Trading pour les Débutants – Trader le Forint Hongrois : Ce qu'il Faut Savoir

Août 04, 2023 16:39

Certains d'entre vous ne savent peut-être pas que le forint hongrois (HUF) est la devise officielle de la Hongrie. Le forint hongrois n'est pas l'une des devises les plus échangées au monde, comme le dollar américain ou la livre sterling. Cependant, trader le forint hongrois contre les principales devises n'a rien d'inhabituel dans le monde du trading. Bien que la Hongrie soit une économie relativement petite en Europe, cette dernière tente d'améliorer sa place et son statut.

Continuez votre lecture pour en apprendre davantage sur le trading du forint hongrois et sur les perspectives économiques de la Hongrie.

L'Économie Hongroise et le Forint

Pendant de nombreuses années, la Hongrie a appartenu au bloc de l'Europe de l'Est, ce qui signifiait, entre autres, de sérieuses limitations pesant sur l'activité économique et une incapacité à suivre et à concurrencer les économies modernes. Avec l'effondrement du bloc il y a plus de 30 ans, la Hongrie s'est efforcée de trouver sa voie en termes de progrès économique, ayant dû parcourir un long chemin pour améliorer ses capacités.

Mais la situation a évolué, la position géostratégique de la Hongrie, au centre du continent, jouant désormais un rôle essentiel. La Hongrie est actuellement classée 58e parmi les principales économies. Dans l'Indice Mondial de l'Innovation, la Hongrie s'est classée 34e en 2022 avec 39,8 points. L'Agence Hongroise de Promotion des Investissements (HIPA) a noté que "la confiance des investisseurs étrangers dans l'économie hongroise est inébranlable, comme en témoigne un volume d'investissement de 6,5 milliards d'euros en 2022, un record historique". Au total, 92 grands contrats d'IDE (Investissement direct à l'étranger) ont été conclus, ce qui a permis de créer 15 000 nouveaux emplois et d'en conserver des dizaines de milliers.

La Banque Nationale Hongroise (Magyar Nemzeti Bank - MNB) est la banque centrale de la Hongrie, créée en 1924. Selon son site web, sa mission est "d'atteindre et de maintenir la stabilité des prix. (...) Sans préjudice de son objectif principal, la MNB soutient le maintien de la stabilité du système d'intermédiation financière, l'amélioration de sa résilience, sa contribution durable à la croissance économique ; en outre, la MNB soutient la politique économique du gouvernement et sa politique liée à la durabilité environnementale, en utilisant les instruments à sa disposition".

La MNB est également responsable de l'émission du forint hongrois. Le forint tire son nom de la ville italienne de Florence, tandis que le mot était utilisé par les Hongrois, à l'époque austro-hongroise, pour décrire la monnaie impériale appelée "Gulden" en allemand. En 1946, juste après la fin de la Seconde Guerre mondiale, la MNB a introduit le forint.

La Hongrie n'a pas précisé quand et si elle adopterait l'euro. L'actuel gouverneur de la MNB a laissé entendre qu'il n'aimerait pas renoncer à l'indépendance du pays en matière de fiscalité des entreprises. Selon un rapport de Reuters, "le ministre des finances Mihaly Varga a déclaré que la Hongrie s'efforçait de remplir les conditions d'entrée dans l'euro, mais qu'elle n'avait pas de date cible pour l'adoption de la monnaie unique et que la question n'était pas à l'ordre du jour pour l'instant".

Performance du Forint Hongrois

Le forint hongrois a connu des jours meilleurs par rapport au dollar américain et à l'euro. Comme le montre le graphique mensuel USD/HUF ci-dessous, la devise hongroise s'est bien comportée jusqu'au début de l'année 2022, se tradant sous la barre des 335 HUF contre le dollar.

Source : MetaTrader 5 Admirals, USDHUF, Graphique MN – Période : du 1 septembre 2019 au 3 août 2023, consultée le 3 août 2023.

Veuillez noter : Les rendements passés ne sont pas une indication fiable des résultats futurs.

Malheureusement, les six mois suivants n'ont pas été favorables au forint hongrois qui s'est considérablement affaibli, s'échangeant à son plus bas niveau depuis plusieurs années (431 HUF) contre le dollar en décembre 2022.

Source : MetaTrader 5 Admirals, USDHUF, Graphique D1 – Période : du 30 mai 2023 au 3 août 2023, consultée le 3 août 2023.

Veuillez noter : Les rendements passés ne sont pas une indication fiable des résultats futurs.

L'accumulation de nouvelles négatives en provenance des économies de l'UE et l'assouplissement de la politique monétaire de la banque centrale hongroise, qui continue de réduire ses taux d'intérêt, ont nui au forint hongrois, qui a de nouveau perdu du terrain par rapport au dollar américain et à l'euro depuis la mi-juillet.

