Du Grain à Moudre pour la RBA : L’Inflation Australienne au plus Haut Niveau depuis 30 Ans !

Juillet 27, 2022 13:14

Les cambistes sur le dollar australien ont toute la journée devant eux pour "pricer" les évolutions économiques après que l'Australie ait annoncé une inflation plus élevée que prévu à 6,1% pour le deuxième trimestre. La hausse de l'inflation est un argument de poids pour les hawks de la Reserve Bank of Australia (RBA), ce qui renforce les attentes du marché quant à une hausse des taux de 0,75% lors de la réunion de la banque centrale en août.

L'Australie publie également les ventes au détail en glissement mensuel demain, jeudi 28 juillet. Ce chiffre est attendu en baisse, passant de 0,9% en mai à 0,5% en juin, en raison de l'hypothèse selon laquelle les consommateurs se méfient davantage des prix élevés qui pèsent sur le budget des ménages.

Dans la mesure où il s'agit de développements rapides, il pourrait y avoir une certaine volatilité sur les paires de devises en AUD.

Les facteurs de support et de résistance pour le dollar

Les traders sur le dollar sont confrontés à des difficultés car la Réserve fédérale devrait relever le taux d'intérêt directeur de 1,75% à 2,5% aujourd'hui. En plus, la volatilité potentielle de la lecture du PIB pour le deuxième trimestre le 28 juillet pourrait entraîner une chute du dollar si la plus grande économie du monde entrait dans une récession technique, comme cela est largement envisagé.

Un autre facteur à prendre en compte par les traders sur le dollar est le chiffre des commandes de biens durables pour juin, qui doit être publié plus tard dans la journée. Les commandes de biens durables devraient avoir chuté de 0,8% en mai à moins 0,4% en juin, reflétant l'impact de l'inflation plus élevée sur les budgets des ménages et des entreprises. Si l'indice de référence surprend à la hausse, le dollar pourrait bénéficier d'un soutien supplémentaire. Les conditions économiques semblent cependant pointer vers le bas, ce qui signifie un autre frein potentiel pour l'USD.

Un scénario économique complexe entoure l'euro avec la publication par la zone euro de l'indice des prix à la consommation (IPC) harmonisé préliminaire pour juillet. Les traders sur l'euro ont déjà beaucoup à faire pour évaluer les effets du ralentissement de la croissance et du conflit en Ukraine. Si l'IPC tombe de 8,2% à 8,1% comme anticipé, cela pourrait contribuer à soutenir l'euro.

Rappel

Comment lire les indices de référence économiques ?

Les indices de référence économiques peuvent avoir différentes significations pour le trading des devises, selon le point de vue du trader. Si vous êtes haussier sur une devise donnée, vous pouvez prendre une position longue basée sur la croyance fondamentale que cette dernière prendra de la valeur sur le long terme. Une approche baissière à l'égard d'une devise pourrait signifier une position courte, en d'autres termes, la vente de la devise sur la base de la croyance fondamentale qu'elle va perdre de la valeur.

Dans la situation actuelle, caractérisée par des conditions économiques de type "push and pull", les traders doivent également apprendre à gérer la volatilité, dans la mesure où les publications économiques contradictoires se succèdent. La hausse des taux d'intérêt peut être haussière pour une devise, mais la baisse du PIB peut être baissière. Dans ces conditions volatiles, la gestion du risque et les techniques de hedging sont des facteurs importants car les données et les prévisions des indices de référence peuvent souvent être erronées.

