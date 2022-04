La Volatilité s’Intensifie sur le Pétrole et les Indices Boursiers dans un Contexte de Hausse de l’USD

Avril 27, 2022 22:38

La volatilité a entraîné une hausse des prix spot du pétrole brut et des marchés boursiers mondiaux, le dollar demeurant solide au cours de la nuit.

La force du dollar a exercé une pression baissière sur les prix spot de l'or. En effet, l'or étant libellé en dollars américains, le métal précieux est relativement cher et les investisseurs semblent privilégier le dollar comme valeur refuge.

Les commandes de biens durables aux États-Unis pour le mois de mars ont contribué à renforcer le dollar. Le chiffre principal est légèrement inférieur aux prévisions, avec une croissance de 0,8%, alors que celle-ci était attendue à 1%. L'écart n'a pas été suffisamment important pour que le dollar perde son attrait, dans la mesure où les investisseurs ont fait preuve d'un optimisme prudent face à une hausse de 1,1% des commandes de biens durables de base.

Le prix spot du pétrole brut a augmenté en raison des craintes géopolitiques liées au conflit en Ukraine. Un rapport de l'Administration américaine de l'Information sur l'Énergie (EIA) est publié plus tard dans la journée et le pétrole brut pourrait être impacté. Le rapport hebdomadaire sur les stocks de pétrole brut indique les derniers niveaux de la production, des importations et des stocks de pétrole brut aux États-Unis, ce qui en fait une référence clé sur les marchés pétroliers.

Les discours de Christine Lagarde, présidente de la BCE, et de Macklem, gouverneur de la Banque du Canada, constituent d'autres points marquants de l'actualité boursière d'aujourd'hui. La BCE est confrontée à un environnement difficile en raison des difficultés inflationnistes et des doutes sur la résilience de la reprise économique après le ralentissement dû à la pandémie de COVID-19, qui est freinée par le conflit en Ukraine. Le resserrement monétaire devrait commencer au troisième trimestre, mais l'euro étant soumis à une forte pression en raison de la solidité du dollar, la BCE risque de devoir agir plus rapidement.

Concernant les autres banques centrales, le CAD pourrait évoluer en fonction des informations confirmant que les responsables de la politique monétaire du Canada ont l'intention de relever le taux directeur de 0,5% lors de la réunion de juin. Le taux d'inflation au Canada a atteint 6,7% en mars, un sommet de trente ans.

En ce qui concerne les résultats d'entreprises, Facebook publiera ses résultats du premier trimestre plus tard dans la journée, tout comme les grandes entreprises T-Mobile US Inc et Amgen Inc. La volatilité est accrue sur les marchés boursiers, puisque les investisseurs restent sensibles aux prévisions pour le deuxième trimestre lors de la publication des résultats.

