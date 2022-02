Il petrolio sale e le azioni affondano a causa della crescente tensione in Europa

Febbraio 15, 2022 14:11

In Europa orientale la tensione continua ancora ad essere elevata nella giornata di lunedì, con la Casa Bianca che ha dichiarato che un'invasione russa dell'Ucraina potrebbe iniziare in qualsiasi momento.

Molti paesi hanno consigliato ai loro cittadini di lasciare l'Ucraina e, ieri, gli Stati Uniti hanno annunciato la loro intenzione di trasferire le loro attività di ambasciata dalla capitale, Kiev, alla città occidentale di Lviv.

In risposta all'incertezza in corso, i prezzi del greggio sono saliti ancora di più, con i futures del Brent che sembrano puntare a 100 dollari al barile.

Le azioni, invece, hanno chiuso ieri in rosso, con la maggior parte dei principali indici azionari del mondo in calo durante la sessione. Gli indici europei sono stati i più colpiti, con il FTSE 100, il DAX 40 e l'IBEX 35 in calo rispettivamente dell'1,69%, 2,02% e 2,55%.

Tuttavia, in controtendenza rispetto al trend generale, Tesla è stata una delle migliori performance dell'S&P 500 lunedì, guadagnando l'1,83% e continuando a salire nel trading after-hours.

I guadagni di ieri sono arrivati nonostante i rapporti della China Passenger Car Association che Tesla ha venduto 59.845 veicoli di fabbricazione cinese a gennaio, in calo rispetto ai 70.847 del mese precedente, una diminuzione di oltre il 15%.

Tuttavia, il mercato ha risposto favorevolmente all'analista di Piper Sandler Alexander E. Potter che ha aumentato il suo obiettivo di prezzo per il produttore di auto elettriche da 1.300 a 1.350 dollari. Questo obiettivo rivisto è più del 50% superiore al prezzo di chiusura di ieri di 875,76 dollari.

Potter si aspetta che Tesla consegni un totale di 1,58 milioni di veicoli elettrici nel 2022, il che rappresenterebbe un aumento del 69% rispetto alle consegne totali dell'anno scorso. Se queste previsioni sono accurate, allora Tesla potrebbe essere destinata ad un altro anno di successo nel 2022.

Tuttavia, le continue carenze di chip e i problemi della catena di distribuzione persisteranno come potenziali venti contrari alla performance di Tesla nel prossimo futuro.

Raffigurato: Admirals MetaTrader 5 - Tesla Grafico Giornaliero. Intervallo di date: 15 giugno 2021 - 14 febbraio 2022. Data di acquisizione: 14 febbraio 2022. La performance passata non è un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Raffigurato: Admirals MetaTrader 5 - Tesla Grafico Settimanale. Intervallo di date: 26 luglio 2015 - 14 febbraio 2022. Data di acquisizione: 14 febbraio 2022. La performance passata non è un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Investi con Admirals

Con un conto Invest.MT5 di Admirals, puoi acquistare azioni di Disney e oltre 4.300 altre azioni di 15 delle maggiori borse mondiali! Clicca il banner qui sotto per aprire un conto oggi stesso:

INFORMAZIONI SUL MATERIALE ANALITICO:

I dati forniscono informazioni aggiuntive riguardanti tutte le analisi, stime, prognosi, previsioni, analisi di mercato, prospettive settimanali o altre valutazioni o informazioni simili (di seguito "Analisi") pubblicate sui siti web delle società di investimento Admirals che operano sotto il marchio Admirals (di seguito "Admirals") Prima di prendere qualsiasi decisione di investimento si prega di prestare molta attenzione a quanto segue: