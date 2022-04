Regain d'Incertitude face à une Réserve Fédérale Hawkish

Avril 06, 2022 22:14

L'incertitude quant à la rhétorique belliciste de la Réserve Fédérale prévaut avant la publication aujourd'hui du compte-rendu du FOMC pour le mois de mars, au cours duquel la banque centrale a relevé de 0,25% le taux d'intérêt directeur. Les investisseurs attendent plus d'informations sur les plans de réduction de l'assouplissement quantitatif de la Fed après des années d'achats d'actifs pour soutenir l'économie pendant la pandémie.

Au cours de la nuit, le sentiment en Asie a suivi celui des marchés actions australiens qui ont reculé, les investisseurs ayant intégré la perspective d'une autre grande banque centrale - la RBA - devenant hawkish. Dans sa décision d'avril, la RBA a abandonné sa stratégie de "patience", signalant que l'une des principales économies asiatiques commencerait à relever ses taux d'intérêt à court terme.

Resserrement monétaire

La tendance au resserrement monétaire aux États-Unis et en Australie se poursuit au Royaume-Uni. L'inflation est élevée dans les trois régions, sous la pression de la reprise de l'activité économique après le ralentissement dû à la pandémie de COVID-19. Alors que l'industrie surchauffe dans sa lutte pour répondre aux niveaux croissants de la demande, les pénuries de la chaîne d'approvisionnement aggravent l'inflation des prix.

L'inflation élevée et la hausse des taux d'intérêt surviennent à un moment difficile pour la dette mondiale qui a atteint des sommets pendant la politique monétaire accommodante de l'ère pandémique.

Une autre indication de la situation actuelle est la volatilité des prix spot du pétrole brut, les investisseurs essayant de garder une longueur d'avance sur l'évolution imprévisible du conflit en Ukraine. Les retombées géopolitiques se sont ajoutées aux risques liés à l'offre en provenance de Russie et l'OPEP n'a pas cédé sur ses plans d'augmenter progressivement la production au cours du prochain trimestre. Plus récemment, les prix spot du pétrole brut se sont repliés sur les espoirs de paix en Europe, en plus des efforts des États-Unis pour débloquer leurs propres réserves de pétrole afin de contrebalancer l'inflation.

Outre le compte-rendu du FOMC aujourd'hui, le prochain événement boursier à signaler est la publication jeudi des ventes au détail de la zone euro pour février. Un effet domino pourrait se manifester sur les paires en EUR si les perspectives de croissance sont décevantes, mais, d’un autre côté, la monnaie du bloc européen pourrait être soutenue si les chiffres sont meilleurs que prévu. Les paires de devises en EUR sont également confrontées à des facteurs négatifs liés à l'incertitude des élections à venir en France en avril.

