Perspectives Hebdomadaires du Marché: Focus sur BOC et RBNZ

Juillet 14, 2021 15:26

Tous les regards se tournent vers le relevé des taux de la Banque du Canada (BOC) et la conférence de presse du mercredi 14 juillet. Le dollar canadien a été l'une des devises les plus performantes au premier semestre de l'année, mais a depuis eu du mal à gagner du terrain après que la banque centrale a annoncé une réduction de son assouplissement quantitatif.

Avant la BOC, la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande (RBNZ) publie son dernier rapport sur les taux. Le dollar néo-zélandais (NZD) a été une devise privilégiée, la banque centrale ayant annoncé il y a quelques semaines un changement soudain dans les éventuelles hausses des taux d'intérêt, provoquant une poussée temporaire du NZD.

Il y a également d'autres actualités économiques importantes qui devraient être publiées, notamment les chiffres de l'emploi en AUD jeudi et les ventes au détail américaines vendredi.

Calendrier Forex Hebdomadaire

Source: Calendrier Forex sur la plateforme de trading MetaTrader 5 fournie par Admirals

Radar du Trader - Relevé de Taux RBNZ

La Banque de réserve de Nouvelle-Zélande (RBNZ) a choqué les marchés il y a quelques semaines en annonçant soudainement un changement de politique de taux d'intérêt. Le NZDUSD a progressé de près de 150 pips dans la foulée, avant de céder la totalité de ses gains.

Cela met en évidence à quel point les décisions de taux d'intérêt de la banque centrale sont importantes pour le marché en ce moment. Les traders rechercheront des indices sur la date probable de la prochaine hausse des taux d'intérêt – plus tard cette année ou l'année prochaine?

Il est probable que la banque maintienne les taux d'intérêt en attente pour le moment, mais le marché a déjà avancé ses attentes d'une hausse plus tard cette année à partir de 2022. Cela pourrait renforcer le dollar néo-zélandais, mais il existe des risques si d'autres banques centrales changent également la politique des taux d'intérêt.

Source: Admirals MetaTrader 5, NZDUSD, Mensuel - Plage de données: du 1er septembre 2013 au 11 juillet 2021. Consulté le 11 juillet 2021 à 7:00 GMT. Veuillez noter: les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs.

Dans le graphique des prix mensuels à long terme de la paire de devises NZDUSD, il est clair de voir le support actuel qui maintient le prix. La ligne horizontale noire inférieure sert de niveau de résistance en 2019, maintenant qu'elle l'a franchie, elle sert de niveau de support autour de 0,6970.

Si les acheteurs peuvent rester au-dessus de ce niveau de support, alors il pourrait y avoir un retour à la hausse par rapport au plus haut précédent et à une résistance historique autour de 0,7460 à 0,7560.

Si vous vous sentez inspiré et prêt à trader sur un compte réel, vous pouvez ouvrir un compte de trading réel en cliquant sur la bannière ci-dessous et en accédant à une gamme impressionnante de fonctionnalités de trading pour vous aider dans votre parcours.

Actualités sur le Trading des Entreprises et Indices Boursiers

Les indices boursiers mondiaux américains continuent de montrer la voie, les indices européens et asiatiques étant à la traîne. Cependant, la plupart des flux sur les marchés boursiers américains se retrouvent dans le secteur de la technologie.

Les actions FAANG (Facebook, Apple, Amazon, Netflix et Google) mènent les indices Nasdaq 100 et S&P 500 à la hausse. Bien que Netflix puisse être remplacé par Nvidia qui est un stock en feu.

Source: MetaTrader 5 Admiral Markets, SP500, journalier - Plage de données: du 15 octobre 2020 au 11 juillet 2021, réalisé le 11 juillet 2021, à 18:30 GMT. Veuillez noter: les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs.

Performances des cinq dernières années du S&P 500:

2020 = +16.17%

2019 = +29.09%

2018 = -5.96%

2017 = +19.08%

2016 = +8.80

L'indice S&P 500 présenté ci-dessus confirme toujours la tendance haussière globale du marché. Les moyennes mobiles exponentielles (20, 50 et 100 périodes) continuent d'augmenter, confirmant la tendance.

Les acheteurs ont utilisé ces moyennes mobiles comme niveaux pour initier de nouvelles positions avec les derniers cycles d'impulsion sortant de la moyenne mobile exponentielle sur 50 périodes (rouge).

Saviez-vous que vous pouvez utiliser l'indicateur Technical Ideas Lookup de Trading Central pour trouver des idées de trading exploitables sur cet indice et des milliers d'autres instruments sur le Forex, les actions, les indices, les matières premières et plus encore ?

Vous pouvez obtenir cet indicateur totalement GRATUIT en boostant la plateforme de trading MetaTrader 5 fournie par Admirals avec le plugin Édition Suprême !

INFORMATIONS SUR LES MATÉRIAUX ANALYTIQUES:

Les données fournies fournissent des informations supplémentaires concernant toutes les analyses, estimations, pronostics, prévisions, études de marché, perspectives hebdomadaires ou autres évaluations ou informations similaires (ci-après dénommée "Analyse") publiées sur les sites web des entreprises d’investissement Admiral Markets opérant sous la marque Admiral Markets (ci-après “Admiral Markets”). Avant de prendre toute décision d'investissement, veuillez prêter une attention particulière aux points suivants: