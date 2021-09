Heti piaci szemle: a Powell beszéde, a Brent és az Apple

Augusztus 30, 2021 15:38

Ahogy arra a múlt héten számítottunk, a piac figyelme elsősorban az évente megrendezésre kerülő Jackson Hole szimpóziumra irányult, melynek főszereplője a Federal Reserve elnöke volt. Jerome Powell múlt pénteki beszédében nemcsak a piacok figyelmét tudta magára vonni szavaival, hanem a nyugalom üzenetét is el tudta hitetni mindenkivel annak ellenére, hogy elismerte annak lehetőségét, hogy a gyengülés az év végén kezdődhet.

Konkrétan Jerome Powell ragaszkodott az inflációval kapcsolatos megnyugtató üzenetéhez, mivel - mint jelezte - elvárja, hogy azt a következő évben folyamatosan szemmel tartsák. Ezért bár úgy ítéli meg, hogy a megfelelő alkalom lehet az adósságvagyon -vásárlás ütemének csökkentésére, nem gondolja úgy, hogy a jelenlegi kamatemelés ütemtervén változtatni kellene, így az első kamatemelésre 2023 -ban kerülhet sor.

A Fed elnökének ezt az üzenetét nagyon jól fogadta a piac, mivel a legfőbb félelem az volt, hogy a kamatok idő előtti emelkedése a korrekciók sorozatát okozhatja a tőzsdéken a vállalatok finanszírozási költségeinek növekedése miatt. Pénteken a Wall Street az SP500, a Nasdaq és a Dow Jones 0,88% -os, 1,23% -os és 0,69% -os zárásával zárta az SP500-at és az NQ100-at, ami minden idők legmagasabb szintjét zárta.

Mindenesetre nagyon oda kell figyelnünk a Federal Reserve következő üléseire, hogy további információkat szerezzünk a vásárlások fokozatos csökkentéséről és a kezdés pontos pillanatáról, mivel egyes elemzők véleménye szerint a szűkítés jövő november körül kezdődhet.

A hét makrogazdasági adatai közül az Egyesült Államok tekintetében különös figyelmet kell fordítanunk a jövő pénteken ismert fontos foglalkoztatási adatokra, valamint a feldolgozóipari PMI -adatok jövő szerdai megerősítésére.

Európában ma már ismertük az előzetes spanyolországi fogyasztói árindex adatait, amely meghaladta a piaci várakozásokat, és 3,3% -on állapodott meg az olaj- és villamosenergia -árak meredek emelkedése miatt. Holnap, kedden megismerjük a franciaországi és az euróövezeti CPI -adatokat, valamint a német foglalkoztatási adatokat. Ezenkívül szerdán tudni fogjuk a végleges PMI adatokat, így nagyon figyelmesnek kell lennünk a múlt heti rossz előzetes adatok után.

Kínával kapcsolatban holnap tudni fogjuk az augusztusi PMI adatokat.

Forrás: MetaTrader 5 makrogazdasági naptár.

A Kereskedői Radar: A Brent erősen ugrál a támogatási zónában

Az elmúlt hetekben megfigyelhettük, hogy miután július 6 -án éves csúcsot jegyzett hordónként 78,44 dollár körül, a Brent hordójának ára jelentősen csökkent a koronavírus Delta -változata által okozott egyre növekvő félelem miatt, ami lassíthatja a gazdasági növekedést és ezáltal az olajfogyasztást is. Ez a csökkenés azt okozta, hogy a múlt hét elején a Brent hordó árfolyama szembesült fontos támogatási szintjével, ahol az elmúlt héten erőteljes 11,54% -os visszapattanást ért el.

Amint azt a korábbi elemzések során tárgyaltuk, az OPEC és szövetségesei tavaly július elején megállapodásra jutottak, amely szerint a termelést napi 400 000 hordó ütemben fokozatosan növelik, hogy decemberben elérjék a 2 millió hordót, bár Kuvaiti olajminiszter, ezt a csoport szeptember 1 -i ülésén újra meg lehet fontolni, mivel amint azt megfigyelhettük, a delta -változat ingerlése lassítja a gazdaságot, így a kínálat növekedése és a lehetséges a kereslet csökkenése nyomást gyakorolhat a hordó nyersolaj árára.

Ha megnézzük a napi grafikont, láthatjuk, hogy jelenleg a Brent hordója a múlt heti erős emelkedés után visszanyerte a hordónkénti 72 dolláros szintet a zöld ellenállási sáv közelében. Ha a tavaly júliusban elért megállapodás megfordítását végül megerősítik, akkor a kőolaj árát erősíthetik.

Ennek ellenére nagyon figyelmesnek kell lennünk egy új lehetséges korrekcióra, ha az ár nem tudja leküzdeni jelenlegi ellenállási szintjét, mivel a bullish csatorna alsó sávjában jelzett fontos támogatási szint elvesztése megnyithatja az ajtókat egy nagyobb korrekció előtt.

Forrás: Admiral Markets MetaTrader 5. Brent napi grafikon. Adattartomány: 2020. április 23 -tól 2021. augusztus 30 -ig. Készült 2021. augusztus 30 -án, 11:55 órakor. Kérjük, vedd figyelembe: A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutatója a jövőbeli eredményeknek.

Áralakulása az elmúlt 5 évben:

2020: -21,52%

2019: 22,68%

2018: -19,55%

2017: 17,69%

2016: 52,41%

Vállalati hírek és részvényindexek

A szeptember hónap gyakorlatilag a nyakunkon van, és szeptember az Apple esemény hónapja, amelyben az új készülékeket bemutatják a következő hónapokra. Konkrétan ez a találkozó szeptember 13 -án lesz, és várhatóan az esemény során a Tim Cook által vezetett vállalat bemutatja az új iPhone 13 -at és az új Apple Watch Series 7 -et, bár a MacBook Air új modelljei és kialakításai vagy a jól ismert iPad-et is leleplezhetik.

Az elmúlt hetekben megfigyelhetjük, hogy a részvényárfolyam a zöld és a piros sáv közötti oldalsó csatornán belül van, ami pillanatnyi töréshez vezetett, hogy minden idők legmagasabb szintjét jelzi, bár az ár gyorsan visszatért ezen a struktúrán belül.

Ez a szeptemberi hónap kulcsfontosságú lehet az ár alakulásában, mivel ez a várható esemény katalizátora lehet az árnak.

A csatorna végleges felfelé irányuló szünete új történelmi csúcsok előtt nyitna ajtókat, és az árcél lenne a csatorna szélessége. Jelenleg az árnak több fontos támogatási szintje van, az oldalsó csatorna alacsony sávja a fő. Ezen szintek elvesztése további korrekcióra nyithat kaput, részvényenként 135 dollárt keresve.

Forrás: Admiral Markets MetaTrader 5. Az Apple napi grafikonja. 2020. április 20 -tól 2021. augusztus 30 -ig. Készült 2021. augusztus 30 -án, 11:45 órakor. Kérjük, vedd figyelembe: A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutatója a jövőbeli eredményeknek.

Az elmúlt 5 év áralakulása:

2020: 80,75%

2019: 86,13%

2018: -6,78%

2017: 46,15%

2016: 9,99%





