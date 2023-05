Laporan NFP AS Menjadi Fokus Pasar, Data PMI China Melemah

Mei 31, 2023 20:43

Laporan Nonfarm Payrolls Mei AS, yang akan dirilis oleh Biro Statistik Tenaga Kerja (BLS) pada hari Jumat, akan menjadi salah satu laporan data terpenting di akhir minggu ini. Karena survei NFP dipertimbangkan oleh dewan pengatur The Fed, para ekonom akan menunggu untuk melihat apakah angka akhir akan sesuai dengan perkiraan.

Menurut sebuah laporan dari National Institute of Statistics and Economic Studies (INSEE), inflasi utama di Prancis turun menjadi 6% pada bulan Mei secara tahunan. Menteri Keuangan Prancis Bruno Le Maire mencatat bahwa "inflasi sedang mengalami penurunan dan terlihat menurun tajam," menambahkan bahwa ekonomi negara diperkirakan akan tumbuh sebesar 1,0% pada tahun 2023.

Pada hari Kamis, Eurostat akan menerbitkan perkiraan indeks awal mengenai headline blok euro dan inflasi inti.

Laporan Nonfarm Payroll AS Mei 2023

Laporan Nonfarm Payrolls Mei AS diperkirakan akan menarik perhatian investor dan trader pada hari Jumat. Analis pasar menyarankan 180.000 pekerjaan ditambahkan ke ekonomi AS pada bulan terakhir musim semi. Perlu dicatat bahwa laporan pekerjaan April menunjukkan 253.000 pekerjaan ditambahkan ke ekonomi, jauh melampaui ekspektasi untuk angka 179 ribu.

Secara keseluruhan, tingkat kenaikan gaji terus menurun dalam beberapa bulan terakhir, disertai dengan penurunan pertumbuhan upah. Dari Laporan lain diperkirakan akan sedikit mengalami kenaikan dalam tingkat pengangguran mendatang di 3,5% pada bulan Mei.

Ekonom di MUFG Bank menyarankan bahwa laporan pekerjaan AS menguat pada hari Jumat dapat memberikan dukungan kepada dolar AS. Dalam laporan mereka, mereka menyebutkan bahwa “dengan asumsi bahwa politisi AS tidak secara mengejutkan menolak kesepakatan tersebut, perhatian pasar harus beralih kembali ke kesehatan pasar tenaga kerja AS di minggu depan termasuk rilis laporan NFP pada hari Jumat. Pasar suku bunga AS telah bergerak ke harga dalam probabilitas yang lebih tinggi dari kenaikan 25 bps lainnya dari Fed pada pertemuan FOMC bulan depan, menilai kondisi sekarang lebih mungkin daripada. Laporan ketenagakerjaan lain terlihat menguat minggu ini dimana akan semakin memperkuat ekspektasi tersebut dan mendorong USD yang lebih kuat dalam waktu dekat."

Data IHK Awal Zona Euro

Pada hari Kamis, Eurostat akan merilis data awal indeks harga konsumen (IHK) zona euro yang selaras pada bulan Mei. Beberapa pakar pasar menyarankan bahwa inflasi utama bisa turun menjadi 6,3% secara tahunan. Jika dikonfirmasi angkanya akan menjadi 0,7% lebih rendah dari bulan April. Harga konsumen inti juga diperkirakan akan turun lebih rendah menjadi 5,5%.

Analis di Moody's mengatakan dalam laporan mereka bahwa "seharusnya juga ada sedikit efek negatif dari segmen makanan karena tekanan biaya berangsur-angsur mereda, namun, kami perkirakan inflasi inti tahunan tidak akan berubah di 5,6% karena kenaikan inflasi jasa mengimbangi penurunan. dalam inflasi barang inti.”

PMI China pada bulan Mei

Biro Statistik Nasional (NBS) menerbitkan laporan PMI Manufaktur Mei yang menunjukkan bahwa PMI turun ke level terendah lima bulan di 48,8, menunjukkan bahwa aktivitas pabrik menyusut lebih cepat dari yang diperkirakan. PMI non-Manufaktur turun menjadi 54,5 dari 56,4.

Ekonom Citi menulis dalam sebuah laporan: “Permintaan yang tidak mencukupi dapat menjadi perhatian utama sekarang, dan ada penyebab siklus dan struktural untuk itu. Dorongan awal ke sektor jasa dari pembukaan kembali bisa memudar.”

Analis HSBC mengatakan kepada wartawan CNBC bahwa kombinasi permintaan tenaga kerja dan barang yang lemah dapat memaksa bank sentral China untuk bertindak.

Mereka mencatat bahwa “cara yang kita lihat bahwa China harus menerapkan sedikit lebih banyak stimulus fiskal, sedikit lebih banyak pelonggaran yang ditargetkan juga. Pada akhirnya, pengangguran, terutama di bagian penduduk muda, terlalu tinggi, dan mereka harus menurunkannya untuk mencapai target pertumbuhan mereka ke depan.”

Inflasi bulanan Australia naik pada bulan April

Serangkaian data yang diterbitkan oleh Biro Statistik Australia (ABS) mengungkapkan bahwa inflasi utama bulanan di Australia naik lebih dari yang diperkirakan pada bulan April, mencapai 6,8% secara tahunan. Laporan tersebut menunjukkan bahwa kenaikan harga yang paling signifikan terjadi pada sektor perumahan, makanan dan minuman, serta transportasi.

Beberapa analis pasar mencatat bahwa, meskipun laporan inflasi IHK triwulanan menarik lebih banyak perhatian saat meninjau kondisi ekonomi Australia, kenaikan harga konsumen bukanlah kabar baik bagi Reserve Bank of Australia.

