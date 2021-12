Prospek Pasar Mingguan: ECB, BOE & FOMC Menjadi Pusat Perhatian

Desember 14, 2021 07:31

Seminggu ke depan merupakan minggu yang penuh dengan pengumuman berita dari empat sentral bank utama yang meliputi Federal Reserve, European Central Bank, Bank of England dan Swiss National Bank. Para menteri keuangan G7 juga menggelar rapat virtual minggu ini untuk membahas melonjaknya inflasi di seluruh dunia.

Kemungkinan akan ada volatilitas tinggi di pasar mata uang minggu ini disebabkan oleh pengumuman-pengumuman tersebut. Dolar AS telah menjadi mata uang paling kuat dalam beberapa pekan terakhir karena ekonomi AS berjalan dengan baik, yang menyebabkan The Fed beralih dari kebijakannya yang diberlakukan selama pandemi.

Namun, ada ketidakpastian seputar ekonomi Britania Raya dan Eropa dan apa yang saat ini dipikirkan oleh masing-masing bank sentral. Ekonomi Eropa sedang berjuang di tengah melonjaknya inflasi – perpaduan yang rumit bagi bank sentral untuk menanganinya.

Para trader menilai Bank of England menjadi bank sentral pertama yang akan menaikkan tingkat suku bunga sebelum Gubernur membuat perputaran balik besar-besaran yang mengakibatkan terjadinya aksi jual tajam di pound Inggris. Namun, jika beberapa anggota bank sentral mengubah nadanya minggu ini, mungkin akan ada perputaran besar-besaran lainnya.

Anda dapat mempelajari lebih lanjut tentang beberapa tema global yang mempengaruhi pasar dalam pilihan artikel edukasi berikut ini.

Kalender Forex Mingguan

Sumber: Kalender Forex dari platform trading MetaTrader 5 yang disediakan oleh Admirals.

Radar Trader – Konferensi Pers FOMC AS

Pada hari Rabu 15 Desember pukul 7.30 GMT, Konferensi Pers FOMC Federal Reserve akan diadakan – tiga puluh menit setelah rilis keputusan tingkat suku bunga terbarunya. Sementara tidak ada perubahan yang diharapkan di tingkat suku bunga, pergeseran dalam titik plot The Fed bisa jadi menarik untuk diperhatikan.

Secara keseluruhan, ekonomi AS berjalan dengan baik dalam beberapa bulan terakhir yang menyebabkan Pimpinan The Fed Jerome Powell mengumumkan pengurangan di pembelanjaan aset (langkah kebijakan darurat yang digunakan untuk memberikan kepercayaan pada pasar selama pandemi). Beberapa anggota bank sentral menginginkan pengurangan ini diselesaikan lebih cepat.

Para trader akan mencermati suara anggota bank yang berbeda. Saat ini pasar memperkirakan kemungkinan kenaikan tingkat suku bunga lebih dari 70% pada bulan Mei. Sementara dolar AS telah melonjak dalam beberapa minggu terakhir – sebuah tema yang telah kami soroti berkali-kali dalam setahun terakhir – seberapa banyak hal positif yang sudah diperhitungkan?

Sumber: Admirals MetaTrader 5, USDX, Bulanan– Rentang data: dari 6 April 2014 hingga 11 Desember 202 , dilakukan pada 11 Desember 2021 pada pukul 7:00 GMT. Mohon diperhatikan: Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk hasil di masa depan.

Grafik mingguan indeks dolar AS yang ditampilkan di atas menunjukkan pergerakan lebih tinggi baru-baru ini dari garis support horizontal bahwa, bagian bawah rentang perdagangan jangka panjang, yang telah kehabisan tenaga pada level support sebelumnya yang berubah menjadi level resistance (garis hitam tengah pada grafik).

Jika harga bisa bertahan di atas level harga tersebut selama minggu pengumuman berita ini, ia bisa mengarah ke lebih banyak kenaikan. Namun, jika harga menolak level ini, kita mungkin melihat beberapa aksi ambil untung dari pergerakan lebih tinggi yang cukup berlebihan.

Ini adalah saat yang menarik karena EURUSD dan GBPUSD berada pada level support jangka panjang dan juga memiliki berita berdampak besar minggu ini.

Pembaruan Perdagangan Perusahaan dan Indeks Saham

Setelah aksi jual pada indeks saham global baru-baru ini sebagai reaksi terhadap varian Omicron, investor sekali lagi melakukan buy the dip.

Bulan Desember juga menjadi bulan yang menarik berdasarkan perspektif musiman dikarenakan reli Sinterklas – kecenderungan pasar saham untuk naik dalam lima hari perdagangan terakhir tahun ini.

Indeks AS khususnya tampak sangat menarik karena S&P 500, Nasdaq 100 dan Dow Jones 30 semuanya diperdagangkan dekat dengan rekor tertinggi.

Sumber: Admirals MetaTrader 5, SP500, Harian – Rentang data: dari 9 Maret 2021 hingga 11 Desember 2021, dilakukan pada 11 Desember 2021 pada pukul 6:30 GMT. Mohon diperhatikan: Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk hasil di masa depan. Kinerja lima tahun terakhir S&P 500: 2020 = +16.17%, 2019 = +29.09%, 2018 = -5.96%, 2017 = +19.08%, 2016 = +8.80

Minggu lalu, investor melakukan buy the dip terakhir di antara rata-rata pergerakan eksponensial 500 hari dan 100 hari (garis hijau dan merah pada grafik di atas). Sekarang pasar telah bergerak lebih tinggi, saat ini kita berada di tingkat lebih lanjut pada siklus dorongan tren naik.

Para trader mungkin melihat ke kerangka waktu lebih rendah untuk menemukan siklus pasar untuk memperdagangkan ke rekor tertinggi. Semua akan mengamati jika ada cukup momentum untuk menembus tertinggi baru sepanjang masa dan menjaga agar tren terus berjalan, sehingga ini merupakan hal yang harus diperhatikan!

