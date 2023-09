Trading pour les Débutants – Trader le Dollar de Hong Kong : Ce qu'il Faut Savoir

Septembre 18, 2023 17:15

Hong Kong est l'un de ces endroits où l'Orient rencontre l'Occident. Située dans le sud-est de la Chine, elle a été une colonie britannique pendant 150 ans, mais appartient aujourd'hui à la Chine, établissant ainsi un lien unique. La devise de Hong Kong s'appelle le dollar de Hong Kong (HKD). Le trading du dollar de Hong Kong est peut-être plus familier aux traders asiatiques, mais il n'est certainement pas aussi populaire que les principales devises qui sont échangées quotidiennement sur le marché mondial. Toutefois, l'économie de Hong Kong résiste bien et la ville reste l'un des centres économiques les plus importants du continent asiatique.

Dans cet article, nous allons partager quelques informations intéressantes sur le trading du dollar de Hong Kong et sur la manière dont il est affecté par les politiques économiques en vigueur.

Le Dollar (HKD) et l'Économie de Hong Kong

Comme mentionné précédemment, Hong Kong a été une colonie britannique de 1841 à 1997. Le gouvernement britannique a accepté de transférer l'ensemble du territoire à la Chine à l'expiration du bail des Nouveaux Territoires en 1997. En conséquence, Hong Kong est devenue une Région Administrative Spéciale (RAS) jusqu'en 2047 au moins. Certains affirment que Hong Kong est le lieu où les valeurs de vie chinoises rencontrent les idées occidentales en matière de liberté économique et de législation.

Selon un rapport publié par Reuters, le gouvernement de Hong Kong a révisé ses prévisions de croissance pour 2023, passant de 3,5-5,5% à 4,0-5,0%. Les économistes du gouvernement ont déclaré dans leur communiqué que l'environnement économique mondial difficile continuerait d'affecter les exportations, mais que "le tourisme et la consommation privée resteront les principaux moteurs de la croissance économique pour le reste de l'année".

Les analystes du Fonds Monétaire International (FMI) ont suggéré que, alors que l'économie a stagné en 2022, 2023 devrait être une année de croissance. Le rapport du FMI note : "La reprise économique de la RAS de Hong Kong a marqué le pas en 2022 à la suite d'une importante épidémie de COVID et d'un resserrement de la politique monétaire américaine. Mais en 2023, le PIB réel devrait progresser de 3,5%. Avec une pression salariale modérée, l'IPC devrait progressivement augmenter pour atteindre environ 2,25% d'ici la fin de 2023".

Créée en 1993, l'Autorité Monétaire de Hong Kong (HKMA, pour Hong Kong Monetary Authority) est l'institution bancaire centrale de Hong Kong. Les principaux objectifs de la HKMA sont de maintenir la stabilité de la devise dans le cadre du Système de Taux de Change Lié (Linked Exchange Rate System), de promouvoir la stabilité et l'intégrité du système financier et d'aider à maintenir le statut de Hong Kong en tant que centre financier international.

Le dollar de Hong Kong est la devise officielle de Hong Kong. Cette dernière est émise par le gouvernement et trois banques locales sous la supervision de la HKMA. Le dollar de Hong Kong est arrimé au dollar américain dans le cadre d'un accord qui remonte à plus de 40 ans. Ce que certains d'entre vous ne savent peut-être pas, c'est que le dollar de Hong Kong est également utilisé dans l'île voisine de Macao, où il est arrimé au pataca macanais (MOP).

Que Pensent les Analystes de la Performance du Dollar de Hong Kong ?

En termes de performances, le dollar de Hong Kong a connu une période difficile ces dernières semaines. En août, la devise hongkongaise a perdu 0,6% de sa valeur par rapport à sa contrepartie américaine. Il s'agit de la pire performance mensuelle enregistrée au cours des 38 dernières années. Les taux d'intérêt à Hong Kong sont en hausse, en raison de l'alignement de sa politique monétaire sur celle de la Réserve Fédérale américaine et de son arrimage (peg) au dollar américain.

L'indice Hang Seng de Hong Kong, l'un des plus populaires parmi les traders, a également subi d'importantes fluctuations au cours du premier semestre de l'année. Certains économistes suggèrent qu'un rebond de l'économie chinoise pourrait aider l'indice à regagner le terrain perdu au second semestre.

Les économistes de la banque ANZ estiment que le dollar de Hong Kong pourrait servir de devise de réserve dans un contexte de dédollarisation. Dans leur rapport, ils notent : "L'arrimage du HKD au RMB (renminbi) n'apporte pas de valeur ajoutée au développement de la Chine, dans la mesure où il existe déjà un marché du CNH (monnaie nationale). Au contraire, le HKD est une devise de réserve candidate soutenue par une infrastructure financière solide et un régime de taux de change librement convertible. L'arrimage du HKD s'apparente à une "pièce stable", car sa valeur est liée à un actif de référence. La technologie blockchain et la tokenisation des obligations d'État augmenteront les qualités de sécurité et rendront le HKD plus attrayant pour les investisseurs qui cherchent à se diversifier par rapport au régime dollarisé conventionnel à l'ère numérique".

Commentant la performance du dollar de Hong Kong et les appels à Hong Kong pour rattacher le dollar du pays au renminbi chinois (RMB), les économistes de BNP Paribas ont écrit dans un rapport : "Des voix s'élèvent pour demander à Hong Kong d'abandonner le dollar américain et d'opter pour une parité avec le RMB. Malgré l'intégration économique croissante de Hong Kong avec la Chine continentale, cela ne semble pas être une alternative recommandable à ce stade car le HKD est une devise forte avec un compte de capital ouvert alors que le RMB est une devise faible avec un compte de capital fermé. Un arrimage du HKD au RMB signifierait également que Hong Kong devrait suivre la politique monétaire de la Chine, ce qui ne serait pas crédible pour conserver la confiance internationale avant que la gestion de la politique monétaire de la Chine n'arrive à maturité".

Gestion du Risque et Trading du Dollar de Hong Kong

Si vous avez décidé d'inclure le dollar de Hong Kong dans votre portefeuille de trading, vous devez d'abord évaluer les risques. Les traders débutants ont parfois tendance à surestimer leurs capacités, commettant des erreurs dues à leur inexpérience et à l'urgence de commencer à trader. Or, les erreurs commises dans ce domaine peuvent avoir des conséquences négatives, telles que la perte de fonds.

Trader le dollar de Hong Kong, comme toute paire de devises, nécessite de la pratique ainsi que la mise en place d'une stratégie qui inclut l'utilisation d'outils de gestion du risque. Les traders débutants doivent donc analyser attentivement le marché et élaborer une stratégie qui corresponde à leurs objectifs financiers.

Apprendre à utiliser ces outils de gestion des risques est donc essentiel, en particulier lorsque l'on débute dans le monde du trading. Les sources de contenu éducatif sont nombreuses : webinaires, articles détaillés sur la façon d'utiliser ces outils. Ces derniers peuvent optimiser votre expérience de trading en réduisant votre stress pour vous permettre de vous concentrer sur l'élaboration de la meilleure stratégie possible.

