Dolar AS terus melanjutkan depresiasi

September 06, 2021 21:51

Minggu lalu pasar mata uang tetap berada dalam modus korektif bagi dolar AS dan indeks mata uang cadangan dunia ini terdepresiasi sebesar -0.6%, level terendah di bulan lalu.

USD

Data ekonomi terbesar dunia menunjukkan adanya pertumbuhan berlanjut, namun perlambatan yang sedang dibandingkan dengan paruh pertama tahun ini. Indeks Pembelian Manajer Manufaktur ISM aktual adalah 59.9 poin dan tetap stabil dibandingkan dengan bulan lalu. Pasar tenaga kerja negara tersebut menciptakan 235 ribu pekerjaan, namun hasil aktual jauh di bawah ekspektasi pasar sebanyak 750 ribu, menunjukkan bahwa pasar tenaga kerja pulih pada kecepatan yang lebih lambat dari yang diharapkan investor dan berkontribusi pada angka pertumbuhan yang lebih lambat di paruh kedua 2021. Tingkat pengangguran turun menjadi 5.2%. Indeks Kepercayaan Konsumen berada di 113.8 poin, melambat untuk bulan kedua berturut-turut dari tertinggi pandemi. Penjualan mobil baru turun menjadi 13.1 juta tahun ke tahun, level terendah dalam lebih dari setahun. Klaim pengangguran baru turun lagi, dari 0.353 juta menjadi 0.340 juta selama seminggu, pertanda positif.

Tren pandemi menunjukkan peningkatan setelah lebih dari dua bulan pertumbuhan pesat di jumlah kasus, dengan penyebaran virus delta secara global. Pekan lalu, jumlah rata-rata infeksi turun dari 654 menjadi 629 ribu per hari. Situasi di AS menunjukkan adanya penurunan, dengan jumlah rata-rata kasus baru mingguan naik dari 56 menjadi 163 ribu per hari. Jumlah vaksinasi yang diberikan di negara itu meningkat dari 367 juta menjadi 374 juta, perubahan sebanyak 7 juta dan merupakan tingkat vaksinasi tercepat sejak awal Juli. Secara keseluruhan di AS, jumlah orang yang divaksinasi dengan setidaknya satu dosis naik dari 61.3% menjadi 62.2% dari populasi, peningkatan sebesar 0.9% selama seminggu. Di Lituania, jumlah orang yang di vaksinasi dengan setidaknya satu dosis naik dari 58.9% menjadi 59.9%, perbedaan hanya 1.0%. Namun demikian, tingkat vaksinasi di Lituania mencapai 70% minggu ini pada populasi berusia 16 tahun ke atas. Di Inggris, jumlah kasus stabil di 34 ribu per hari.

Euro

Pasangan utama mata uang EUR/USD terapresiasi selama pekan lalu dan sempat berada di level 1.190 pada hari Jumat. Data ekonomi pada Old Continent bagus dan menunjukkan percepatan pertumbuhan harga. Indeks Manajer Pembelian Manufaktur Eropa berada di 61.4 poin dan tetap dalam zona pertumbuhan yang kuat. Tingkat inflasi tahunan awal Jerman adalah 3.9%, sementara Eropa melonjak ke 3.0%, secara signifikan lebih tinggi 2.2% dari bulan sebelumnya. Indeks Harga Produsen menunjukkan kenaikan tahunan 12% di bulan Juli, menunjukkan bahwa tekanan kenaikan harga terus berlanjut, khususnya ketika siklus komoditas mencatat rekor tertinggi baru. Di Jerman, situasi pasar tenaga kerja terus membaik, dengan angka pengangguran turun sebanyak 53 ribu pada bulan Agustus dan tingkat pengangguran turun menjadi 5.5%. Juga, volume penjualan ritel Jerman lebih rendah -0.3% di bulan Juli dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya.

JPY

Pasangan Asia paling penting USD/JPY terus bergerak dalam saluran di rata-rata 50-hari pergerakannya pada grafik harian. Di antara data tersebut adalah Indeks Manajer Pembelian Manufaktur, berada di 52.7 poin dan menunjukkan pertumbuhan yang sedang pada sektor tersebut. Sektor jasa hanya 42.9 poin dan mengindikasikan adanya penurunan aktivitas. Volume penjualan ritel bulan Juli menunjukkan 2.4% peningkatan tahun ke tahun. Produksi industri di bulan Juli lebih tinggi 11.6% dibandingkan tahun sebelumnya. USD/JPY mengakhiri minggu turun -0.1%.

GBP

Pasangan pon Inggris/dolar AS memulai minggu dengan tenang dan terapresiasi secara signifikan, mengakhiri minggu di level 1.386 poin. Tidak ada data ekonomi penting. GBP/USD mengakhiri minggu naik 0.8%

Peristiwa Ekonomi

Minggu ini tenang, tidak ada data penting yang dijadwalkan dan AS akan memiliki satu hari tidak bekerja. Pada hari Selasa, angka perdagangan internasional Cina, pertumbuhan ekonomi awal Eropa untuk kuartal kedua dan hasil indeks ZEW untuk Eropa dan Jerman akan diamati. Tidak ada data penting yang dijadwalkan pada hari Rabu, sementara Kamis akan dikhususkan untuk Bank Sentral Eropa dan keputusan tentang perubahan program pelonggaran kuantitatif. Pada hari Jumat, data Produksi Industri untuk Inggris dan Indeks Harga Produsen US akan dirilis.

Menurut data sentimen pasar Admiral Markets, 28% investor memiliki posisi panjang di pasangan EUR/USD (turun –1 poin persentase dibandingkan minggu lalu). Di pasangan utama Asia USD/JPY, 55% investor memiliki posisi panjang (naik +6 poin persentase). Di GBP/USD, 22% peserta mengharapkan kenaikan (turun –25 poin persentase). Data tersebut ditafsirkan sebagai indikator kontrarian sehingga EUR/USD dan GBP/USD cenderung terapresiasi dan USD/JPY terdepresiasi. Analisis data harus dikombinasikan dengan proyeksi fundamental dan analisis teknis.

