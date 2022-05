Perspectives boursières hebdomadaires – La Volatilité et les Tendances Baissières sur le Forex et les Actions à Surveiller

Mai 10, 2022 01:44

Depuis plusieurs mois, une forte incertitude pèse sur le sentiment du marché et les perspectives pour les deux prochaines semaines ne s'annoncent pas différentes. L'incertitude peut provoquer de la volatilité et les investisseurs pourraient voir des opportunités lorsque des tendances baissières se manifestent sur les marchés du Forex et des actions.

EURUSD

La paire EURUSD continue de refléter la force du dollar américain par rapport à un euro affaibli par les problèmes géopolitiques en Ukraine, les prix élevés du pétrole brut, l'inflation et les craintes de récession.

Le dollar américain est également confronté à des difficultés internes telles que l'inflation élevée, mais le resserrement monétaire de la Réserve Fédérale rend les actifs libellés en USD, tels que les obligations du Trésor, plus attrayants pour les investisseurs.

Dans l'actualité économique de la semaine, nous retrouvons la publication de l'indice des prix à la consommation (IPC) des États-Unis le mercredi 11 mai. Bien qu'il s'agisse toujours d'une source d'opportunités, les traders sont encore plus sensibles et réactifs aux indicateurs d'inflation et les résultats pourraient déclencher une réaction sur les paires en USD. Si l'inflation poursuit sa tendance haussière, la Fed pourrait être amenée à prendre des mesures plus radicales pour maîtriser cette dernière.

Les craintes de stagflation se sont apaisées après un autre rapport solide sur l'emploi en avril, mais le risque d'une croissance faible et d'une inflation élevée reste présent dans l'esprit des traders. Une baisse de l'IPC contribuerait grandement à rassurer les opérateurs quant à l'impact de l'attitude hawkish de la Fed vis-à-vis de l'inflation.

Marchés actions

Les marchés boursiers américains restent volatils en raison du ralentissement de la croissance au premier trimestre et des interrogations sur la cadence du resserrement monétaire. Après une forte baisse des actions US au cours de la première semaine de mai, d'autres chutes pourraient être à venir, créant des opportunités de vente à découvert pour les investisseurs qui suivent cette stratégie en tradant des CFDs sur les actions ou les indices. En effet, il est également possible de saisir des opportunités sur les marchés lorsque ces derniers sont en recul.

La bulle du secteur des valeurs technologiques a éclaté, ce qui signifie que certaines actions à prix élevé ont suffisamment baissé pour devenir plus abordables, ce qui a stimulé l'intérêt des acheteurs et entraîné des rebonds à court terme dans un contexte globalement baissier.

La situation économique et financière complexe mérite que l'on mette l'accent sur la recherche, l'application d'une stratégie stricte et la gestion des risques pour saisir les opportunités qui se présentent sur le marché.

