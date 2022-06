Trois Discours de Banques Centrales Hawkish dans un Contexte d'Incertitude

Juin 29, 2022 20:29

La nervosité actuelle sur les marchés peut-elle supporter les discours de trois banquiers centraux hawkish en une seule journée, dans un contexte d'incertitude économique accrue ?

Nous allons bientôt le découvrir, dans la mesure où le président de la Réserve Fédérale, Jerome Powell, le gouverneur de la Banque d'Angleterre, Andrew Bailey, et la présidente de la BCE, Christine Lagarde, tiennent tous des discours cet après-midi. Ces discours pourraient avoir pour effet d'apaiser les inquiétudes grâce à l'assurance que les banquiers centraux ont un plan pour gérer l'inflation, de déclencher un sentiment encore plus baissier en raison des craintes de récession, ou les deux à la fois, selon le contexte.

Rhétorique principale au deuxième trimestre

La BCE est "déterminée" à "éradiquer" l'inflation de manière "durable".

La Réserve fédérale est "concentrée" sur la maîtrise de l'inflation.

Banque d'Angleterre : les décideurs politiques "doivent prendre les mesures nécessaires" pour ramener l'inflation à des niveaux normaux.

Comme prévu, le discours de Christine Lagarde hier a indiqué que la banque centrale européenne agira de manière "déterminée et soutenue" pour maîtriser l'inflation, ce qui renforce les attentes d'un relèvement de son taux d'intérêt directeur lors de la prochaine réunion du 21 juillet. Ce faisant, la BCE a rejoint les hawks des banques centrales du Royaume-Uni et des États-Unis, avec un impact probable sur l'EURUSD et l'EURGBP à court et moyen terme.

Jusqu'à présent cette année, l'euro a été plus faible que le dollar, reflétant la divergence entre les politiques monétaires des États-Unis et de la zone euro. Cette situation pourrait changer au troisième trimestre, en fonction de l'ampleur de la hausse des taux d'intérêt de la BCE et des développements du côté de la Fed.

Dans le reste de l'actualité boursière, les États-Unis publient les résultats du PIB annualisé du premier trimestre, attendus à 1, 5%. Les chiffres préliminaires de l'IPC annuel harmonisé de l'Allemagne sont également publiés aujourd'hui et devraient passer de 8,7% à 8,8% en juin. L'inflation étant une mesure très importante dans l'économie actuelle, toute surprise dans les chiffres de l'IPC allemand pourrait influencer l'euro.

Enfin, la Chine publie des données tôt demain matin. Le PMI manufacturier du NBS (National Bureau of Statistics) pour le mois de juin devrait rester inchangé à 49,6, toujours en territoire de croissance négative. Le PMI non manufacturier pour juin est attendu à 52,5, contre 47,8 en mai. Les prévisions de croissance de la Chine ont une influence déterminante sur les prix du pétrole brut, et toute évolution inattendue pourrait impacter les marchés de l'énergie.

