resistenza del prezzo.

A vostra insaputa, la Federal Reserve ha appena alzato il suo tasso di interesse di riferimento e altri trader hanno deciso di vendere l'oro a favore dell'acquisto di coppie di valute dell'USD. Poiché le decisioni della Federal Reserve sono così influenti, potrebbe esserci un effetto a lungo termine sugli asset auriferi, perché l'USD diventa più interessante come bene rifugio. In qualità di trader di pura analisi tecnica, se non foste a conoscenza della decisione della Fed, potreste perdere l'occasione di prezzare l'impatto a lungo termine della stretta monetaria.

I punti di uscita e di entrata si chiamano anche prese di posizione.

Decisioni di posizionamento

In qualità di trader, l'approccio al posizionamento è una delle cose più importanti a cui pensare. Alcune domande chiave da porsi sono:

Preferisco posizioni a breve o a lungo termine?

Quanto tempo ho a disposizione per monitorare le mie operazioni?

Quali strumenti conosco meglio e mi sento più a mio agio?

Sono aggiornato sulle ultime informazioni di mercato relative alle mie operazioni?

Cosa mi dice la mia ricerca?

Qual è il mio piano di trading?

Le risposte a queste domande possono dirvi molto sul tipo di trader che potreste diventare una volta acquisita una certa esperienza sui mercati.

Questo materiale non contiene e non deve essere interpretato come un consiglio di investimento, raccomandazioni di investimento, un'offerta o una sollecitazione di transazioni in strumenti finanziari. Tali analisi di trading non sono un indicatore affidabile per qualsiasi performance attuale o futura, in quanto le circostanze possono cambiare nel tempo. Prima di prendere qualsiasi decisione di investimento, si dovrebbe chiedere consiglio a consulenti finanziari indipendenti per assicurarsi di comprendere i rischi connessi.