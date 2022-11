Quelle Politique Réussira à Contenir l'Inflation ?

Novembre 09, 2022 20:25

L'économie mondiale post-pandémique révèle différentes approches pour contenir l'inflation, de la politique de tolérance zéro COVID-19 de la Chine au rythme rapide du resserrement monétaire de la Réserve Fédérale.

Dans le cas de la Chine, la reprise économique à court terme a été freinée par des confinements dans des zones industrielles clés et l'inflation s'est récemment établie à 2,1% (en glissement annuel pour octobre). Contrairement à la tendance mondiale, le taux d'inflation est en baisse en Chine, puisqu'il était de 2,8% en septembre en glissement annuel. Bien que cela ne soit pas le résultat escompté de la politique de santé publique du pays, celle-ci a jusqu'à présent évité le pire des pressions inflationnistes affectant d'autres nations.

La politique monétaire de la Chine reste accommodante après que la Banque Populaire de Chine (BPC) ait élargi son financement du secteur privé en lançant un programme d'assouplissement quantitatif (QE). Ce programme permettra d'acheter des obligations d'entreprises privées pour un montant estimé à 34,52 milliards USD.

Comparons cela aux États-Unis, où l'économie s'est accélérée à la fin de l'année 2021, faisant grimper l'inflation et préparant le terrain pour des hausses de taux d'intérêt après que les prix aient augmenté en même temps que la croissance.

La hausse de l'inflation a été accentuée par le niveau élevé des prix du pétrole brut dans le sillage de la guerre en Ukraine, ce qui a incité la Fed à faire marche arrière le plus rapidement possible. Des hausses de taux d'intérêt atteignant 0,75% par mois sont devenues la nouvelle norme, mais l'inflation continue de peser sur l'économie américaine et assombrit des perspectives autrement dynamiques après le retour de la croissance dans le pays au troisième trimestre.

À en juger par les scénarios ci-dessus, on en vient à se demander quel moyen utiliser pour stopper la hausse de l'inflation : une croissance économique plus lente ou une hausse des taux d'intérêt ?

Un troisième scénario se déroule au Japon, dont la politique monétaire reste ultra-accommodante, et où l'inflation a atteint 3% tandis que la croissance économique n'est soumise à aucune restriction COVID. Les touristes sont désormais autorisés à rentrer au Japon, ce qui devrait ajouter environ 35 milliards USD à la productivité économique, exactement le genre d'injection de liquidités dont le pays a besoin après deux années de plafonnement du volume des voyages.

L'économie britannique post-pandémie présente davantage de vulnérabilités sous la forme d'une inflation élevée, de taux d'intérêt en hausse et d'une croissance économique plus faible. Le resserrement des politiques budgétaires et monétaires est susceptible de peser sur le sentiment, et le soutien de l'Union européenne n'est plus une option après le Brexit. D'un autre côté, le secteur de l'emploi est relativement robuste et les salaires augmentent, même s'ils ne sont pas aussi rapides que l'inflation.

L'Europe est confrontée à des taux d'inflation élevés mais a été plus lente que les États-Unis à relever les taux d'intérêt directeurs, ce qui signifie que ces derniers sont plus faibles dans la zone euro qu'aux États-Unis, ce qui désavantage l'euro par rapport au dollar. D'un autre côté, le bloc économique reste en territoire de croissance et le chômage est relativement faible.

Seul le temps nous dira quelle politique sera la plus efficace pour contenir l'inflation. Chaque économie étant unique, une politique universelle ne convient pas à toutes, et les traders doivent suivre de près l'évolution de la situation, dans la mesure où elle a un impact sur les marchés des devises et des actions.

INFORMATIONS SUR LES MATÉRIAUX ANALYTIQUES :

INFORMATIONS SUR LES MATÉRIAUX ANALYTIQUES :