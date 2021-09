Prospek Pasar Mingguan: Semua mata tertuju pada Angka Inflasi

September 13, 2021 17:35

Pengumuman ekonomi terbesar minggu ini berpusat pada angka inflasi. Angka CPI (Consumer Price Inflation) AS akan dirilis pada hari Selasa, 14 September pada pukul 1.30 BST sementara angka CPI Inggris akan dirilis pada hari Rabu, 15 September pada pukul 7.00 BST diikuti dengan angka CPI Kanada pada pukul 1.30 BST.

Bank Sentral memiliki mandat untuk menjaga inflasi di angka tertentu yang mempengaruhi keputusan mereka terkait kebijakan moneter. Dengan inflasi naik seluruh dunia diakibatkan oleh pembukaan kembali ekonomi dan gangguan pasokan, trader mempertanyakan mengenai bank sentral mana yang akan bergerak pertama untuk menghindari inflasi yang tidak terkendali.

Tarder juga akan berfokus pada tingkat ketenagakerjaan Australia pada hari Kamis 16 September, dan juga angka Penjualan Ritel AS di kemudian hari pada pukul 1.30 BST. Dengan data penting terkait dolar AS minggu ini yang akan menjadi mata uang yang harus diwaspadai.

Kalender Mingguan Forex

Sumber: Kalender Forex dari platform trading MetaTrader 5 disediakan oleh Admirals.

Tahukan Anda bahwa tiga kali seminggu, tiga trader profesional berbicara melalui pasar secara langsung dan menunjukkan kepada Anda tentang bagaimana mengenali peluang trading yang potensial? Pesan tempat gratis Anda sekarang di webinar Admirals Spotlight dengan mengklik spanduk di bawah ini!

Radar Trader – Inflasi A S

Pada hari Selasa, 14 September Badan Statistik Tenaga Kerja mengumumkan laporan CPI terbaru. Inflasi dianggap sebagai salah satu bagian terpenting dari aliran mata uang karena harga yang lebih tinggi dapat mengakibatkan bank sentral menaikkan suku bunga.

Gangguan pasokan di seluruh dunia yang disebabkan oleh Covid-19 telah mengakibatkan kenaikan harga dalam berbagai sektor berbeda di beberapa wilayah. Angka PMI terbaru juga menunjukkan memburuknya rantai pasokan dengan biaya pengiriman mendekati rekor tertinggi.

Bulan ini pasar mengalami kekecewaan ketika Fed tidak mengumumkan rencana taper (memotong kembali langkah-langkah stimulus virus korona untuk membangkitkan ekonomi). Data minggu ini dapat mengakibatkan Fed mengubah kebijakan dan mengumumkan potensial taper pada bulan November yang dapat menjadi bullish untuk dolar AS.

Sumber: Admirals MetaTrader 5, USDX, Bulanan – Rentang data: dari 1 juli, 2013 hingga 10 September 2021. Diambil pada 10 September 2021, pada pukul 7:00 am GMT. Harap diperhatikan: Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk hasil di masa depan.

Grafik harga bulanan dolar AS yang ditunjukkan di atas menyoroti kisaran trading jangka panjang di antara garis horizontal resistensi atas dan support bawah. Sementara harga baru-baru ini memantul dari level support bawah sekitar ~$89.13, dorongan lebih tinggi telah dibatasi pada garis resistensi menurun yang ditunjukkan pada grafik di atas.

Harga tetap berada pada kisaran ketat selama beberapa bulan terakhir karena trader mencerna baik dan buruknya data ekonomi AS. Jika dapat menyesuaikan minggu ini, harga mungkin mulai bergerak secara terarah yang menghasilkan tren jangka panjang.

Jika Anda terinspirasi dan siap untuk melakukan trading langsung di pasar, Anda dapat membuka akun live trading dengan mengklik spanduk di bawah ini dan akses berbagai fitur trading yang menarik untuk mendukung perjalanan Anda.

Trading P erusahaan Terkini dan Pasar Saham

Sementara narasi pasar saham telah difokuskan pada perdagangan TINA (There Is No Alternative), sekarang investor mulai meratapi penilaian yang tinggi di pasar saham AS – terutama di sektor teknologi.

Indeks pasar saham Eropa tetap berbasis kisaran selama beberapa bulan terakhir karena investor menumpuk di pasar saham AS. Namun, minggu lalu berakhir di zona merah untuk pasar saham AS yang bisa menjadi awal dari koreksi yang sudah lama tertunda.

Sumber: Admirals MetaTrader 5, SP500, Harian – Rentang data: dari 11 Desember, 2020 hingga 10 September 2021. Diambil pada 10 September 2021, pada pukul 7:00 am GMT. Harap diperhatikan: Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk hasil di masa depan.

Kinerja lima tahun terakhir S&P 500:

2020 = +16.17%

2019 = +29.09%

2018 = -5.96%

2017 = +19.08%

2016 = +8.80

Pergerakan rata-rata yang ditunjukkan pada grafik di atas mengkonfirmasi tren naik secara keseluruhan pada indeks pasar saham S&P 500. Pembeli telah sering melangkah di sekitar rata-rata pergerakan eksponensial 50-periode (garis merah). Saat ini, harga mengoreksi dan menarik kembali mendekati pergerakan rata-rata ini.

Akan menarik untuk mengamati aksi harga yang berkembang di sekitar level ini dan apakah pembeli masih tertarik untuk ‘buying the dip’ selama sebulan yang merupakan bearish musiman. Arah dolar AS dan berita minggu ini bisa berdampak besar pada hal ini.

Tahukah Anda bahwa Anda dapat menggunakan indikator Trading Central Technical Ideas Lookup untuk menemukan ide trading yang dapat ditindaklanjuti pada indeks ini dan ribuan instrumen lainnya di Forex, saham, indeks, komoditas, dan lainnya!

Anda dapat mendapatkan indikator ini GRATIS sepenuhnya dengan melakukan upgrade pada platform trading MetaTrader 5 yang disediakan oleh Admirals ke Supreme Edition eksklusif!

INFORMASI TENTANG MATERI ANALITIS:

Data yang diberikan memberikan informasi tambahan mengenai semua analisis, perkiraan, prognosis, prakiraan, tinjauan pasar, pandangan mingguan atau penilaian atau informasi serupa lainnya (selanjutnya disebut "Analisis") yang dipublikasikan di situs web firma investasi Admiral Markets yang beroperasi di bawah merek dagang Admiral Markets (selanjutnya "Admiral Markets") Sebelum membuat keputusan investasi, harap perhatikan hal-hal berikut: