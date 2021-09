Grup otomotif Stellantis akuisisi First Investors Financial Service Group

Untuk banyak investor, mungkin nama Stellantis tidak berarti apa-apa bagi mereka. Namun, ketika kita menambahkan fakta bahwa Stellantis merupakan pemilik merek seperti Peugeot, Citroën, Opel, Fiat dan Jeep, semua orang akan secara langsung menyadari bahwa kita berbicara mengenai sebuah perusahaan otomotif raksasa.

Khususnya, Stellantis merupakan hasil dari penggabungan antara mantan group PSA dan FCA (Fiat Chrysler Automobiles), yang dimulai tahun lalu dan selesai tahun ini, dengan markas berkas grup yang didirikan di Belanda. Sebagai hasil dari penggabungan ini, dua grup ini diharapkan untuk mampu mewujudkan sinergi lebih dari 3.7 miliar euro, tanpa perlu menutup pabrik produksi.

Setelah penggabungan, grup ini terdiri dari 14 merek berikut:

FCA Itali FCA AS Grup PSA Fiat Chrysler Peugeot Abarth Dodge Citroën Alfa Romeo Jeep DS Automobiles Lancia Ram Trucks Opel Maserati Vauxhall

Sumber: Wikipedia

Hari ini, Stellantis telah mengumumkan pembelian First Investors Financial Service Group dengan jumlah mendekati 285 juta dolar AS.

First Investors Financial Service Group merupakan perusahaan spesialisasi di pembiayaan pembelian mobil di AS. Dengan pembelian ini, grup ini berusaha membuka cabang pasar penting ini – berharap untuk dapat meningkatkan pendapatan dan keuntungan, serta kemungkinan membangun loyalitas pelanggan.

Melihat harga saham Stellantis, kita dapat melihat bahwa tahun ini, Stellantis telah mengikuti tren kenaikan yang mengakibatkan adanya peningkatan 37.22% di akhir Agustus. Namun, harganya saat ini berada dalam koreksi setelah menetap tertinggi tahunan pada 13 Agustus sekitar 22 dolar per saham.

Saat ini, harga sedang berperang untuk mempertahankan support yang diwakili oleh 50% tingkat retracement Fibonacci dari pergerakan kenaikan terakhir. Meskipun, setelah persilangan bearish dari rata-rata pergerakan pendek dan menengah, ada kemungkinan bahwa koreksi ini akan mencari level support berikutnya di area bertepatan dengan pergerakan rata-rata 200-periodnya di merah dan 61.8% tingkat retracement Fibonacci.

Kehilangan level ini akan membuka pintu ke koreksi lebih jauh dalam pencarian garis tren naik dan level support/resisten penting pita oranye. Namun, selama kita mempertahankan level ini sentimen akan tetap positif.

Sumber: Admirals MetaTrader 5 – Grafik Stellantis NV H4. Rentang Data: 18 Januari 2021 – 2 September 2021. Data Diambil: 2 September 2021. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk hasil di masa mendatang.

Evolusi di lima tahun terakhir:

2020: 23.12%

2019: 12.52%

2018: -18.94%

2017: 96.52%

2016: -0.15%

