Prospettive di mercato settimanali: RBA, RBNZ e NFP in primo piano

Ottobre 04, 2021 14:05

L'ultimo trimestre del 2021 inizia con alcuni importanti annunci di notizie economiche. Questo include la riunione dell'OPEC di lunedì, la dichiarazione dei tassi della Reserve Bank of Australia (RBA) di martedì, la dichiarazione dei tassi della Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) di mercoledì e i dati sui salari non agricoli degli Stati Uniti di venerdì.

Le notizie della RBA e della RBNZ potrebbero stabilire la tendenza per il resto dell'anno, soprattutto perché entrambe le banche centrali hanno rinunciato ad alzare i tassi di interesse recentemente - anche se il mercato si aspettava un aumento dei tassi di interesse quest'anno.

È probabile che anche le istituzioni più grandi comincino a posizionarsi sulle azioni globali in vista della fine dell'anno. Pertanto, i trader potranno analizzare i flussi sui mercati per vedere se il sell-off azionario dovesse continuare oppure cambiare probabilmente l'inversione di tendenza.

Puoi saperne di più su alcuni dei temi globali che influenzano i mercati in questa selezione di nuovi articoli didattici.

Calendario Forex Settimanale

Fonte: Calendario Forex dalla piattaforma di trading MetaTrader 5 fornita da Admirals.

Sapevi che puoi partecipare agli webinar di Admirals? Prenota subito il tuo posto gratuito al webinar Admirals cliccando sul banner qui sotto!

Radar del trader - Dichiarazione sui tassi della RBNZ

Mercoledì 6 ottobre alle 2 del mattino BST la Reserve Bank of New Zealand rilascerà la sua ultima decisione sui tassi di interesse. È atteso che la banca aumenti i tassi di interesse di un quarto di punto base dallo 0,25% allo 0,50%.

Questo aumento dei tassi era atteso già nell'ultima riunione, ma la banca ha rinviato a causa del fatto che il paese era tornato in lockdown nel mese di agosto a causa della diffusione di variante delta. In quella riunione, i membri della banca centrale hanno nuovamente ribadito che le misure di restrizione monetaria sono ancora al centro dell'attenzione della banca.

Tuttavia, considerando che le aspettative sono già in gran parte scontate, si può supporre che solo un commento molto aggressivo sul rialzo dei tassi aiuterà a sollevare il dollaro neozelandese, soprattutto perché il dollaro statunitense sembra più positivo.

Fonte: Admirals MetaTrader 5, NZDUSD, mensile - Intervallo dati: dal 1 agosto 2013 al 2 ottobre 2021, eseguito il 2 ottobre 2021 alle 19:00 GMT. Nota bene: le performance passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Il grafico mensile del prezzo di NZDUSD mostrato sopra evidenzia un range di lungo termine che si è sviluppato tra i due livelli di supporto e resistenza orizzontali neri di 0,7513 e 0,6248.

Attualmente, il prezzo si trova nel mezzo del range e ad un livello di supporto intermedio intorno a 0.6900, mostrato dalla linea orizzontale nera centrale. Se il prezzo dovesse sfondare questo livello, i trader potrebbero osservare la prossima linea di supporto principale a 0,6248. Tuttavia, se il prezzo si mantenesse al di sopra di questo livello, i trader potrebbero osservare la prossima linea di resistenza principale a 0.7513.

Se ti senti ispirato e pronto a fare trading dal vivo sul mercato, puoi aprire un conto di trading live cliccando sul banner qui sotto e accedere a una gamma impressionante di funzioni di trading per sostenerti nel tuo viaggio.

Aggiornamenti sul trading aziendale e indici azionari

Gli indici del mercato azionario globale hanno continuato il sell-off in linea con la tipica debolezza stagionale di settembre. I cali negli indici del mercato azionario statunitense sono stati più evidenti come modelli correttivi a causa del trend rialzista a lungo termine precedente.

Gli indici europei e asiatici sono rimasti in range e, nella maggior parte dei casi, bloccati tra linee di supporto e resistenza orizzontali. I trader saranno ora alla ricerca di qualsiasi segnale positivo negli indici del mercato azionario statunitense per guidare il sentiment di rischio globale al rialzo.

Fonte: Admirals MetaTrader 5, SP500, Giornaliero - Intervallo dati: dal 31 dicembre 2020 al 2 ottobre 2021, eseguito il 2 ottobre 2021 alle 18:30 GMT. Attenzione: le performance passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Performance quinquennale passata dello S&P 500:

2020 = +16,17%

2019 = +29,09%

2018 = -5,96%

2017 = +19,08%

2016 = +8,80%

Storicamente, l'indice del mercato azionario S&P 500 ha raggiunto la media mobile esponenziale a 50 giorni (indicata dalla linea rossa nel grafico sopra). Tuttavia, dopo diversi rimbalzi da questa media mobile, il prezzo ha recentemente sfondato e ha ora agito come un livello di resistenza aiutando l'indice a muoversi al ribasso.

Ma ora il prezzo si è fermato sulla media mobile esponenziale a 100 giorni (linea verde) ed è ora in bilico tra queste due importanti medie mobili. I trader cercheranno il movimento dei prezzi o indizi nella struttura del ciclo per capire se fosse più probabile che i compratori si avvicinino alla EMA 100, o se il prezzo dovesse sfondare e continuare a muoversi al ribasso in una correzione del mercato azionario più profonda.

In ogni caso, si prospetta una settimana molto interessante!

Sapevi che puoi usare l'indicatore Trading Central Technical Ideas Lookup per trovare idee di trading su questo indice e migliaia di altri strumenti su Forex, azioni, indici, materie prime e altro?

Puoi ottenere questo indicatore completamente GRATIS aggiornando la tua piattaforma di trading MetaTrader 5 fornita da Admirals all'esclusiva Supreme Edition!

INFORMAZIONI SUL MATERIALE ANALITICO:

I dati forniscono informazioni aggiuntive riguardanti tutte le analisi, stime, prognosi, previsioni, analisi di mercato, prospettive settimanali o altre valutazioni o informazioni simili (di seguito "Analisi") pubblicate sui siti web delle società di investimento Admirals che operano sotto il marchio Admirals (di seguito "Admirals") Prima di prendere qualsiasi decisione di investimento si prega di prestare molta attenzione a quanto segue: