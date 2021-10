Heti piaci szemle: RBA, RBNZ és NFP a középpontban

Október 04, 2021 12:44

2021 utolsó negyedéve néhány fontos gazdasági hírrel kezdődik. Ez magában foglalja az OPEC hétfői ülését, a keddi Ausztrál Reserve Bank (RBA) kamatnyilatkozatát, a szerdai Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) kamatnyilatkozatot és a pénteki amerikai nem mezőgazdasági bérszámfejtési adatokat.

Az RBA és az RBNZ hírei az év hátralévő részében meghatározhatják a tendenciát, különösen azért, mert mindkét központi bank a közelmúltban kamatemelést hajtott végre - annak ellenére, hogy a piac idén kamatemelésre számított.

A nagyobb intézmények is valószínű, hogy az év végére elkezdik pozícionálni magukat a globális részvényekben. Ezért a kereskedők elemezni fogják a piaci áramlásokat, hogy lássák, folytatódik-e a tőzsdei eladás, vagy valószínűbb-e a fordulat.

Heti Forex Naptár

Forrás: Forex naptár az Admirals által biztosított MetaTrader 5 kereskedési platformról.

Kereskedői Radar - RBNZ

Október 6 -án, szerdán hajnali 2 órakor a BST az Új -Zélandi Reserve Bank közzéteszi legújabb kamatdöntését. Széles körben várható, hogy a bank negyedéves bázisponttal 0,25% -ról 0,50% -ra emeli a kamatokat.

A kamatemelésre is számítani kellett a legutóbbi ülésen, de a bank visszafogta magát, mivel az ország augusztusban visszaállította a lezárásokat a delta variáns kitörése miatt. Ezen a találkozón a jegybanki tagok megbeszélték, hogy a monetáris szigorítás továbbra is a bank középpontjában áll.

Ennek a várakozásnak a nagy része azonban már be van árazva, valószínű, hogy csak egy nagyon agresszív kamatemelési megjegyzés segít az új -zélandi dollár felemelésében, különösen azért, mert az amerikai dollár pozitívabbnak tűnik.

Forrás: Admirals MetaTrader 5, NZDUSD, havi grafikon- Adattartomány: 2013. augusztus 1. és 2021. október 2. között, készült: 2021. október 2 -án, 19:00 órakor. Kérjük, vedd figyelembe: A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutatója a jövőbeli eredményeknek.

Az NZDUSD fentebb látható havi grafikonján egy hosszú távú tartományt emel ki, amely a két fekete vízszintes támasz és ellenállási szint között alakult ki 0,7513 és 0,6248 között.

Jelenleg az ár a tartomány közepén ül, és a köztes támogatás szintjén 0,6900 körül van, ezt a középső fekete vízszintes vonal mutatja. Ha az ár áttöri ezt a szintet, a kereskedők a következő nagy támogatási sort 0.6248 -on tekinthetik meg. Ha azonban az ár meghaladja a szintet, akkor a kereskedők a következő nagy ellenállási vonalat 0,7513 -on találhatják.

Vállalati kereskedési hírek és részvényindexek

A globális tőzsdeindexek továbbra is eladták a szeptemberi jellemző szezonális gyengeséget. Az amerikai részvénypiaci indexek visszaesése korrekciós mintázatként érezhetőbb volt az előzetes hosszú távú emelkedési trend miatt.

Az európai és ázsiai indexek tartományban maradtak, és a legtöbb esetben a vízszintes támasz- és ellenállási vonalak közé szorultak. A kereskedők most minden pozitív jelet fognak keresni az amerikai tőzsdeindexekben, hogy magasabbra tegyék a globális kockázati hangulatot.

Forrás: Admirals MetaTrader 5, SP500, napi grafikon - Adattartomány: 2020. december 31. és 2021. október 2. között,készült: 2021. október 2 -án, 18:30 órakor. Kérjük, vedd figyelembe: A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutatója a jövőbeli eredményeknek.

Az S&P 500 elmúlt öt áralakulása:

2020 = +16,17%

2019 = +29,09%

2018 = -5,96%

2017 = +19,08%

2016 = +8,80



A történelem során az S&P 500 tőzsdeindex az 50 napos exponenciális mozgóátlag környékén felfelé fordult (ezt a fenti diagram piros vonal mutatja). Miután azonban többen kilábaltak ebből a mozgóátlagból, az ár legutóbb áttört, és most az ellenállás szintjeként segített az index lejjebb mozdulásában.

De most az ár megállt a 100 napos exponenciális mozgóátlagon (zöld vonal), és most e két nagy mozgóátlag között mozog. A kereskedők árfolyamatokat vagy nyomokat fognak keresni a ciklusszerkezetben, hogy a vásárlók nagyobb valószínűséggel fordulnak -e meg a 100 -as EMA -nál, vagy az ár áttöri, és tovább mélyül a mélyebb tőzsdei korrekció során.

Akárhogy is, ez egy nagyon érdekes hét lesz!

