Prospek Pasar Mingguan: RBNZ dan FOMC dalam fokus

Agustus 16, 2021 12:31

Pengumuman berita ekonomi utama minggu ini dimulai pada hari Selasa dengan rilis angka ritel AS, diikuti oleh rilis notulen rapat FOMC pada hari Rabu. Data AS tidak begitu bagus dalam beberapa pekan terakhir dan dapat menyebabkan The Fed mengambil waktu untuk mengurangi program stimulus COVID.

Sementara dolar AS kemungkinan akan menjadi penggerak pasar minggu ini, semua mata juga akan tertuju pada pernyataan suku bunga Reserve Bank of New Zealand dan konferensi pers pada hari Rabu. Pasar secara luas mengharapkan bank untuk menaikkan suku bunga. Karena NZD telah ditahan dalam kisaran, itu bisa disebabkan oleh peningkatan volatilitas yang sangat besar.

Kalender Forex Mingguan

Sumber: Kalender Ekonomi Admiral Markets

Radar Trader – Pernyataan Tarif BNZ

Pada hari Rabu 17 Agustus Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) merilis pernyataan kebijakan moneter terbaru dan keputusan suku bunga pada pukul 03:00 pagi BST. Ini akan dilanjutkan dengan konferensi pers pada pukul 04:00 WIB.

Secara luas diharapkan bank sentral akan menaikkan suku bunga karena ekonomi yang terlalu panas. Tingkat pengangguran adalah di mana mereka berada sebelum pandemi dan pertumbuhan ekonomi baik.

Namun, besarnya kenaikan suku bunga kemungkinan akan menyebabkan peningkatan volatilitas dolar Selandia Baru (NZD). Beberapa analis memperkirakan kenaikan suku bunga ganda sementara beberapa memperkirakan kenaikan seperempat basis poin.

Sumber: Admirals MetaTrader 5, NZDUSD, Grafik Bulanan - Rentang data: dari 1 Juni 2005, hingga 15 Agustus 2021. Dilakukan pada 15 Agustus 2021, pukul 7:00 GMT. Harap diperhatikan: Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk hasil di masa mendatang.

Grafik harga bulanan jangka panjang NZDUSD menunjukkan bahwa harga baru-baru ini menembus garis resistensi menurun dari 2014 hingga 2020 (garis hitam). Saat ini, harga sedang menguji ulang level yang sama dengan zona support.

Jika RBNZ mengejutkan pasar dengan kenaikan suku bunga yang lebih besar, harga dapat mencoba untuk bangkit dari level support ini dan menuju 0,8000.

Namun, RBNZ mengecewakan pasar, pedagang mungkin mencari pola penembusan palsu jika harga kembali di bawah zona dukungan utama ini.

Pembaruan Perdagangan Perusahaan dan Indeks Saham

Perdagangan TINA tetap hidup dalam indeks pasar saham global. 'Tidak Ada Alternatif' terus menjadi narasi karena suku bunga tetap rendah. Sementara indeks AS telah memimpin, sekarang indeks Eropa yang telah menunjukkan pergerakan yang lebih kuat. Ini menjadi pertanda baik bagi sentimen risiko global dalam menghadapi ancaman varian Delta.

Sumber: Admiral Markets MetaTrader 5, SP500, Harian - Rentang data: dari 17 November 2020, hingga 15 Agustus 2021, dilakukan pada 15 Agustus 2021, pukul 18:30 GMT. Harap diperhatikan: Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk hasil di masa mendatang.

Kinerja lima tahun terakhir dari S&P 500:

2020 = +16.17%

2019 = +29.09%

2018 = -5.96%

2017 = +19.08%

2016 = +8.80

Rata-rata pergerakan yang ditunjukkan pada grafik harian S&P 500 di atas masih mengkonfirmasi pasar yang sedang tren secara keseluruhan. Sejauh ini, mereka telah bertindak sebagai level dukungan yang menarik bagi pembeli dan terus menjadi fokus.

