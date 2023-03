Trading pour les Débutants – Réorganisation d'Alibaba : Ce qu'il Faut Savoir

Mars 31, 2023 04:34

Alibaba a fait les gros titres de la presse financière cette semaine, son PDG, Daniel Zhang, ayant annoncé une restructuration majeure de l'entreprise. Cette décision a surpris les analystes de marché, un jour seulement après que le fondateur d'Alibaba, Jack Ma, ait fait sa première apparition publique sur le sol chinois au cours des 12 derniers mois.

Dans cet article, nous allons vous présenter en détail les plans de réorganisation d'Alibaba et ce qu'ils pourraient signifier pour les investisseurs.

J'ouvre mon compte démo !

Qu'est-ce qu'Alibaba ?

Alibaba (Alibaba Group Holding Ltd.) est une société technologique multinationale chinoise qui utilise son expertise en matière de commerce en ligne pour mettre en relation des entreprises et des clients dans le monde entier. Jack Ma, ancien professeur d'anglais, a dirigé l'équipe qui a fondé Alibaba en 1999 sous la forme d'un site web de commerce en ligne interentreprises (B2B).

Cependant, beaucoup de choses ont changé depuis, Alibaba s'étant étendu aux services de paiement en ligne entre consommateurs, aux moteurs de recherche pour les achats en ligne, au cloud computing, etc. Selon le site web d'Alibaba, "notre vision pour l'année fiscale 2036 est de servir 2 milliards de consommateurs mondiaux, de permettre à 10 millions d'entreprises d'être rentables et de créer 100 millions d'emplois".

Refonte d'Alibaba : Quel est le plan ?

Le 28 mars, la direction d'Alibaba a annoncé sa décision de scinder l'entreprise en six groupes d'activités. Selon l'annonce, chaque groupe d'entreprises sera dirigé par son propre conseil d'administration. Chaque entreprise pourra lever des fonds et procéder à une introduction en bourse (IPO) lorsque les conditions de marché seront favorables.

Les membres du conseil d'administration ont indiqué dans un communiqué qu'il s'agissait d'une "mesure destinée à libérer la valeur actionnariale et à favoriser la compétitivité du marché". Les actions d'Alibaba ont bondi dès l'annonce du remaniement, gagnant 14% à Wall Street.

Comment l'empire d'Alibaba, d'une valeur de 220 milliards de dollars, sera-t-il divisé ?

Selon la déclaration de l'entreprise, les six nouveaux groupes d'entreprises seront les suivants :

Cloud Intelligence Group : comprendra les services de cloud et d'IA d'Alibaba.

Taobao Tmall Commerce Group : comprendra les activités de commerce en Chine, telles que les places de marché numériques Taobao et Tmall, la plateforme de valorisation Taobao Deals, l'entreprise de marketplace communautaire Taocaicai, la marketplace de vente en gros 1688.com et d'autres activités.

Local Services Group : comprendra la plateforme de navigation Amap, le service de livraison Ele.me et d'autres activités.

Cainiao Smart Logistics : comprendra les services logistiques de l'entreprise.

Global Digital Commerce Group : comprendra les entreprises de commerce international Lazada, AliExpress, Trendyol, Daraz et Alibaba.com.

Digital Media and Entertainment Group : comprendra les activités de streaming et de cinéma d'Alibaba.

PDG d'Alibaba : Les entreprises vont devenir plus agiles

Le PDG d'Alibaba a indiqué que "cette transformation permettra à toutes nos entreprises de devenir plus agiles, d'améliorer la prise de décision et de réagir plus rapidement aux changements du marché". Daniel Zhang a déclaré aux investisseurs : "Depuis plusieurs années, nous insistons sur l'idée de l'agilité et d'une organisation plus souple et plus agile. Alibaba Group aura la nature d'une société holding qui est l'actionnaire de contrôle des entreprises du groupe. En tant qu'actionnaire de contrôle, le conseil d'administration d'Alibaba continuera de contrôler les conseils d'administration de ces nouvelles sociétés".

Que signifie le plan d'Alibaba pour les investisseurs et les traders ?

Ce n'est un secret pour personne que la valeur de l'entreprise a chuté de 600 milliards de dollars depuis le sommet atteint en octobre 2020. Certains analystes de marché suggèrent que la répression du gouvernement chinois à l'encontre des entreprises technologiques a joué un rôle majeur.

Les économistes considèrent l'annonce de la refonte comme un signe de changement pour les entreprises technologiques chinoises et notent que cette mesure pourrait être reproduite par d'autres acteurs majeurs du marché. Après avoir passé de nombreux mois à l'étranger, le retour de Jack Ma en Chine peut être perçu comme un signe de confiance, le gouvernement chinois souhaitant renforcer l'économie.

