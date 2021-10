Prospettive di mercato settimanali: In primo piano il FOMC e i dati sull'occupazione

Ottobre 11, 2021 15:34

Dopo il disastroso rapporto sull'occupazione statunitense della scorsa settimana, tutti gli occhi saranno puntati sui dati della riunione del FOMC della Fed di questa settimana, mercoledì, insieme ai dati sull'inflazione degli USA e alle vendite al dettaglio di venerdì. I trader restano cauti verso il programma di tapering della Fed, ma i dati recenti hanno creato un percorso in salita per il futuro.

Anche il rapporto sull'occupazione australiana sarà ampiamente osservato giovedì. L'AUD è stata una delle valute più deboli per molti mesi a causa delle rivolte in Australia. Ora che le cose si sono un po' stabilizzate, l'attenzione si sposta sull'impatto sull'economia interna.

Puoi saperne di più su alcuni dei temi globali che influenzano i mercati in questa selezione di nuovi articoli didattici.

Calendario Forex settimanale

Fonte: Calendario Forex dalla piattaforma di trading MetaTrader 5 fornita da Admirals.

Radar del Trader - FOMC USA, inflazione e vendite al dettaglio

Mercoledì 13 ottobre alle 13.30 BST, la Federal Reserve statunitense rilascia il suo ultimo rapporto sui verbali della riunione del FOMC. Questo rapporto mostra gli approfondimenti sulle condizioni finanziarie ed economiche che influenzano la decisione della banca sulla politica monetaria.

Non ci si aspettano cambiamenti, dato che la Fed ha già annunciato di voler iniziare il processo di tapering, ma sta aspettando che il mercato del lavoro si rafforzi. I dati sull'occupazione statunitense della scorsa settimana sono apparsi peggiori del previsto, con solo 194.000 posti di lavoro creati il mese scorso contro i 490.000 previsti.

Il linguaggio del rapporto può fornire maggiori dettagli su dove saranno collocate le linee rosse della Fed, quindi potremmo vederne il posizionamento basato sui dati della scorsa settimana. È anche il motivo per cui il rapporto CPI (inflazione dei prezzi al consumo) di mercoledì e il numero delle vendite al dettaglio degli Stati Uniti di venerdì saranno anch'essi grandi temi.

Fonte: Admirals MetaTrader 5, USDX, mensile - Intervallo di dati: dal 1 agosto 2013 al 10 ottobre 2021, eseguito il 10 ottobre 2021 alle 19:00 GMT. Nota: le performance passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Il grafico qui sopra mostra l'attività mensile dei prezzi dell'US Dollar Index. È evidente il rimbalzo al rialzo dal recente livello di supporto orizzontale intorno a 89,13. Questa è anche la zona di supporto inferiore di un modello di consolidamento a lungo termine.

È interessante notare che il prezzo ha anche rotto la resistenza intermedia, come raffigurato dalla piccola linea nera discendente. Ora che i compratori sono sopra questo livello di resistenza c'è spazio per il prezzo per cercare di muoversi più in alto - possibilmente di nuovo verso la parte superiore del modello di consolidamento a lungo termine.

Aggiornamenti sul trading aziendale e indici azionari

Gli indici del mercato azionario globale hanno continuato a negoziare al ribasso nelle ultime settimane, anche se le mosse ora sono state più attenuate. La crisi energetica, i timori per l'inflazione e le crescenti tensioni tra Stati Uniti e Cina e ora UE e Regno Unito hanno abbassato il sentiment sul rischio.

Ora che lo slancio ribassista è rallentato, è un'opportunità per i compratori di provare a guadagnare. Analizzare se questo è il caso o meno sarà la chiave per capire quale potrebbe essere la prossima grande mossa, soprattutto perché da novembre si entra in un mese tradizionalmente rialzista.

Fonte: Admirals MetaTrader 5, SP500, Daily - Intervallo di dati: dall'8 gennaio 2021 al 10 ottobre 2021, eseguito il 10 ottobre 2021 alle 18:30 GMT. Nota: la performance passata non è un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Performance quinquennale passata dello S&P 500: 2020 = +16,17%, 2019 = +29,09%, 2018 = -5,96%, 2017 = +19,08%, 2016 = +8,80

Attualmente, l'azione dei prezzi dell'indice azionario S&P 500 mostrata sopra è combattuta tra la media mobile esponenziale (EMA) a 100 giorni, rappresentata dalla linea verde, e la EMA a 50 giorni, rappresentata dalla linea rossa.

Questi livelli hanno fornito supporto tecnico e zone di resistenza in passato e continuano a farlo ora. I trader cercheranno i prossimi indizi per capire se il prezzo continuerà a rompere al ribasso o a mettere in scena un rally.

In ogni caso, si prospetta una settimana molto interessante!

