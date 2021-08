Prospek Pasar Mingguan: Inflasi dan Pendapatan AS dalam fokus

Agustus 09, 2021 07:10

Minggu ini adalah yang relatif tenang di depan dalam kalender ekonomi. Meskipun demikian, itu masih bisa sangat fluktuatif karena angka inflasi AS akan dirilis pada hari Rabu. Setelah laporan pekerjaan yang luar biasa pada hari Jumat, pergantian data ekonomi AS dapat membantu mengembangkan tren yang kuat dalam dolar dan indeks saham.

Angka ZEW Jerman pada hari Selasa dan angka PDB Inggris pada hari Kamis juga dapat menciptakan beberapa volatilitas dalam euro dan pound Inggris dan akan menjadi fokus rilis.

Ada juga beberapa pengumuman pendapatan perusahaan besar yang akan membuat indeks pasar saham terus bergerak. Ini termasuk laporan dari NIO, Lyft, Baidu dan Disney.

Kalender Forex Mingguan

Sumber: Kalender Ekonomi Admiral Markets

Radar Trader – Angka IHK AS hari Rabu

Pada 13:30 BST pada hari Rabu 11 Agustus, Biro Statistik Tenaga Kerja akan merilis laporan Inflasi Harga Konsumen (IHK) AS terbaru. Sejak The Fed mengumumkan rencana untuk memulai pengurangan, ada peningkatan minat pada rilis ekonomi AS.

Jumat lalu, angka Non-Farm Payroll AS mengalahkan ekspektasi pasar yang menyebabkan dolar AS melonjak lebih tinggi. Anggota Federal Reserve semakin optimis untuk mengakhiri stimulus.

Jika angka inflasi terus meningkat, kemungkinan akan menyebabkan Fed bertindak lebih cepat dari yang diantisipasi. Ini bisa menambah lebih banyak bahan bakar untuk kenaikan dolar AS sehingga ini adalah tren yang harus diwaspadai.

Sumber: Admirals MetaTrader 5, USDX, Bulanan - Rentang data: dari 1 Juli 2005, hingga 6 Agustus 2021. Diakses pada 6 Agustus 2021, pukul 7:00 GMT. Harap diperhatikan: Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk hasil di masa depan.

Grafik harga bulanan jangka panjang dari indeks dolar AS yang ditunjukkan di atas, menyoroti dukungan teknis baru-baru ini yang telah membantu mengangkat dolar AS. Kombinasi garis support horizontal dan garis tren naik telah membantu pembeli untuk membangun posisi di sekitar level ini.

Jika harga dapat menembus tertinggi baru-baru ini di sekitar 93,70, maka itu bisa mengkonfirmasi formasi siklus rendah yang lebih tinggi dan lebih tinggi yang dapat mendorong dolar lebih tinggi lagi. Namun, harga belum menembus level harga ini yang akan menyebabkan beberapa trader tetap berhati-hati.

Pembaruan Perdagangan Perusahaan dan Indeks Saham

Indeks pasar saham global telah menjadi mood yang baik dengan indeks Eropa seperti CAC 40 dan indeks AS seperti S&P 500 mencatat rekor tertinggi sepanjang masa minggu lalu. Sementara dolar AS tetap lemah, indeks saham AS telah melonjak lebih tinggi. Ini dapat berubah jika dolar mulai berbalik dan diperdagangkan lebih tinggi.

Sumber: Admiral Markets MetaTrader 5, SP500, Harian - Rentang data: dari 10 November 2020, hingga 6 Agustus 2021, diakses pada 6 Agustus 2021, pukul 18:30 GMT. Harap diperhatikan: Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk hasil di masa depan.

Kinerja lima tahun terakhir dari S&P 500:

2020 = +16.17%

2019 = +29.09%

2018 = -5.96%

2017 = +19.08%

2016 = +8.80

Grafik S&P 500 menunjukkan bahwa pembeli tidak mendorong pasar lebih tinggi karena laporan ketenagakerjaan AS yang jauh lebih baik dari perkiraan. Faktanya, berita ekonomi yang baik memunculkan potensi kenaikan suku bunga yang tidak disukai pasar saham dalam jangka pendek.

Namun, tren masih naik dan sejauh ini beli di sekitar MA dan dukungan teknis membantu menjaga tren naik.