Que Disent les Analystes du Forint Hongrois et de la Politique Monétaire Hongroise ?

La Commission Européenne (CE) a suggéré dans un rapport que "le taux d'inflation devrait diminuer au cours des prochains trimestres, sous l'effet de la baisse des prix des matières premières, de l'appréciation récente de la monnaie et de la faiblesse de la demande des consommateurs. Le taux d'inflation annuel moyen devrait passer de 15,3% en 2022 à 16,4% en 2023, avant de retomber à 4,0% en 2024".

La MNB lutte actuellement contre le taux d'inflation le plus élevé de l'UE, qui s'élevait à 20,1% en juin, alors que l'économie ralentit. La banque a lancé un cycle d'assouplissement de sa politique, dans la mesure où les taux d'intérêt élevés ont pratiquement étouffé l'emprunt. Lors de la dernière réunion du conseil d'administration, les responsables de la MNB ont réduit les taux d'intérêt, soulignant que l'environnement favorable permet un assouplissement de la politique monétaire, tout en ajoutant que "des conditions monétaires strictes sont justifiées dans l'environnement actuel afin de parvenir à la stabilité des prix".

Commentant les décisions de la MNB, les analystes d'ING ont écrit dans un rapport publié le 25 juillet : "La réunion de septembre sur la fixation des taux sera également déterminante en raison du nouveau rapport sur l'inflation, qui contient les perspectives actualisées de la banque centrale en matière d'inflation. Les nouvelles prévisions fourniront à la MNB les éléments nécessaires pour prendre une décision et peut-être révéler son plan stratégique en ce qui concerne la prochaine phase d'assouplissement. Dans un esprit de prudence, notre scénario de base prévoit un signal verbal en septembre sur la nouvelle phase à venir, suivi d'une étape symbolique en octobre".

Analysant les perspectives du forint hongrois dans un rapport publié le 11 juillet, les analystes de Commerzbank ont déclaré : "Nous prévoyons que le forint regagnera un peu de terrain d'ici la fin de l'année parce que l'inflation devrait diminuer plus rapidement que le rythme auquel la MNB réduira ses taux, et le taux d'intérêt réel deviendra donc moins négatif - dans ce contexte, nous voyons l'EUR/HUF dans la fourchette de 365. Mais nous prévoyons un forint plus faible par la suite en 2024 pour les raisons suivantes : La Hongrie est plus sujette à l'inflation que la Pologne ou la République tchèque, ce qui pèsera à nouveau sur le taux d'intérêt réel de la Hongrie lorsque l'inflation s'avérera tenace en 2024. La situation concernant les litiges entre la Hongrie et la Commission européenne sur les fonds de l'UE reste précaire. Les dernières orientations du gouvernement suggèrent que ces conditions ne sont pas prêtes d'être remplies. Les risques sont élevés à cet égard".

Les économistes d'Erste Bank ont suggéré que "les récents commentaires du Ministre des Finances Varga, selon lesquels une monnaie stable et non plus faible devrait être dans l'intérêt de la Hongrie, pourraient indiquer que le gouvernement n'appellera pas à un assouplissement monétaire excessif, ce qui pourrait potentiellement conduire à un HUF plus faible".

Gestion des Risques dans le Cadre du Trading du Forint Hongrois

Si vous avez décidé d'inclure le Forint Hongrois dans votre portefeuille de trading, vous devez d'abord évaluer les risques. Les traders débutants ont parfois tendance à surestimer leurs capacités, commettant des erreurs dues à leur inexpérience et à l'urgence de commencer à trader. Or, les erreurs commises dans ce domaine peuvent avoir des conséquences négatives, telles que la perte de fonds.

Trader le Forint Hongrois, comme toute paire de devises, nécessite de la pratique ainsi que la mise en place d'une stratégie qui inclut l'utilisation d'outils de gestion du risque. Les traders débutants doivent donc analyser attentivement le marché et élaborer une stratégie qui corresponde à leurs objectifs financiers.

Apprendre à utiliser ces outils de gestion des risques est donc essentiel, en particulier lorsque l'on débute dans le monde du trading. Les sources de contenu éducatif sont nombreuses : webinaires, articles détaillés sur la façon d'utiliser ces outils. Ces derniers peuvent optimiser votre expérience de trading en réduisant votre stress pour vous permettre de vous concentrer sur l'élaboration de la meilleure stratégie possible.

Le trading de news vous intéresse ? Découvrez comment cette approche fonctionne grâce à nos webinaires gratuits. Interagissez avec des traders professionnels. Assistez à des séances de trading en direct et apprenez-en davantage.

