Saat Brent Menembus $100, Saham eBay Tenggelam Mengikuti Prediksi yang Lemah

Februari 25, 2022 04:58

Saat ketegangan yang tampaknya memuncak di Eropa Timur, harga emas mendekati $2,000, sementara minyak mentah Brent melonjak melebihi $100 per barel untuk pertama kalinya sejak 2014.

Di saat minyak dan gas naik, ekuitas menggelepar. Kemarin, indeks utama Wall Street menutup sesi lebih rendah, dengan Dow Jones, S&P 500 dan Nasdaq Composite semuanya masing-masing turun 1.38%, 1.84% dan 2.57%.

Sementara itu, sesi pendapatan mulai mereda, dengan mayoritas konstituen S&P 500’ telah mengumumkan hasil mereka untuk kuartal terakhir 2021.

Kemarin, pada penutupan pasar, giliran eBay, yang melaporkan pendapatan sebesar $2.61 miliar, sejalan dengan ekspektasi analis, dan Laba per Saham atau Earning per Share (EPS) sebesar $1.05, melebihi prediksi sebesar $0.99 per saham.

Namun, pendapatan yang lebih baik dari yang diharapkan ini dibayangi oleh prediksi yang lemah untuk kuartal saat ini, sesuatu yang tampaknya menjadi tema di antara saham-saham teknologi dalam beberapa pekan terakhir.

Perusahaan e-commerce memperkirakan pendapatan kuartal saat ini antara $2.43 miliar dan $2.48 miliar, yang akan mewakili penurunan di ujung bawah 5% tahun ke tahun, dan secara signifikan lebih rendah dari ekspektasi analis $2.61 miliar.

Perusahaan itu selanjutnya memperkirakan bahwa EPS akan berada di antara $1.01 dan $1.05, yang sekali lagi, lebih rendah dari perkiraan pasar sebesar $1.08 per saham. Selain itu, eBay juga mengumumkan bahwa pembeli aktif tahunan pada di situs mereka turun 9% selama kuartal terakhir.

Mungkin dapat diprediksi bahwa perusahaan e-commerce itu, yang menuai manfaat dari ledakan online shopping yang dipicu oleh pandemi selama dua tahun terakhir, akan mengalami penurunan setelah dunia kembali dibuka dan para pembeli kembali ke toko fisik.

Namun, diperburuk dengan iklim saat ini, prediksi eBay yang lemah memicu aksi jual tadi malam dan sekali lagi pagi ini pada perpanjangan jam perdagangan, dengan harga saham anjlok hampir 10%. Sebelum aksi jual ini, saham ebay telah turun hampir 18% tahun ini, dibandingkan dengan penurunan 11% S&P 500 yang lebih luas.

Sumber: Admirals MetaTrader 5 – Grafik Harian eBay – Rentang Waktu: 15 Oktober 2020 – 23 Februari 2022. Tanggal Diambil: 24 Februari 2022. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk hasil di masa depan.

Sumber: Admirals MetaTrader 5 – Grafik Mingguan eBay – Rentang Waktu: 9 Agustus 2015 – 23 Februari 2022. Tanggal Diambil: 24 Februari 2022. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk hasil di masa depan.

