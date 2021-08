Prospek Pasar Mingguan: BOE, RBA & NFP dalam fokus

Agustus 02, 2021 21:39

Minggu ini dimulai dengan Pernyataan Suku Bunga Reserve Bank of Australia (RBA) pada dini hari Selasa pagi. Ini kemungkinan akan menjadi penggerak pasar mengingat sebagian besar Australia kembali terkunci, penyerapan vaksin sangat tinggi, dan fakta bahwa dolar Australia telah menjadi mata uang yang melemah dalam beberapa minggu terakhir.

Pada hari Kamis, semua mata akan tertuju pada Laporan Kebijakan Moneter Bank of England dan keputusan suku bunga. Pound Inggris telah menjadi salah satu mata uang terkuat dalam beberapa pekan terakhir karena pelonggaran pembatasan penguncian bertepatan dengan penurunan kasus virus corona. Pasar sekarang sedang mempersiapkan bank untuk menaikkan suku bunga lebih cepat daripada nanti.

Laporan Non-Farm Payroll AS pada Jumat sore. Minggu lalu dolar AS menembus ke bawah dari kisaran baru-baru ini. Varian Delta merajalela di seluruh Amerika Serikat yang juga dapat menekan dolar AS lebih rendah.

Kalender Forex Mingguan

Sumber: Kalender Ekonomi Admiral Markets

Tahukah Anda bahwa setiap pekan, trader profesional kami berbicara melalui pasar secara langsung dan menunjukkan kepada Anda bagaimana mengidentifikasi peluang trading untuk menghasilkan cuan? Daftar yuk, dengan mengklik link di bawah ini!

Radar Trader – Laporan Kebijakan Moneter BOE

Pada pukul 12.00 BST Kamis 6 Agustus, Bank of England merilis Laporan Kebijakan Moneter terbaru dan keputusan suku bunga. Beberapa Komite Kebijakan Moneter bank sentral telah mengisyaratkan mereka ingin mulai menarik stimulus.

Inggris memiliki salah satu tingkat vaksinasi tertinggi di dunia dan baru-baru ini melonggarkan pembatasan penguncian. Pada saat yang sama, tingkat kasus virus corona telah turun menunjukkan pemulihan ekonomi yang kuat bisa terjadi di depan. Kemungkinan BOE akan menjadi salah satu yang pertama menaikkan suku bunga.

Namun, penarikan stimulus tidak dibagikan oleh anggota lain sehingga menarik untuk melihat pandangan dan keputusan kebijakan bank secara keseluruhan.

Sumber: Admirals MetaTrader 5, GBPUSD, Mingguan - Rentang data: dari 26 November 2017, hingga 1 Agustus 2021. Dilakukan pada 1 Agustus 2021, pukul 7:00 GMT. Harap diperhatikan: Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk hasil di masa depan.

Grafik mingguan jangka panjang GBPUSD yang ditunjukkan di atas, menyoroti tren naik yang kuat sejak Maret 2020. Baru-baru ini, harga tetap berada dalam kisaran di antara dua garis support dan resistance hitam horizontal.

Harga baru-baru ini memantul dari bawah kisaran. Pedagang akan mencari laporan Bank of England yang optimis untuk membantu menggerakkan pasar kembali ke puncak kisaran perdagangan.

Jika Anda merasa terinspirasi dan siap untuk berdagang langsung di pasar, Anda dapat membuka akun live dengan mengklik spanduk di bawah dan mengakses berbagai fitur trading yang mengesankan untuk mendukung Anda dalam perjalanan Anda.

Pembaruan Perdagangan Perusahaan dan Indeks Saham

Indeks pasar saham global terus diperdagangkan tidak merata. Pasar saham Asia telah tertekan menyusul tindakan keras pemerintah China terhadap perusahaan teknologi yang terdaftar di bursa. Indeks pasar saham Eropa juga tetap dalam rentang perdagangan dengan sebagian besar aliran pasar masuk ke indeks saham AS.

Indeks pasar saham Nasdaq 100 dan S&P 500 mencatat rekor tertinggi baru sepanjang masa pekan lalu setelah musim pendapatan yang positif. Namun, dengan berakhirnya musim pendapatan AS, pasar akan mencari pemicu baru untuk mendukung perdagangan harga pada level yang meningkat ini. Hal ini dapat berasal dari Federal Reserve AS atau dapat mengakibatkan koreksi tren.

Sumber: Admiral Markets MetaTrader 5, SP500, Harian - Rentang data: dari 4 November 2020, hingga 1 Agustus 2021, diakses pada 1 Agustus 2021, pukul 18:30 GMT. Harap diperhatikan: Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk hasil di masa depan.

Kinerja lima tahun terakhir dari S&P 500:

2020 = +16.17%

2019 = +29.09%

2018 = -5.96%

2017 = +19.08%

2016 = +8.80

Grafik di atas menunjukkan tren terkini dari indeks pasar saham S&P 500. Siklus dan aksi harga menyoroti tren naik yang kuat dengan rata-rata pergerakan eksponensial juga bergerak lebih tinggi.

Dip-buying di sekitar beberapa moving average ini telah menjadi strategi pilihan dalam beberapa bulan terakhir. Namun, dengan berakhirnya musim pendapatan, akan menarik untuk melihat apakah akan ada pembeli yang menunggu pemantulan berikutnya yang lebih tinggi.

Tahukah Anda bahwa Anda dapat menggunakan indikator Pencarian Ide Teknis Pusat Perdagangan untuk menemukan ide perdagangan yang dapat ditindaklanjuti pada indeks ini dan ribuan instrumen lainnya di Forex, saham, indeks, komoditas, dan lainnya?

Anda bisa mendapatkan indikator ini sepenuhnya GRATIS dengan meningkatkan platform perdagangan MetaTrader 5 Anda yang disediakan oleh Admiral Markets ke Edisi Tertinggi eksklusif!

INFORMASI TENTANG MATERI ANALITIS:

Data yang diberikan memberikan informasi tambahan mengenai semua analisis, perkiraan, prognosis, perkiraan, ulasan pasar, pandangan mingguan atau penilaian atau informasi serupa lainnya (selanjutnya disebut "Analisis") yang dipublikasikan di situs web perusahaan investasi Admiral Markets yang beroperasi di bawah merek dagang Admiral Markets (selanjutnya “Admiral Markets”) Sebelum membuat keputusan investasi, harap perhatikan baik-baik hal-hal berikut: