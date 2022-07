Quelle est la prochaine étape pour l'EURUSD ?

Juillet 13, 2022 17:46

Les forces macroéconomiques mentent rarement et elles influencent les monnaies nationales plus que vous ne le pensez. Un puissant cocktail d'inflation élevée, de hausses de taux d'intérêt à venir et de conflits géopolitiques pèse sur les perspectives de la zone euro. L'EURUSD a chuté à 0,99997 le 12 juillet, le sentiment du marché devenant baissier envers la monnaie unique de la zone euro.

Cela ne veut pas dire que l'USD ne soit pas confronté à des conditions macroéconomiques similaires. Le conflit en Ukraine, la forte inflation et une récession imminente mettent à rude épreuve la confiance et assombrissent les perspectives. C'est juste que la monnaie s'est renforcée suite aux actions bellicistes antérieures de la Réserve fédérale pour maîtriser l'inflation, et en tant qu'actif refuge, les actifs libellés en USD sont en concurrence avec l'or, le franc suisse et le JPY. De plus, le marché du travail américain continue de faire preuve de résilience.

Le bon côté pour l'EURUSD, ce sont les exportations européennes qui devraient être compétitives étant donné le taux de change favorable pour les paires de devises EUR.

Alors, quelle est la prochaine étape pour l'EURUSD ? Voici quelques possibilités :

Une période prolongée de parité ou quasi-parité à court et moyen terme.

Une période de faiblesse à court terme avant la hausse des taux d'intérêt de la BCE.

Après la hausse des taux d'intérêt de la BCE attendue le 21 juillet, l'euro pourrait voir un soutien.

Les tendances macroéconomiques discutées ont commencé au milieu du premier trimestre. La forte inflation déclenchée par le conflit ukrainien et la reprise du COVID-19 ont entraîné des hausses de taux d'intérêt aux États-Unis, ce qui a fait craindre une récession et une contraction du PIB plus tard au deuxième trimestre.

Le cours de l’USD à court terme pourrait également être impacté par la croissance du PIB au deuxième trimestre. S'il y a deux trimestres de croissance négative, cela signifie une récession technique. La publication du PIB des États-Unis est prévue pour le 28 juillet, une semaine après la réunion de politique monétaire de la BCE.

Les États-Unis publient aujourd'hui leurs derniers indices de référence en matière d'inflation. L'indice mensuel des prix à la consommation, hors alimentation et énergie, devrait être passé de 6 % en mai à 5,8 % en juin. Tout résultat inattendu pourrait faire bouger les paires de devises USD.

Dans le reste de l’actualité, la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande (RBNZ) a relevé son objectif de taux d'intérêt directeur à 2,5% comme prévu. La Banque du Canada (BdC) devrait relever son taux directeur actuel de 1,5 % à 2,25 % plus tard dans la journée.

