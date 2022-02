Tesla Pousse Wall Street à la Hausse en Clôture d'un Mois Volatil

Février 01, 2022 20:27

La clôture de la séance d'hier a marqué la fin d'un mois volatil à Wall Street, au cours duquel le S&P 500 a enregistré sa pire performance depuis le krach du début de la pandémie en mars 2020.

La dernière séance de janvier s'est soldée dans le vert pour les trois indices de référence américains, le Dow Jones, le S&P 500 et le Nasdaq Composite progressant respectivement de 1,17%, 1,89% et 3,41%. Néanmoins, malgré ces gains, tous trois restent dans le rouge jusqu'à présent en 2022.

Comme indiqué, le mois de janvier a été particulièrement volatil sur les marchés boursiers. En effet, l'incertitude sur la future politique monétaire a été accentuée par les tensions en Europe de l'Est, provoquant des dégâts sur les actions américaines.

Les valeurs technologiques ont traversé une période particulièrement éprouvante, comme Tesla qui, avant le début de la séance d'hier, était en baisse de 20% depuis le début de l'année.

Toutefois, le constructeur de véhicules électriques a connu une journée positive hier, parvenant à récupérer une partie de ses pertes pour le mois et terminant la journée en hausse de 10,86%.

La hausse de l'action Tesla est intervenue après que Credit Suisse ait relevé son opinion sur le titre de "neutre" à "surperformance" avec un objectif de cours de 1 025 USD.

Malgré des résultats positifs pour le dernier trimestre de 2021, les actions Tesla ont subi une pression accrue la semaine dernière après que le PDG Elon Musk ait annoncé, lors de la conférence téléphonique sur les résultats, que le constructeur de véhicules électriques ne sortirait pas de nouveaux modèles en 2022 en raison de contraintes persistantes liées aux puces.

Cependant, le récent sell-off a présenté un point d'entrée attrayant selon Credit Suisse, qui a également noté que le titre "remplit toutes les conditions" et "devrait se redresser".

Source : MetaTrader 5 Admirals, Tesla, graphique D1 – Période : du 1 juin 2021 au 31 janvier 2022, consultée le 31 janvier 2022 – Veuillez noter : Les rendements passés ne sont pas une indication fiable des résultats futurs.

Évolution du cours de l’action Tesla sur les 6 dernières années :

Source : MetaTrader 5 Admirals, Tesla, graphique W1 – Période : du 12 juillet 2015 au 31 janvier 2022, consultée le 31 janvier 2022 – Veuillez noter : Les rendements passés ne sont pas une indication fiable des résultats futurs.

