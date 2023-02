Notizie sul trading per principianti - Trading su Argento: pro e contro per il futuro

Febbraio 03, 2023 10:51

L'argento è una delle materie prime più popolari nel mondo del trading. L'argento tende a mantenere il suo valore a lungo termine e, proprio come l'oro, è probabile che tragga forza da un contesto di bassi tassi di interesse. Sebbene l'oro rimanga la commodity numero uno quando si tratta di preferenze dei trader, l'argento potrebbe essere un'alternativa per coloro che desiderano esplorare il mondo del trading di materie prime.

In questo blog condivideremo con voi alcune informazioni preziose sul trading dell'argento e vi aiuteremo a rafforzare la vostra conoscenza di questa materia prima.

Alcuni fatti interessanti sull'argento

Pochi trader potrebbero sapere che la prima moneta al mondo è stata realizzata in argento più di quaranta secoli fa. Secondo gli archivi ritrovati grazie alle ricerche archeologiche, gli antichi egizi lo definivano "metallo bianco". Alcuni storici suggeriscono che all'epoca dell'Antico Regno l'argento fosse addirittura più costoso dell'oro. Tuttavia, le opinioni in merito sono diverse e la supremazia del prezzo dell'argento rispetto all'oro non deve essere data per scontata.

L'argento è stato utilizzato per coniare monete e lingotti. Tuttavia, l'argento può essere utilizzato in molti settori, come la produzione di pannelli solari e semiconduttori e la realizzazione di gioielli e ornamenti, per citarne alcuni.

L'argento si trova in natura combinato con altri metalli. Le più grandi miniere d'argento del mondo si trovano in Messico, Cina e Perù. Il Messico è il primo paese produttore e gli esperti prevedono un aumento delle attività estrattive nel 2023, mentre il Perù vanta le maggiori riserve.

Prezzi spot dell'argento e sue oscillazioni

In generale, i prezzi spot dell'argento per oncia sono molto più bassi di quelli dell'oro. Il 1° febbraio, un'oncia d'argento costava 23,56 dollari, mentre un'oncia d'oro costava 1.929 dollari. Anche se i prezzi spot dell'oro attirano l'attenzione degli investitori e dei trader, l'argento potrebbe essere un'opzione alternativa per chi desidera diversificare il proprio portafoglio di trading.

Fonte: Admirals MetaTrader 5, XAG/USD, Monthly – Intervallo di dati: Dal 1° luglio 2016 al 2 febbraio 2023, al 2 febbraio 2023. I risultati passati non sono indicativi di quelli futuri.

I prezzi dell'argento hanno subito forti oscillazioni negli ultimi 3 anni. Dopo aver toccato un minimo di due anni il 1° marzo 2020, il prezzo dell'argento è aumentato, raggiungendo un massimo di sette anni all'inizio di agosto 2020. Sebbene il valore dell'argento sia aumentato nel primo trimestre del 2022, il prezzo del metallo prezioso è sceso nei mesi successivi da 25,61 dollari (10 aprile) a 18,03 dollari (28 agosto) per oncia.

Fonte: Admirals MetaTrader 5, XAG/USD, Daily – Intervallo di dati: dal 20 settembre 2022 al 2 febbraio 2023, al 2 febbraio 2023. I risultati passati non sono indicativi di quelli futuri.

Il quarto trimestre del 2022 si è rivelato favorevole per l'argento, il cui prezzo è passato da 18,25 dollari (14 ottobre) a 28,89 dollari (29 dicembre). Il 2 febbraio 2023, l'argento è stato scambiato a 24,43 dollari l'oncia.

Argento: previsioni degli analisti di mercato

Con la ripresa dell'attività dei settori industriali dopo la pandemia, è emerso il problema dell'insufficiente disponibilità di argento. Secondo gli analisti della CNBC, i prezzi dell'argento potrebbero raggiungere i 30 dollari l'oncia nel 2023 a causa della scarsità di materie prime. Da notare che l'ultima volta che i prezzi dell'argento hanno raggiunto la soglia dei 30 dollari l'oncia è stato nel febbraio 2013.

Il rapporto CBNC afferma che la domanda di argento è destinata a crescere del 15% nei prossimi 5 anni a causa dell'aumento della produzione nell'industria automobilistica ed elettronica. Un'indagine del gruppo commerciale Silver Group ha mostrato che l'offerta di argento proveniente dalle miniere nel 2022 era di 843,2 milioni di once, ben al di sotto del picco di 900 milioni di once raggiunto nel 2016.

Tuttavia, alcuni analisti esprimono preoccupazione. Essi osservano che gran parte della domanda di argento è legata alla produzione industriale, che potrebbe essere influenzata dai timori dell'inizio di una recessione. Pertanto, suggeriscono che i prezzi dell'argento potrebbero scendere fino a 18 dollari l'oncia se la Federal Reserve statunitense continuerà a inasprire la sua politica monetaria e l'inflazione diminuirà più velocemente di quanto il mercato si aspetti, soprattutto se l'economia statunitense dovesse affrontare una recessione.

La gestione del rischio nel trading è fondamentale

La conoscenza è potere quando si tratta di trading. La perdita di capitale è possibile se il prezzo di un'attività si discosta dalle vostre previsioni. Quando si gestisce correttamente il rischio, si prende il controllo della quantità di denaro che può essere persa in un'operazione o in un gruppo di operazioni, ponendo un tetto massimo.

Per pianificare una strategia di trading di successo, è necessario innanzitutto familiarizzare con il mercato. Inoltre, è necessario conoscere le risorse di gestione del rischio offerte dal proprio broker e imparare a utilizzarle. Anche se lo scenario peggiore diventa realtà, potete comunque mitigare il rischio se avete un piano per affrontarlo.

Il trading sulle notizie macroeconomiche vi interessa? Scoprite come funziona questo approccio con i nostri webinar gratuiti. Incontrate e interagite con trader esperti. Guardate e imparate dalle sessioni di trading in diretta.

