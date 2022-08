Trading Saham Amazon Pasca Laporan Pendapatan Q2

Agustus 12, 2022 18:45

Sementara nama besar seperti Apple, Alphabet dan Microsoft telah melaporkan hasil kuartal pertama yang suram, Amazon melawan tren dengan hasil yang mengalahkan ekspektasi analis.

Apakah ini mengembalikan kepercayaan pada perusahaan yang sahamnya turun 45% dari November 2021 hingga Juni 2022? Dalam artikel ini, kami menelaah laporan pendapatan Amazon dan cara trading sahamnya.

Saham: Amazon Inc Simbol untuk Akun Invest.MT5: AMZN Tanggal ide: 9 Agustus 2022 Periode: 1 - 6 bulan Level Entry: $130.00 Level Target: $176.00 Ukuran Posisi untuk Akun Invest.MT5: Maks. 5% Risiko: Tinggi

Akun Invest.MT5 memungkinkan Anda untuk membeli saham nyata dari 15 bursa saham terbesar di dunia.

Semua trading berisiko tinggi dan Anda dapat kehilangan lebih dari risiko yang Anda ambil dalam suatu perdagangan. Jangan pernah berinvestasi lebih besar dari yang Anda mampu untuk kehilangan karena beberapa perdagangan akan kalah dan beberapa perdagangan akan menang. Mulailah dari yang kecil dengan memahami level toleransi risiko Anda sendiri atau berlatih di akun demo terlebih dahulu untuk membangun pengetahuan Anda sebelum berinvestasi.

Laporan Pendapatan Q2 Amazon

Dalam laporan pendapatan terbaru Amazon, perusahaan itu membukukan penghasilan yang kuartal kedua yang lebih baik dari perkiraan dan memberikan prospek optimis untuk beberapa kuartal berikutnya.

Pendapatan sebesar $121.23 miliar terhadap ekspektasi $119.09 miliar. Layanan Web Amazon, penawaran cloud perusahaan itu, melaporkan pendapatan sebesar $19.7 miliar versus $19.56 miliar perkiraan. Pendapatan periklanan mencapai $8.76 miliar versus $8.56 miliar perkiraan.

Secara keseluruhan, pertumbuhan pendapatan 7% di kuartal kedua mengalahkan ekspektasi analis. Amazon juga menyatakan bahwa ia memprediksikan pendapatan kuartal ketiga antara $125 miliar hingga $130 miliar. Ini mewakili pertumbuhan 13% hingga 17% yang jauh lebih tinggi dari apa yang analis perkirakan.

Dalam rilis laporan pendapatan Amazon, CEO Andy Jassy menyatakan: “Terlepas dari tekanan inflasi yang berlanjut di bahan bakar, energi, dan biaya transportasi, kami membuat kemajuan pada biaya yang lebih terkendali, merujuk pada kuartal terakhir, khususnya meningkatkan produktivitas dan jaringan pemenuhan kami.”

Jassy juga menyatakan: “Kami juga melihat kenaikan pendapatan ketika kami terus membuat Prime lebih baik bagi anggota, baik dengan investasi dalam pengiriman yang lebih cepat, dan juga menambahkan manfaat unik seperti pengiriman gratis dari Grubhub untuk setahun, akses eksklusif ke pertandingan NFL Thursday Night Football mulai 15 September, dan merilis seri yang paling ditunggu-tunggu The Lord of the Rings: The Rings of Power pada 2 September.”

Amazon A kuisi iRobot

Minggu lalu Amazon mengumumkan pembelian perusahaan robotika iRobot yang terkenal dengan robot vacuum cleaner Roomba. Harga akuisisi lebih tinggi 20% dari harga pasar tetapi masih lebih rendah 70% dibandingkan harga saham tertinggi sepanjang masa untuk iRobot.

Meskipun ini adalah produk yang bisa langsung ditambahkan Amazon ke rangkaiannya, akuisisi tersebut menyoroti hal besar Amazon berikutnya yang mungkin berasal dari robotika. Pada dasarnya, akuisi mungkin untuk keahlian perusahaan robotika.

Ini dapat membawa Amazon selangkah lebih maju untuk menyediakan serangkaian produk rumah pintar sepenuhnya otomatis. Amazon telah mengakuisisi perusahaan bel pintu pintar, perusahaan keamanan rumah dan perusahaan Wi-Fi rumah dalam beberapa tahun terakhir.

Belum ada penjelasan lebih lanjut mengenai akuisisi tetapi kemungkinan ada beberapa produk baru menarik dalam rangkaian produk Amazon ke depannya. Walaupun begitu, saat pasar mungkin mempertimbangkannya, jika tidak ada pengumuman, ia dapat mempengaruhi harga saham dengan bergerak lebih rendah.

Faktor lain yang perlu dipertimbangkan adalah fakta bawa sebagian besar perusahaan raksasa teknologi lain melaporkan prospek yang buram. Jenis sentimen ini dapat membebani semua saham teknologi termasuk Amazon.

Prediksi Saham Amazon - Apa Kata Analis?

Menurut analis yang disurvei oleh TipRanks untuk prediksi saham Amazon dalam tiga bulan terakhir, saat ini ada 39 peringkat beli, 1 tahan dan 0 jual pada saham. Tingkat harga tertinggi untuk prediksi saham Amazon adalah $270.00 dan target harga terendah adalah $118.00.

Target rata-rata harga untuk prediksi saham Amazon adalah $176.04 yang mewakili kenaikan lebih dari 25% dari level saat ini, pada saat penulisan.

Sumber: TipRanks, 9 Agustus 2022

Contoh Ide Trading Untuk Harga Saham Amazon

Contoh ide trading untuk prediksi saham Amazon bisa sebagai berikut:

Beli saham di $130.00 untuk memungkinkan volatilitas pasar saat ini.

Targetkan tepat di bawah target harga rata-rata analis di $176.00.

Jaga agar risiko Anda tetap kecil, maksimum 5% dari total akun

Periode = 1 – 6 bulan

Jika Anda membeli 10 saham Amazon :

Jika target tercapai = $460.00 potensi keuntungan ($176.00 - $130.00 *10 saham ).



Penting untuk diingat bahwa tidak mungkin harga saham akan naik dalam garis lurus dan ia bahkan mungkin turun lebih jauh sebelum ia naik, terutama mengingat aksi jual di pasar saham global baru-baru ini.

Oleh karena itu, pastikan untuk menerapkan manajemen risiko yang baik yang sangat penting dilakukan saat trading. Anda harus selalu menyadari seberapa besar potensi kerugian dalam perdagangan dan risiko yang terlibat.

Faktor lain yang perlu dipertimbangkan adalah komisi karena ia dapat memakan keuntungan Anda. Dengan Admirals Invest.MT5 Anda dapat membeli saham AS mulai dari $0.02 per saham. Artinya membeli 10 saham Amazon akan menghasilkan komisi sebesar $0.20 ($0.02 * 10 saham).

Ada biaya transaksi minimum yang rendah sebesar $1. Jadi, contoh ide trading di atas akan menghasilkan komisi secara keseluruhan hanya $1 dolar!

Cara Beli Saham Amazon dalam 4 Langkah

Dengan Admirals, Anda dapat membeli saham di perusahaan seperti Amazon dengan komisi rendah hanya sebesar $0.02 per saham dan komisi minimum rendah hanya sebesar $1 di saham AS.

Buka akun dengan Admirals untuk mengakses Ruang Trader. Klik Trade di salah satu akun live atau akun demo Anda untuk membuka platform web. Cari simbol pada bagian bawah Jendela Market Watch dan seret simbolnya ke dalam grafik. Gunakan fitur trading satu klik, atau klik kanan, dan buka tiket trading untuk memasukkan ukuran perdagangan Anda, tingkat stop loss dan take profit.

Sumber: Admirals MetaTrader 5 Web . Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk hasil di masa depan, atau kinerja di masa depan

Klik banner di bawah untuk membeli saham Amazon hari ini! ▼▼▼

Apakah Anda Melihat Saham Amazon Bergerak Secara Berbeda?

Ingatlah bahwa semua analitik dan ide trading berdasarkan pada pandangan dan pengalaman pribadi penulis.

Jika Anda percaya bahwa ada peluang lebih tinggi harga saham Amazon akan bergerak lebih rendah, maka Anda juga dapat melakukan trading short dari akun trading CFD (Contracts for Difference) yang juga disediakan oleh Admirals.

Akun Trade.MT5 dan Trade.MT4 memungkinkan Anda untuk berspekulasi pada arah harga saham menggunakan CFD.

Ini berarti bahwa Anda dapat berdagang long dan short untuk mencoba memperoleh keuntungan dari naik dan turunnya harga saham. Pelajari lebih lanjut tentang CFD dalam artikel Cara Menjadi Trader pada CFD Trading ini.

