Trader le Dollar de Singapour : Ce qu'il Faut Savoir

Juillet 28, 2023 16:45

Singapour est l'une des destinations d'expatriation les plus accueillantes au monde si l'on ne tient pas compte du coût de la vie. Le pays fait partie des économies les plus fortes d'Asie et attire les investissements et les innovations technologiques du monde entier. Le dollar singapourien tire sa force de ce puissant centre économique.

Dans cet article, nous allons vous présenter quelques informations sur le dollar singapourien et l'économie de Singapour qui pourraient se révéler précieuses pour les traders.

Quelle est la force de l'économie de Singapour ?

Singapour est une cité-État construite sur une île du sud-ouest de l'Asie, à l'extrémité de la péninsule malaise. Singapour est devenue une colonie de la Couronne britannique en 1946, a rejoint la Fédération de Malaisie en 1963, mais est finalement devenue indépendante le 9 août 1965. La République de Singapour, son nom officiel, est une économie en plein développement et l'un des ports les plus importants d'Asie de l'Est. Singapour appartient au groupe dit des quatre tigres asiatiques, qui comprend Taiwan, la Corée du Sud et Hong Kong, et qui compte parmi les économies les plus développées de cette partie du monde.

Les économistes considèrent Singapour comme un centre économique mondial favorable aux entreprises. Singapour attire un grand nombre d'investissements étrangers en raison de sa situation stratégique, de sa main-d'œuvre qualifiée, de ses faibles taux d'imposition et de ses infrastructures de pointe. Selon le dernier Classement Mondial de la Compétitivité de l'International Institute for Management Development (IMD), Singapour a été classée quatrième parmi les économies les plus compétitives du monde en 2023, perdant ainsi une place par rapport aux statistiques de 2022.

L'Autorité Monétaire de Singapour et le Dollar de Singapour

L'Autorité Monétaire de Singapour (MAS), créée en 1971, est la banque centrale et le régulateur financier intégré de Singapour. Elle collabore également avec le secteur financier pour faire de Singapour un centre financier international dynamique. L'adoption de la loi sur la MAS a conféré à cette dernière le pouvoir de réglementer le secteur des services financiers à Singapour.

Elle est également chargée de promouvoir la stabilité monétaire ainsi que des politiques de crédit et de change propices à la croissance de l'économie. Selon le site web de la MAS, l'autorité administre désormais les différentes lois relatives à la monnaie, à la banque, à l'assurance, aux valeurs mobilières et au secteur financier. Suite à sa fusion avec le Board of Commissioners of Currency en 2002, la MAS a également assumé la fonction d'émission de la monnaie.

Le dollar de Singapour (SGD - S$) est la devise officielle de la République de Singapour depuis 1967. Selon l'Enquête Triennale des Banques Centrales publiée par la Banque des Règlements Internationaux (BRI), le dollar de Singapour est la dixième devise la plus échangée dans le monde.

Performance du dollar de Singapour

La paire USD/SGD a atteint son plus haut niveau sur plusieurs années le 1er septembre 2022, à 1,43 $, comme le montre le graphique mensuel ci-dessous.

Source : MetaTrader 5 Admirals, USDSGD, Graphique MN – Période : du 1 mai 2018 au 27 juillet 2023, consultée le 27 juillet 2023.

Veuillez noter : Les rendements passés ne sont pas une indication fiable des résultats futurs.

Toutefois, au quatrième trimestre 2022, le dollar de Singapour a gagné du terrain, la paire atteignant son plus bas niveau depuis plusieurs années à l'aube de la nouvelle année, s'échangeant à 1,31 dollar.

Source : MetaTrader 5 Admirals, USDSGD, Graphique D1 – Période : du 2 mai 2023 au 27 juillet 2023, consultée le 27 juillet 2023.

Veuillez noter : Les rendements passés ne sont pas une indication fiable des résultats futurs.

Au cours de l'année 2023, le dollar de Singapour a connu de fortes variations par rapport à son homologue américain et la paire s'est tradée entre 1,32 et 1,35 dollar.

Que pensent les analystes du dollar de Singapour et de l'économie singapourienne ?

Une chose que vous ne savez peut-être pas, c'est que la MAS ne dicte pas les taux comme c'est le cas dans d'autres économies telles que les États-Unis ou le Royaume-Uni. Depuis 1981, la banque centrale de Singapour gère le taux de change plutôt que les taux d'intérêt. On peut se demander pourquoi la MAS a choisi de faire cela au lieu de suivre les politiques de la Fed ou de la BCE.

La MAS, les taux d'intérêt et le taux de change du dollar de Singapour

La raison est que Singapour est une petite économie qui dépend du commerce. Cela signifie que l'inflation est fortement influencée par la force ou la faiblesse du dollar de Singapour par rapport au yen japonais, par exemple, ou à d'autres devises telles que le dollar américain, etc. La MAS s'est engagé à contrôler la force du dollar de Singapour afin de maîtriser les prix à la consommation, ce qui se fait au moyen du Taux de Change Effectif Nominal du Dollar de Singapour (S$NEER, pour Singapore Dollar Nominal Effective Exchange Rate). Le taux de change effectif nominal du dollar de Singapour est le taux de change entre le dollar de Singapour et un panier de devises composé des principaux partenaires commerciaux du pays.

L'économie de Singapour est-elle toujours l'un des quatre tigres asiatiques ?

L'économie de Singapour a évité une récession technique au deuxième trimestre 2023, avec une croissance de 0,7% en glissement annuel et de 0,3% sur une base trimestrielle, selon un rapport publié par le bureau des statistiques du pays. Les économistes interrogés par Reuters anticipaient un taux de croissance de 0,3% en glissement trimestriel et de 0,6% en glissement annuel.

Les analystes de la MAS ont écrit dans une revue annuelle que "les perspectives à court terme restent incertaines avec des risques de baisse. Si des vulnérabilités latentes dans le système financier mondial apparaissent dans les mois à venir, la confiance des consommateurs et des investisseurs pourrait être encore plus affectée, avec des implications négatives pour l'économie dans son ensemble". La MAS a estimé que le Produit Intérieur Brut pour 2023 devrait se situer dans une fourchette de 0,5% à 2,5%, ce qui est bien inférieur à la croissance de 3,6% en 2022.

Les économistes de HSBC ont suggéré que "Singapour est bien placé pour mener la région avec une reprise rapide". Commentant l'économie de Singapour sur CNBC, ils ont déclaré qu'il y avait des poches de résilience économique, notant que "bien que le retour des touristes chinois n'est que de 30% du niveau équivalent (niveaux de 2019), Singapour est néanmoins le champion du rétablissement des vols directs avec la Chine. Cela ouvre la voie à une accélération du nombre de touristes chinois dans les mois à venir, ce qui soutiendra les secteurs des services de Singapour".

Un rapport sur l'inflation du pays publié par l'UOB indique que "si l'inflation globale diminue légèrement plus vite que prévu, la modération du rythme de l'inflation de base est restée conforme aux prévisions. Ainsi, nous prévoyons maintenant que l'inflation globale sera en moyenne plus faible, à 4,7% (contre une prévision précédente de 5,0%), tandis que nous continuons de prévoir que l'inflation de base sera en moyenne de 4,0% en 2023. En excluant l'impact de la TVA en 2023, nous prévoyons maintenant une inflation globale moyenne de 3,7% (contre une prévision précédente de 4,0%) et une inflation de base moyenne de 3,0% (inchangée) en 2023, toutes deux toujours au-dessus de l'objectif "standard" de 2 %".

Les analystes d'ANZ ont partagé leurs projections concernant le dollar de Singapour dans une note publiée le 26 juin, suggérant que "avec la MAS en attente, le dollar singapourien ne bénéficiera pas d'un recentrage vers le haut comme l'année dernière. Mais comme la trajectoire d'appréciation est toujours en place, nous nous attendons à ce que le S$NEER continue de dériver à la hausse et reste dans la moitié supérieure de la fourchette de politique monétaire. Singapour continue d'attirer des flux de capitaux, que la MAS a en partie absorbés par le biais d'augmentations de leurs réserves de change. La forte corrélation entre le SGD et le DXY signifie que le principal moteur sera le dollar. La Réserve fédérale américaine étant sur le point de mettre fin à son cycle de resserrement, nous prévoyons une baisse du DXY au cours du second semestre, ce qui contribuera à renforcer le dollar singapourien". Le rapport d'ANZ prévoit que le dollar de Singapour s'échangera contre le dollar américain à 1,31 dollar d'ici la fin de l'année.

Gestion des risques et trading du dollar de Singapour

Si vous avez décidé d'inclure le dollar de Singapour dans votre portefeuille de trading, vous devez d'abord évaluer les risques. Les traders débutants ont parfois tendance à surestimer leurs capacités, commettant des erreurs dues à leur inexpérience et à l'urgence de commencer à trader. Or, les erreurs commises dans ce domaine peuvent avoir des conséquences négatives, telles que la perte de fonds.

Trader le dollar de Singapour, comme toute paire de devises, nécessite de la pratique ainsi que la mise en place d'une stratégie qui inclut l'utilisation d'outils de gestion du risque. Les traders débutants doivent donc analyser attentivement le marché et élaborer une stratégie qui corresponde à leurs objectifs financiers.

Apprendre à utiliser ces outils de gestion des risques est donc essentiel, en particulier lorsque l'on débute dans le monde du trading. Les sources de contenu éducatif sont nombreuses : webinaires, articles détaillés sur la façon d'utiliser ces outils. Ces derniers peuvent optimiser votre expérience de trading en réduisant votre stress pour vous permettre de vous concentrer sur l'élaboration de la meilleure stratégie possible.

Le trading de news vous intéresse ? Découvrez comment cette approche fonctionne grâce à nos webinaires gratuits. Interagissez avec des traders professionnels. Assistez à des séances de trading en direct et apprenez-en davantage.

