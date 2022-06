Le Sentiment Baissier Domine avant la Décision de la Fed sur les Taux

Juin 14, 2022 20:43

Le sentiment baissier découlant des craintes de récession a déferlé sur les marchés boursiers mondiaux avant la décision de la Réserve Fédérale sur les taux d'intérêt le 15 juin.

Le S&P était déjà en territoire baissier, ce qui a déclenché un sell-off sur les marchés boursiers asiatiques en début de semaine. Les actions américaines ont été secouées par des pressions inflationnistes après que les données sur les prix à la consommation pour le mois de mai aient atteint un nouveau record de 40 ans, à 8,6%.

Compte tenu de la rhétorique hawkish de la Fed, les investisseurs et les traders ont naturellement conclu que la Réserve Fédérale est susceptible de relever son taux directeur d'au moins 0,5%, avec la possibilité d'une hausse de 0,75%. Un resserrement monétaire contribuerait certes à maîtriser l'inflation, mais il signifierait vraisemblablement un crédit plus coûteux pour les entreprises et les ménages, tout en réduisant les dépenses de consommation. Des taux d'intérêt plus élevés dans un contexte de conditions économiques plus fragiles pourraient également entraîner un risque de défaut de paiement des prêts.

Le dollar a progressé en raison de son statut de valeur refuge, tandis que les prix spot de l'or, inversement corrélés, ont subi des pressions baissières. Malgré toutes les rumeurs de récession aux États-Unis, le revers de la médaille de la hausse des taux d'intérêt est la possibilité d'une amélioration des rendements sur les marchés des obligations et de l'épargne.

Le Royaume-Uni a annoncé aujourd'hui ses derniers chiffres sur l'emploi dans un contexte économique difficile. Le taux de chômage de l'OIT pour les trois mois se terminant en avril s'est établi à 3,8%, contre 3,7% précédemment. Le coût élevé de la vie et la hausse des taux d'intérêt risquent d'éroder l'investissement dans le marché de l'emploi britannique à un moment où il est vital de se remettre des impacts du COVID-19.

Dans le reste de l'actualité boursière, la publication de l'indice ZEW sur le sentiment économique en Allemagne est prévue aujourd'hui. L'indice devrait ressortir à moins 27,5, alors que le résultat précédent était de moins 34,3. Un résultat meilleur que prévu pourrait soutenir l'euro, et inversement, si les résultats réels sont moins bons qu'attendus, l'euro pourrait subir davantage de pression.

Enfin, le rapport d'aujourd'hui sur l'indice des prix à la production (IPP) des États-Unis pourrait donner le ton pour le dollar. Il devrait augmenter de 0,8% en mai, contre 0,5% en avril. Ce rapport est particulièrement surveillé, compte tenu des conditions inflationnistes dans la plus grande économie du monde.

Rappel

Qu'est-ce que l'IPP américain ?

L'indice des prix à la production (IPP) est un indicateur avancé de l'inflation des prix de gros payés aux fabricants et aux prestataires de services. Dans ce contexte, le terme "avancé" ne signifie pas "important", mais signifie que l'indicateur peut nous renseigner sur la direction que prend l'inflation. Les indicateurs avancés ont pour objectif de refléter les effets futurs probables, tandis que les indicateurs retardés sont utilisés pour refléter les effets actuels.

