Heti piaci szemle: az RBNZ és a FOMC középpontjában

Augusztus 16, 2021 16:22

A legfontosabb gazdasági hírek ezen a héten kedden kezdődnek az amerikai kiskereskedelmi adatok közzétételével, majd a FOMC ülésének jegyzőkönyvének szerdai közzétételével. Az amerikai adatok nem voltak olyan jók az elmúlt hetekben, és előfordulhat, hogy a Fed időt szakít a COVID -ösztönző program visszaszorítására.

Bár a héten valószínűleg az amerikai dollár lesz a piac mozgatója, minden tekintet az új -zélandi tartalékbank kamatnyilatkozatára és szerdai sajtótájékoztatójára is irányul. A piac széles körben várja, hogy a bank kamatot emeljen. Mivel az NZD -t tartományokba sikerült tartani, ennek oka a volatilitás óriási növekedése lehet.

Heti Forex Naptár

Augusztus 17 -én, szerdán az Új -Zélandi Reserve Bank (RBNZ) közzéteszi legújabb monetáris politikai nyilatkozatát és kamatdöntését 03:00 órakor. Ezt követően sajtótájékoztató következik 04:00 órakor.

Széles körben várható, hogy a jegybank emeli a kamatokat a gazdaság túlmelegedése miatt. A munkanélküliség olyan szinten van, mint a járvány előtt, és a gazdasági növekedés jó volt.

A kamatemelés mértéke azonban valószínűleg az új -zélandi dollár (NZD) volatilitásának növekedését okozza. Egyes elemzők kettős kamatemelésben, míg mások negyedéves bázisemelésben számolnak.

Forrás: Admirals MetaTrader 5, NZDUSD, havi grafikon - Adattartomány: 2005. június 1 -től 2021. augusztus 15 -ig. Készült: 2021. augusztus 15 -én, GMT 7:00 órakor. Kérjük, vedd figyelembe: A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutatója a jövőbeli eredményeknek.

Az NZDUSD hosszú távú, havi árdiagramja azt mutatja, hogy az ár nemrég áttörte a csökkenő ellenállási vonalat 2014 és 2020 között (fekete vonal). Jelenleg az ár újra teszteli a támogatási zóna szintjét.

Ha az RBNZ még nagyobb kamatemelési árral lepi meg a piacot, akkor megpróbálhat felpattanni erről a támogatási szintről, és 0.8000 felé haladni.

Az RBNZ azonban csalódást okoz a piacon, a kereskedők hamis kitörési mintákat kereshetnek, ha az ár visszajön e fontos támogatási zóna alá.

Vállalati Kereskedési Hírek

A TINA kereskedelem továbbra is él a globális tőzsdeindexekben. A „Nincs alternatíva” továbbra is a narratíva, mivel a kamatok továbbra is alacsonyak. Míg az amerikai indexek vezettek, most az európai indexek mutatják az erősebb lépéseket. Ez jót ígér a globális kockázati hangulatnak a Delta -változat fenyegetésének kezelésében.

Forrás: Admiral Markets MetaTrader 5, SP500, napi grafikon - Adattartomány: 2020. november 17 -től 2021. augusztus 15 -ig,készült: 2021. augusztus 15 -én, 18:30 órakor. Kérjük, vedd figyelembe: A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutatója a jövőbeli eredményeknek.

Az S&P 500 elmúlt ötéves teljesítménye:

2020 = +16,17%

2019 = +29,09%

2018 = -5,96%

2017 = +19,08%

2016 = +8,80



A fenti S&P 500 napi grafikonján látható mozgóátlagok még mindig megerősítik a felfelé ívelő piacot. Eddig érdekes támogatási szintként működtek a vevők számára, és továbbra is a középpontban maradnak.

