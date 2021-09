Prospettive di mercato settimanali RBA, BOC e BCE in primo piano

Settembre 07, 2021 12:29

Si preannuncia una grande settimana con gli annunci delle banche centrali, dalla Reserve Bank of Australia martedì, la Bank of Canada mercoledì e la Banca Centrale Europea giovedì. Poiché la Fed ha annunciato l'intenzione di cominciare a ridurre le misure di stimolo legate all'emergenza Covid, tutti gli occhi sono ora puntati su quale sarà la prossima banca centrale.

Il resto della settimana si prevede relativamente tranquillo riguardo ai dati economici, con il tasso di disoccupazione canadese di venerdì come prossimo grande protagonista. Tuttavia, con l'inizio di un nuovo mese e la corsa verso la fine dell'anno, tutti gli occhi saranno puntati sugli indici di borsa che negli ultimi mesi sono risaliti.

Calendario settimanale Forex

Fonte: Calendario Forex dalla piattaforma di trading MetaTrader 5 fornita da Admirals.

Radar del Trader – Conferenza stampa della BCE

Giovedì 9 settembre, la Banca centrale europea pubblicherà il suo ultimo rapporto sulla politica monetaria alle 12:45 BST, a cui seguirà una conferenza stampa alle 13:30 BST. Sarà ampiamente osservato questa settimana, dato che le voci che circolano affermano che la banca centrale potrebbe iniziare il tapering già a dicembre.

Mentre alcuni politici hanno cercato di minimizzare le prospettive di tapering, il mercato si sta preparando per un grande cambiamento di orientamento politico. Ciò è stato evidente dal rialzo dell'euro nelle ultime settimane, soprattutto nei confronti del dollaro USA.

Fonte: Admirals MetaTrader 5, EURUSD, mensile - Intervallo di dati: dal 1° agosto 2013, al 3 settembre 2021. Eseguito il 3 settembre 2021, alle 7:00 GMT. Nota bene: la performance passata non è un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Il grafico del prezzo mensile di EURUSD sopra mostra lo sviluppo della recente formazione a cuneo. La serie di massimi inferiori e minimi superiori tra le linee nere discendenti e ascendenti.

Il prezzo ha cercato di sfondare il minimo nelle ultime settimane, ma ha fallito poiché gli acquirenti hanno spinto la coppia di valute all'interno della formazione a cuneo. Un cambiamento nella posizione politica della BCE potrebbe vedere gli acquirenti tentare di tornare in cima alla formazione del cuneo, quindi è da tenere d'occhio.

Aggiornamenti di Corporate trading e indici azionari

Il trade TINA continua a rimanere vivo negli indici del mercato azionario globale. Il fatto che "There Is No Alternative" continua a sostenere la domanda di azioni - specialmente negli Stati Uniti e nel settore tecnologico.

Gli indici dei mercati azionari europei hanno sottoperformato rispetto alle loro controparti americane e gli indici dei mercati azionari asiatici hanno sottoperformato in misura ancora maggiore. Su base stagionale, i mercati azionari stanno entrando in un periodo ribassista prima del rally di Babbo Natale di fine anno.

Fonte: Admiral Markets MetaTrader 5, SP500, Giornaliero - Intervallo di dati: dal 7 dicembre 2020 al 3 settembre 2021, eseguito il 3 settembre 2021, alle 18:30 GMT. Nota bene: la performance passata non è un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Performance degli ultimi cinque anni dell'S&P 500:

2020 = +16,17%

2019 = +29,09%

2018 = -5,96%

2017 = +19,08%

2016 = +8,80

Nel grafico giornaliero dell'indice azionario S&P 500 sopra, la tendenza al rialzo rimane intatta. Il prezzo è rimbalzato più volte sulle medie mobili quest'anno, rafforzando la potenza del mercato azionario statunitense.

Questi livelli continuano a rimanere come zone di potenziale svolta e confermano che il trend è ancora al rialzo. Mentre alcuni analisti chiedono una correzione più profonda prima della fine dell'anno, è importante negoziare ciò che vediamo.

