La Hausse du Pétrole peut-elle Profiter à Tesla ?

Mars 03, 2022 23:38

Hier, le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, s'est exprimé devant la Commission des Services Financiers de la Chambre des Représentants des États-Unis. Au cours d'une semaine où l'incertitude s'est emparée des marchés financiers, les commentaires de M. Powell ont contribué à calmer certaines inquiétudes des investisseurs.

Avant l'éclatement du conflit en Europe de l'Est, beaucoup s'attendaient à ce que la Fed relève les taux de manière agressive lors de sa réunion de politique monétaire ce mois-ci, afin de tenter de contenir l'inflation. Toutefois, dans son discours d'hier, M. Powell a apparemment jeté de l'eau froide sur cette idée, déclarant qu'il était enclin à soutenir une hausse de 25 points de base des taux d'intérêt.

La réaction du marché a été positive. Après avoir clôturé en baisse mardi, Wall Street a terminé la séance d'hier sur une hausse significative, les trois principaux indices de référence ayant récupéré leurs pertes de mardi. Le Nasdaq Composite, le Dow Jones et le S&P 500 ont tous clôturé la séance avec des gains respectifs de 1,62%, 1,79% et 1,86%.

Pendant ce temps, les prix du pétrole continuent de progresser.

Le Brent, qui ne s'est apparemment pas contenté de franchir la barre des 110 dollars le baril hier, a dépassé ce matin le niveau des 120 dollars le baril pour la première fois depuis avril 2012.

Cette hausse incessante des prix du pétrole est préoccupante pour l'inflation mondiale, qui est déjà très forte.

Les prix élevés du pétrole augmentent le coût des intrants pour les entreprises, ce qui les oblige à relever les prix pour les consommateurs. Ce phénomène, entre autres, a joué un rôle dans l'incertitude permanente que nous avons observée récemment sur les marchés financiers, en particulier sur le marché des actions.

Cette semaine, le S&P 500 est resté à peu près stable, le cours de clôture d'hier portant les gains hebdomadaires de l'indice à 0,04%. Toutefois, au sein de l'indice, une poignée d'entreprises ont enregistré de bonnes performances cette semaine, malgré l'incertitude et l'agitation. Deux de ces sociétés sont Tesla et Chevron.

Deux entreprises très différentes qui représentent deux façons différentes d'envisager l'impact de la hausse des prix du pétrole sur notre consommation d'énergie.

D'un côté, Tesla, sans aucun doute le roi actuel de la construction de véhicules électriques. Alors que le S&P 500 est resté stable cette semaine, l'action Tesla a gagné 8,7%.

On peut affirmer que plus les prix du pétrole et des autres combustibles fossiles augmentent, plus les véhicules électriques deviennent attrayants pour les consommateurs et plus les investissements dans des sources d'énergie plus propres augmentent. En d'autres termes, les prix élevés du pétrole pourraient accélérer notre transition vers des sources d'énergie plus propres. Est-ce probable ?

Si les prix élevés du pétrole peuvent stimuler une augmentation de la demande de véhicules électriques, dont des entreprises telles que Tesla pourraient profiter, ils augmentent également les investissements dans le pétrole. Lorsque les prix du pétrole sont élevés, la production de pétrole génère davantage de profits et les compagnies pétrolières ont donc tendance à intensifier le forage et la production.

Dans l'histoire, cela s'est produit maintes et maintes fois. Le marché pétrolier explose, la production augmente, ce qui finit par faire baisser les prix, l'offre rattrapant la demande.

C'est pourquoi les producteurs de pétrole tels que Chevron, dont le cours de l'action a augmenté de 9,8% cette semaine, sont également susceptibles de bien performer dans le climat actuel.

Source : MetaTrader 5 Admirals, Tesla, graphique D1 – Période : du 26 octobre 2020 au 2 mars 2022, consultée le 3 mars 2022 – Veuillez noter : Les rendements passés ne sont pas une indication fiable des résultats futurs.

Source : MetaTrader 5 Admirals, Tesla, graphique W1 – Période : du 9 août 2015 au 2 mars 2022, consultée le 3 mars 2022 – Veuillez noter : Les rendements passés ne sont pas une indication fiable des résultats futurs.

