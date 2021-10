Saham Beyond Meat melonjak lebih tinggi karena rencana 'McPlant Burger'

Oktober 15, 2021 21:02

McDonald’s mengumumkan rencananya untuk mencoba burger grup makanan nabati Beyond Meat di delapan restoran AS. Hal ini mengikuti keberhasilan penawaran plant-based di Inggris dan Eropa. Percobaan akan dilakukan pada bulan depan dan ini merupakan dorongan besar bagi Beyond Meat.

Harga saham perusahaan tersebut telah melemah di beberapa bulan sebelumnya setelah laporan pendapatan yang mengecewakan menunjukkan kerugian kuartal kedua sebesar 31 sen per saham. Hal ini terutama disebabkan oleh kurangnya pesanan dari restoran yang masih tutup selama lockdown dari varian delta.

Harga saham Beyond Meat melonjak lebih tinggi karena berita pengumuman tersebut dan kemungkinan akan mengakhiri pekan dengan positif. Berita juga mengikuti penawaran pemasaran yang baru-baru ini diumumkan YUM! Merek (pemilik KFC, Pizza Hut dan Taco Bell), serta PepsiCo dan Walmart.

Sumber: Admirals MetaTrader 5, #BYND, Mingguan – Rentang data: 12 Mei 2019 – 14 Oktober 2021, dilakukan pada 14 Oktober 2021 pada pukul 8.30 GMT. Harap dicatat: Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk hasil di masa depan.

Sejak IPO Beyond Meat pada bulan Mei 2019, harga saham telah diperdagangkan sebagian besar di sideways dalam jangka panjang, dengan periode pendek tren naik dan tren turun. Saat ini, harga saham berada di pertemuan level dukungan teknis.

Tidak hanya harga menolak swing low sebelumnya di bulan Mei tetapi ia juga menemukan support di level Fibonacci retracement 61.8% dari lonjakan lebih tinggi antara bulan Maret dan Oktober 2020.

Kombinasi dari berita baik perusahaan yang akan menambah garis bawah dan level teknis di mana harga bisa berubah sekarang akan menjadi ujian utama pada kekuatan pembeli di pasar dan upaya untuk mengangkat harga saham ke swing high terakhir sebesar $160 yang hampir 50% bergerak ke atas.

