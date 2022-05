Sell-off sur les Marchés Actions, les Opérateurs se Tournent vers l'IPC US

Mai 10, 2022 20:32

Le climat baissier sur les marchés actions mondiaux s'est accentué en début de semaine, marqué par des sell-offs à Wall Street et sur les indices asiatiques avant la publication de l'IPC américain.

L'inflation est un sujet brûlant et l'un des principaux moteurs du sentiment, dans la mesure où les investisseurs en bourse se concentrent sur la perspective d'une hausse des taux d'intérêt qui pèserait sur les taux d'investissement, et où les cambistes anticipent de nouvelles incertitudes sur le marché des devises.

Les chiffres de l'inflation américaine pour avril sont attendus demain, le 11 mai. Le résultat annuel du mois de mars a surpris les marchés en raison de son niveau inattendu, le plus élevé depuis 40 ans, dû à la hausse des prix du pétrole brut. Ce résultat est désormais pris en compte dans les prix et l'attention des investisseurs se porte sur le taux d'inflation mensuel hors énergie et alimentation.

La question clé est de savoir si la tendance des taux d'inflation élevés va s'accélérer ou s'atténuer. Les attentes pour les résultats de l'IPC d'avril sont une augmentation de 0,4% de l'inflation (hors énergie et alimentation), contre 0,3% en mars. Nous pourrions assister à de fortes variations sur les paires en USD en fonction des résultats réels, à savoir s'ils sont inférieurs ou supérieurs aux chiffres attendus.

Impact du resserrement monétaire sur les marchés boursiers

Le resserrement monétaire est susceptible de ralentir le taux d'investissement à mesure que les prêts deviennent plus chers.

Jusqu'à ce que les pressions inflationnistes montrent des signes d'apaisement, les taux d'intérêt devraient continuer à progresser. Des taux d'intérêt plus élevés encouragent les investisseurs à placer leur argent sur des comptes d'épargne, mais rendent le remboursement des prêts plus difficile, ce qui augmente les risques de défaut de paiement sur les marchés de la dette. La dette mondiale ayant atteint des niveaux record après la pandémie, il n'est pas surprenant que les investisseurs soient inquiets.

L'évolution de l'appétit pour le risque s'est reflétée dans les prix spot de l'or, qui se sont orientés à la hausse alors que le dollar perdait du terrain après avoir déprécié l'euro au cours du mois dernier. En effet, les investisseurs avaient délaissé l'or au profit du dollar, ce qui ne devrait pas s'arrêter étant donné l'attrait des rendements élevés du Trésor, mais les craintes d'une récession mondiale dominent à l'heure où nous écrivons ces lignes.

En bref, les cambistes et les investisseurs en bourse couvrent leurs risques et toute bonne nouvelle dans les chiffres de l'inflation américaine devrait calmer le climat.

Dans le reste de l'actualité, la Chine et l'UE publient des mises à jour des taux d'inflation le 11 mai et le CNY ainsi que l'EUR pourraient être impactés par ces résultats.

