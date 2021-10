Dolar AS telah menandai apresiasi yang signifikan

Oktober 05, 2021 07:01

Mata uang cadangan dunia berada di tren naik yang kuat pekan lalu, mencapai level tertinggi sejak September 2020. Investor adalah pembeli aktif dolar AS ketika indeks ekuitas negara tersebut terkoreksi dan S&P500 sempat turun lebih dari -6% pada hari Jumat dari tertinggi sepanjang masa yang dicapai awal September.

USD

Data ekonomi tetap bagus dan kuat dan menunjukkan berlanjutnya sentimen positif di kalangan penduduk dan bisnis. Indeks manajer pembelian ISM untuk sektor manufaktur berada di 61.1 poin, naik secara sedang dari pembacaan bulan sebelumnya di 59.9. Indeks harga konsumen (PCE) negara itu menunjukkan adanya kenaikan tahunan sebesar 4.3% pada bulan Agustus, menunjukkan berlanjutnya pertumbuhan harga dalam ekonomi. Indeks kepercayaan konsumen berada di 109.3 poin dan turun selama empat bulan berturut-turut. Sementara itu, pasar perumahan tetap kuat dan aktif dan indeks harga rumah berada di 19.2% lebih tinggi dari periode yang sama tahun lalu, yang tampaknya berkontribusi pada tingginya tingkat inflasi dalam beberapa bulan mendatang. Klaim jumlah pengangguran baru terus meningkat dari 0.351 juta menjadi 0.362 juta selama seminggu.

Tren global menunjukkan perlambatan lebih jauh, dengan rata-rata mingguan kasus baru turun dari 482 menjadi 434 ribu per hari. Amerika Utara dan Asia terus melihat adanya penurunan di jumlah kasus, sementara Eropa menonjol dan menunjukkan kenaikan sekitar 8% per minggu. Hanya di AS poin data menunjukkan gelombang kasus yang muncul, dengan rata-rata penurunan dari 122 menjadi 98 ribu per hari. Jumlah vaksin terdaftar naik dari 389 menjadi 395 juta, dengan perubahan 6 juta, terutama karena dosis ketiga. Secara keseluruhan di AS, jumlah orang yang divaksinasi dengan setidaknya satu dosis naik dari 64.1% menjadi 64.7% dari keseluruhan populasi, dengan kenaikan mingguan sebesar 0.6%. Di Lituania, jumlah orang yang divaksinasi dengan setidaknya satu dosis naik dari 62.0% menjadi 62.7%, perbedaan sebesar 0.7%.

EUR

Pasangan mata uang utama EUR/USD mencerminkan tren dolar As dan terdepresiasi sementara pada paruh kedua pekan lalu ke level 1.157, level terendah sejak Juli 2020. Data ekonomi Old Continent termasuk indeks manajer pembelian manufaktur aktual, yang berada di 58.4 poin di Jerman dan 58.6 di Eropa, keduanya menunjukkan pertumbuhan lebih lanjut. Tingkat inflasi tahunan awal Jerman pada bulan September adalah sebesar 4.1%, naik 3.9% dari bulan sebelumnya, sementara penjualan ritel negara itu 1.1% lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Tingkat inflasi tahunan awal Eropa sebesar 3.4%. Data pasar tenaga kerja Jerman menunjukkan tren positif, dengan jumlah pengangguran turun sebesar 30 ribu pada bulan September dan tingkat pengangguran berada di 5.5%. Pasangan EUR/USD mengakhiri pekan perdagangan dengan turun sebesar -1.1%.

JPY

Pasangan Asia paling penting USD/JPY terapresiasi di paruh pertama pekan lalu dan mencapai level 112.0, namun kemudian terdepresiasi ke 111.0 poin. Data termasuk produksi industri bulan Agustus, yang menunjukkan kenaikan sebesar 9.3% tahun ke tahun, dan penjualan ritel yang -3.2% lebih rendah dari tahun sebelumnya. Indeks manajer pembelian aktual berada di 1.5 poin. USD/JPY mengakhiri pekan trading dengan naik sebesar 0.3%.

GBP

Pasangan Pound Inggris/Dolar AS bergerak seiring dengan pasar mata uang dan sempat terdepresiasi ke level 1.342 pada hari Rabu. Tidak ada data ekonomi penting yang dirilis. GBP/USD mengakhiri perdagangan minggu lalu dengan turun -1.0%.

Peristiwa Ekonomi

Pekan ini akan dimulai dengan tenang dan tidak ada data penting yang dijadwalkan untuk hari Senin. Pada hari Selasa, indeks pembelian manajer aktual untuk sektor jasa akan dirilis dan data perdagangan internasional AS akan diharapkan. Pada hari rabu, penjualan ritel Eropa akan diamati, Kamis akan cukup sepi, namun pada hari Jumat investor akan fokus pada indikator pasar tenaga kerja AS.

Berdasarkan data sentimen pasar Admiral Markets, 81% investor memiliki posisi panjang di pasangan EUR/USD (hingga +11 poin persentase dibandingkan minggu lalu). Di pasangan utama Asia USD/JPY, 24% investor memiliki posisi panjang (hingga +15 poin persentase). Di GBP/USD, 56% peserta mengharapkan kenaikan (turun –12 poin persentase). Data pasar tersebut diinterpretasikan sebagai indikator kontrarian, dan oleh karena itu EUR/USD dan GBP/USD diperkirakan turun, sementara USD/JPY diperkirakan terapresiasi. Data posisi analis harus dikombinasikan dengan proyeksi fundamental dan analisis teknis.

