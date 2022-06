Pourquoi la Banque du Japon reste-t-elle Dovish face à un Mouvement Général Hawkish ?

Juin 21, 2022 21:39

La Banque du Japon semble être la dernière à avoir une approche hawkish au milieu des dovish, composés de la Réserve Fédérale, de la Banque d'Angleterre, de la Reserve Bank of Australia et, plus récemment, de la Banque Centrale Européenne et de la Banque Nationale Suisse.

La question est donc de savoir pourquoi. La BoJ a l'habitude de gérer la déflation par une politique monétaire accommodante depuis tant d'années qu'il lui faudra du temps pour s'adapter à la nouvelle réalité. L'attitude dovish est à la limite de l'extrême. L'achat récent par la banque centrale de 10 900 milliards de yens d'obligations d'État est le plus important jamais réalisé, ce qui diverge fortement de la décision de la Fed de mettre fin à l'assouplissement quantitatif. La BoJ pourrait finir par contribuer à l'inflation et répercuter les coûts sur l'économie japonaise, qui doit maintenant être plus performante pour justifier l'augmentation des liquidités.

La BoJ gère-t-elle mieux les risques que son homologue américaine ? Le taux d'inflation au Japon est considérablement plus faible qu'aux États-Unis. L'inflation globale pour avril était de 2,1%, ce qui est relativement faible par rapport à l'Amérique du Nord, où les prix du pétrole brut ont fait grimper les coûts dans la chaîne d'approvisionnement. Les dernières données sur l'inflation au Japon pour le mois de mai doivent être publiées le 24 juin, date à laquelle la BoJ pourrait envisager un scénario différent et plus risqué.

La BoJ doit résoudre des tendances économiques contradictoires : une inflation plus élevée appelle des taux d'intérêt plus élevés, mais une croissance post-COVID plus faible appelle une politique monétaire accommodante. Les minutes de la banque centrale doivent être publiées plus tard dans la journée, avec plus d'informations sur la pensée actuelle.

Ventes au détail au Canada

L'actualité économique du Canada est marquée aujourd'hui par la publication des ventes au détail pour le mois d'avril. Ces dernières devraient être en hausse de 0 à 0,8%, et toute surprise pourrait influencer les paires de devises en CAD. L'inflation est élevée au Canada, ce qui signifie que les consommateurs pourraient restreindre leurs dépenses en produits de détail. Des ventes au détail plus faibles pourraient éroder la performance globale du PIB, ce rapport est donc important à surveiller.

Taux d'inflation au Royaume-Uni

Le Royaume-Uni publie les dernières données importantes de l'IPC le 22 juin. Le taux d'inflation annuel devrait atteindre 9,1% en mai, contre 9% en avril. Si le résultat réel est plus élevé que prévu, les paires de devises en GBP pourraient connaître une certaine volatilité.

Rappel

Que sont les minutes des banques centrales ?

En plus de leurs décisions sur les taux d'intérêt et de leurs déclarations de politique monétaire, les banques centrales publient une copie de leurs minutes, qui révèlent les résultats des discussions sur l'économie. La pensée économique actuelle est un facteur important qui influence les futures décisions de politique monétaire. Souvent, les médias du monde entier reprennent un mot qui symbolise la pensée actuelle, comme "patient" (Australie) ou "tapering" (États-Unis).

