Platinum: Akan Bersinar Pada Tahun 2023?

Maret 07, 2023 09:34

Trading platinum dan fluktuasi harga logam sering menjadi berita utama keuangan. Platinum adalah salah satu komoditas paling populer di kalangan traders. Platinum termasuk dalam kelompok logam mulia. Trading pemula mungkin bertanya-tanya mengapa platinum menjadi topik pembicaraan di kota akhir-akhir ini. Blog ini bertujuan untuk memberi Anda informasi yang bermakna tentang platinum, sehingga memperluas wawasan pertrandingan Anda.

Dasar Pengantar Platinum

Platinum adalah logam langka dan stabil, karena miliki karakteristik kimia dan fisiknya yang beragam dan khas, sering digunakan sebagai perhiasan serta aplikasi di bidang medis, listrik, dan kimia.

Platinum adalah salah satu unsur langka di kerak bumi. Yang dapat ditemukan di beberapa bijih nikel dan tembaga, selain itu temukan dalam beberapa jenis bahan lainnya , sebagian besar platinum ditemukan di Afrika Selatan, dan sekitar 80% produksi platinum di dunia. Karena kelangkaannya di kerak bumi, hanya beberapa ratus ton yang diproduksi setiap tahun. Karena memiliki peran fungsi yang sangat penting, nilainya sangat tinggi, dan merupakan salah satu komoditas logam mulia terpenting.

Lebih dari separuh platinum yang ditambang dapat digunakan dalam proses Konverter katalisis, merupakan bagian komponen mobil yang berfungsi untuk menyaring gas dengan kandungan yang berbahaya menjadi gas yang aman. Menurut angka Survei Geologi Amerika Serikat (USGS), lebih dari 30% dari 8,53 juta ons platinum yang diproduksi secara global setiap tahun berasal dari sumber daur ulang.

Trading Platinum: Fluktuasi harga

Harga platinum sangat turun drastis hampir 27% pada 16 Maret 2020, mencapai level terendah dalam 18 tahun, dikarenakan investor menukarkan logam mulia dengan uang tunai setelah pemotongan suku bunga darurat kedua Federal Reserve gagal meredam ketakutan virus corona di seluruh pasar.

Sumber: Admirals Metatrader 5 - Platinum (100 oz) vs USD Bulanan Chart Diambil pada 2 Maret 2023. Tanggal Kisaran: 1 Januari 2018 - 2 Maret 2023. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk hasil di masa depan.

Posisi platinum mulai tahun 2022 harga sekitar $957 per ons. Perang di Ukraina mendorong harga platinum naik mencapai $1.121 per ons pada 27 Februari karena negara-negara memberlakukan sanksi terhadap Russia, yang dimana Russia adalah negara pemasok terbesar ke-2 di dunia setelah Afrika Selatan.

Sumber: Admirals MetaTrader 5 - Platinum (100 oz) vs USD Harian Chart yang diambil pada tanggal 2 Maret 2023. Kisaran Tanggal: 7 Oktober 2022 - 2 Maret 2023. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk hasil di masa depan

Namun, harga platinum turun dalam beberapa bulan ke depan, mencapai level terendah 2022 pada 28 Agustus ($837 per ons). Selama bulan terakhir tahun 2022, harga platinum pulih dan diakhir tahun sekitar $1.068 per ons.

Commerzbank: Potensi kenaikan terbatas dalam jangka pendek

Analisis dari Commerzbank menulis dalam sebuah laporan: “Kami hanya melihat potensi kenaikan yang terbatas dalam jangka pendek. Platinum harus diperdagangkan pada $1.050 pada pertengahan tahun depan. Dengan kenaikan harga emas, platinum akan terus naik di paruh kedua tahun ini dan diperdagangkan di $1.150 di akhir tahun. Selisih harga emas kemudian akan menjadi $700, yang berarti bahwa platinum akan mengejar sampai batas tertentu dengan emas.”

Mitsubishi Corporation: Platinum sangat penting untuk transisi green energi

Platinum adalah jenis logam yang sangat pennting dalam elektrolisis, proses pemisahan hidrogen dari molekul air. Menurut beberapa analis energi, permintaan hidrogen sebagai bagian dari transisi energi ramah lingkungan dapat memberikan dukungan jangka panjang untuk platinum. Analis logam mulia di Mitsubishi Corporation menulis dalam perkiraan prospek 2023 mereka: "Platinum akan terus menarik mitra pembeli baru, dan kemungkinan minat investasi di belakang sektor hidrogen."

Defisit pasokan platinum pada tahun 2023?

Analis dari Standard ICBC Bank mencatat dalam laporan termasuk dalam survei LBMA 2023 bahwa “di sisi pasokan, hasil tambang platinum akan tetap dibatasi pada tahun 2023 karena pemadaman listrik dan pemeliharaan tambang di Afrika Selatan. Pasar platinum global akan bergeser ke defisit tahun ini.”

Menurut perkiraan harga platinum TD Securities untuk tahun 2023, harga platinum bisa turun menjadi $875 pada kuartal pertama tahun 2023, tetapi kemudian naik menjadi $1.100 pada akhir kuartal keempat.

Pendidikan dan trader pemula

Terlibat dalam trading akan ada risiko. Trader pemula harus tahu bahwa pasar keuangan bisa sangat fluktuatif, dengan harga terkadang berfluktuasi lebih cepat dari perkiraan. Volatilitas semacam itu dapat menciptakan peluang, tetapi juga dapat menimbulkan risiko yang meningkat. Karena trader pemula tidak berpengalaman, kemungkinan kesalahan meningkat secara dramatis. Kesalahan dapat menyebabkan hilangnya dana yang diperoleh dengan susah payah.

Membangun strategi trading yang komprehensif harus mencakup manajemen risiko. Namun, bagaimana Anda bisa merancang strategi trading yang tepat jika Anda baru mulai mendalami dunia trading? Ide terbaik adalah mempelajari dasar-dasarnya. Anda harus mempelajari ketentuan dasar trading dan bagaimana ketentuan trading dapat mepengaruhi strategi Anda.

Ada berbagai macam sumber informasi yang tersedia secara online untuk Anda. Sumber informasi seperti webinar, seminar, e-book, dan artikel yang disiapkan oleh pakar industri disediakan oleh beberapa broker. Tujuan utama Anda harus membaca dan memahami cara kerja trading dan bagaimana Anda dapat mengurangi risiko menggunakan alat manajemen risiko mutakhir. Fokus pada peningkatan pengetahuan trading Anda. Kemudian, akan lebih mudah untuk membangun strategi dan memanfaatkan alat manajemen risiko untuk mengurangi kemungkinan membahayakan anggaran dan sasaran keuangan Anda.

Apakah trading berdasarkan berita ekonomi makro menarik bagi Anda? Pelajari cara kerja pendekatan ini dengan webinar gratis kami. Bertemu dan berinteraksi dengan trader ahli. Tonton dan pelajari dari sesi perdagangan langsung.

