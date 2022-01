Que se passe-t-il à Wall Street ?

Janvier 20, 2022 22:53

Après un début d'année solide, voire record, les actions américaines se sont calmées ces derniers temps.

Hier, tous les principaux indices américains ont reculé, le S&P 500, le Dow Jones et le Nasdaq 100 chutant respectivement de 0,97%, 0,96% et 1,07%.

Ces trois indices ont récemment affiché des prix de clôture record mais ont tous considérablement baissé depuis. Le record du S&P 500 a été atteint le 3 janvier, mais le cours de clôture d'hier a confirmé une baisse de 5,5% au cours des 11 séances écoulées depuis.

Pour le Nasdaq 100, un indice très technologique, les chiffres sont encore pires. En effet, l'indice a atteint son niveau record le 19 novembre dernier, mais il a depuis enregistré une baisse remarquable de 9,2%.

Alors, qu'est-ce qui ne va pas à Wall Street en ce moment ? En un mot, l'incertitude.

Bien que le marché semble avoir, dans l'ensemble, dissipé la plupart de ses inquiétudes concernant Omicron, le paysage économique reste flou. L'inflation est à son taux le plus élevé depuis quatre décennies aux États-Unis, exacerbée par les perturbations des chaînes d'approvisionnement mondiales. Ce fait est renforcé par la récente flambée du prix du pétrole, qui, selon de nombreux analystes, devrait dépasser les 100 dollars le baril dans le courant de l'année.

À mesure que l'inflation augmente, la Fed est soumise à une pression croissante pour prendre des mesures décisives afin d'arrêter les hausses de prix avant qu'elles ne s'installent. Par conséquent, beaucoup s'attendent maintenant à ce que la Fed relève les taux d'intérêt trois fois cette année, à compter de mars.

Nous avons récemment écrit sur l'effet de la hausse des taux d'intérêt sur les actions, en particulier les valeurs technologiques. Et ce que nous observons actuellement à Wall Street, c'est que le marché tente d'évaluer la hausse de l'inflation et la perspective de hausses des taux.

Les grandes entreprises technologiques en font actuellement les frais, Apple, Microsoft, Amazon, Meta Platforms (anciennement Facebook), Tesla et Alphabet (Google) étant toutes dans le rouge depuis le début de l'année. Prenons l'exemple de Microsoft : malgré une légère hausse hier en réponse à l'annonce de sa dernière acquisition, le géant de la technologie a perdu 9,8% depuis le début de l'année.

Comme nous l'avons également souligné récemment, en raison de leur capitalisation boursière colossale, ces grandes valeurs technologiques représentent un pourcentage disproportionné du S&P 500 et du Nasdaq 100, de sorte que leur performance a un impact significatif sur la performance globale de ces deux indices.

Tant que cette incertitude se maintient, nous pouvons nous attendre à voir plus de volatilité sur le marché boursier américain. En outre, la situation actuelle va probablement se poursuivre jusqu'à ce que nous sachions avec certitude quelles mesures la Fed prendra dans les mois à venir.

Source : MetaTrader 5 Admirals, Microsoft, graphique D1 – Période : du 19 mai 2021 au 20 janvier 2022, consultée le 20 janvier 2022 – Veuillez noter : Les rendements passés ne sont pas une indication fiable des résultats futurs.

Évolution du prix de l’action Microsoft sur les 6 dernières années :

Source : MetaTrader 5 Admirals, Microsoft, graphique W1 – Période : du 19 juillet 2015 au 20 janvier 2022, consultée le 20 janvier 2022 – Veuillez noter : Les rendements passés ne sont pas une indication fiable des résultats futurs.