Toby Xu, directeur financier d'Alibaba, a déclaré aux actionnaires que la société continuerait à évaluer l'importance de chaque entreprise et "déciderait de conserver ou non le contrôle". Il a également réaffirmé que la réorganisation d'Alibaba n'aurait pas d'incidence sur son plan de rachat d'actions.

Ouvrir un compte démo gratuit

S'agit-il d'une trêve ou d'une lutte pour la survie ?

Les gestionnaires d'actifs ont déclaré à Reuters que "ces sociétés Internet ne vont pas rester les bras croisés et laisser la réglementation éroder leur croissance et leurs bénéfices. Des entreprises comme Tencent, Alibaba, JD, Didi et ByteDance ont procédé à des changements de fond en comble pour atténuer le risque réglementaire, en réduisant les coûts (licenciements), en améliorant l'efficacité opérationnelle et en cédant des activités non essentielles". Selon le même rapport de Reuters, "les agences de notation S&P et Moody's ont déclaré cette semaine que la restructuration d'Alibaba était positive en termes de crédit".

Toujours à propos de la restructuration d'Alibaba, des gestionnaires de portefeuille ont déclaré aux journalistes de CNBC qu'elle pourrait être un signe de soulagement pour les investisseurs, dans la mesure où "les contraintes réglementaires que nous avons subies au cours des deux dernières années [...] se transforment maintenant en avantages. Les dirigeants ont la possibilité de débloquer de la valeur et, à mon avis, c'est une indication fantastique du fait que la réglementation n'est plus le problème qu'elle était".

Dans leur note aux investisseurs, les analystes de JP Morgan ont comparé la restructuration d'Alibaba à la transformation de Google/Alphabet. "Du point de vue de l'impact sur le sentiment des investisseurs, nous comparons la réorganisation d'Alibaba à la transformation de Google en Alphabet, ce qui stimule clairement le sentiment et devrait stimuler le prix des actions à court terme. Néanmoins, nous pensons que la réorganisation d'Alibaba pourrait avoir des conséquences plus importantes sur les fondamentaux de l'entreprise et le cours de l'action à moyen et long terme", ont-ils écrit dans leur rapport.

Les économistes d'UBS ont noté que "la scission d'unités peut aider les conglomérats à réduire le risque réglementaire potentiel, à débloquer les valeurs piégées au niveau du conglomérat et à réduire la décote liée au risque réglementaire à laquelle les conglomérats ont dû faire face".

Comment limiter les risques en trading ?

La forte baisse de valorisation d'Alibaba au cours des deux dernières années montre qu'il y a toujours des risques en matière d'investissement et de trading. Le trading n'est pas une tâche facile pour les débutants. Cette activité exige de la rapidité, du sang-froid et des recherches approfondies. Les traders débutants sont plus susceptibles de commettre des erreurs dans la mesure où ils manquent d'expérience et de patience et où ils peuvent parfois s'en remettre à leurs émotions. L'élaboration d'une stratégie de trading n'est pas simple non plus, de nombreux facteurs pouvant jouer un rôle dans sa réussite ou son échec.

Le meilleur moyen d'atteindre vos objectifs financiers par le biais du trading est d'améliorer vos connaissances en la matière. Comment faire ? Si l'expérience s'acquiert avec le temps, d'innombrables ressources pédagogiques sont disponibles. Les courtiers proposent un large éventail de supports tels que des webinaires et des articles pour vous aider à prendre en main les outils de gestion du risque et à élaborer votre stratégie de trading.

Le trading de news vous intéresse ? Découvrez comment cette approche fonctionne grâce à nos webinaires gratuits. Interagissez avec des traders professionnels. Assistez à des séances de trading en direct et apprenez-en davantage.

Webinaires de trading gratuits Participez à des webinaires en direct animés par nos experts en trading INSCRIVEZ-VOUS GRATUITEMENT

INFORMATIONS SUR LES MATÉRIAUX ANALYTIQUES :

Ce contenu ne contient pas et ne doit en aucun cas être interprété comme contenant des conseils ou des recommandations d'investissement, une offre ou une sollicitation à trader sur des instruments financiers. Veuillez noter que cette communication marketing n'est pas un indicateur fiable de toute performance actuelle ou future, dans la mesure où les circonstances peuvent évoluer dans le temps. Avant de prendre toute décision d'investissement, vous devez demander l'avis de conseillers financiers indépendants afin de vous assurer que vous comprenez bien les risques encourus.