La Réserve Fédérale peut-elle Éviter la Stagflation avec des Hausses de Taux d'Intérêt ?

Mai 04, 2022 21:41

La Réserve Fédérale américaine doit publier aujourd'hui sa décision sur les taux dans un contexte économique difficile, avec une inflation élevée et une croissance plus faible menant à un risque de stagflation. La seule chose qui manque au scénario de la stagflation est un chômage élevé. Jusqu'à présent cette année, la croissance de l'emploi aux États-Unis a été résiliente et nous aurons plus d'informations sur la situation du marché du travail avec les résultats de l'ADP aujourd'hui et les chiffres de l'emploi dans le secteur non agricole (NFPs) publiés ce vendredi 6 mai.

Il semblerait que les responsables de la politique monétaire de la plus grande économie du monde n'aient d'autre choix que de continuer à relever les taux d'intérêt pour contenir l'inflation. Ce plan d'action permettra-t-il de contenir suffisamment l'inflation pour éviter la stagflation, ou finira-t-il par rendre la situation encore plus complexe ?

Alors que les économies américaine et mondiale se remettent du ralentissement dû à la pandémie, l'inflation déclenchée par les événements géopolitiques assombrit les perspectives. Il est clair que la Fed doit relever les taux d'intérêt, mais l'ampleur de cette hausse reste la principale préoccupation. Une hausse trop importante et trop rapide pourrait nuire à la confiance et aux investissements dans la création d'emplois, ce qui conduirait très probablement à une stagflation. Une période de stagflation aurait un impact sur les risques liés aux obligations souveraines américaines, ce qui signifie que la politique de la Fed se trouve dans une situation délicate.

Les opérateurs sur le dollar anticipent aujourd'hui une hausse des taux d'intérêt comprise entre 0,5% et 0,75% par rapport au niveau actuel de 0,5%. Toute surprise se traduirait par une volatilité pour le dollar, qui a suivi une tendance haussière depuis le début de l'année. Le rapport de l'ISM sur les PMI services pour les États-Unis est également attendu aujourd'hui, fournissant davantage d'indices sur la santé de l'économie.

En ce qui concerne l'euro, les ventes au détail en glissement annuel pour mars sont publiées aujourd'hui et devraient progresser de 1,4%. La zone euro a été confrontée à des obstacles considérables à la croissance en raison du conflit en Ukraine et des pressions inflationnistes, et la monnaie unique pourrait évoluer en fonction de la réaction des opérateurs aux dernières nouvelles. L'euro reste sous l'immense pression d'un dollar américain fort et les traders surveillent la perspective d'une parité entre la monnaie unique de la zone euro et le dollar.

En ce qui concerne les marchés actions, les résultats du premier trimestre des grandes capitalisations eBay Inc, Volkswagen (VW) St, et Siemens Healthineers AG sont attendus aujourd'hui.

