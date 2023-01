Perspectives Boursières Hebdomadaires – Prévisions sur la Réserve Fédérale pour Janvier

Janvier 09, 2023 17:03

Le mois s'annonce chargé avec la première réunion annuelle de la banque centrale américaine qui se tiendra du 31 janvier au 1er février.

Les perspectives macroéconomiques sont assombries par les inquiétudes concernant le secteur manufacturier américain qui s'est contracté pour un deuxième mois consécutif en décembre, selon l'indice des directeurs d'achat (PMI) de l'ISM. Il s'agit de la plus faible lecture depuis février 2016, sans tenir compte des données enregistrées au moment de pandémie d'avril 2020.

Le repli de décembre a suivi les faiblesses des nouvelles commandes et de la production observées en novembre, à la différence d'une reprise de l'emploi qui est passé en territoire positif. Le secteur emploie près de 10% de l'ensemble de la main-d'œuvre américaine et la rémunération moyenne des travailleurs est supérieure de près de 9% à celle du reste du secteur privé, ce qui signifie que l'épargne des ménages et les dépenses des employés contribuent de manière significative au PIB.

Vulnérabilités économiques

Que se passe-t-il lorsque le secteur manufacturier se contracte ?

À l'instar du secteur du logement, le secteur manufacturier représente une part importante de l'activité économique, ce qui signifie que les vulnérabilités peuvent nuire à la croissance, voire la paralyser. L'industrie manufacturière contribue à près d'un quart de l'activité totale du Produit Intérieur Brut (PIB) aux États-Unis, y compris les valeurs directes et indirectes.

Au début de l'année dernière, la Réserve Fédérale a anticipé le ralentissement de la production observé en 2022 et a prévu que la croissance du PIB réel ralentirait en 2023, même si les conditions de travail restent tendues. À la fin de l'année 2022, la Fed a réaffirmé que "la croissance économique devait encore ralentir nettement en 2023", selon le compte rendu du FOMC de décembre 2022.

Les prévisions de la Fed sont devenues une prophétie auto-réalisatrice. Le ralentissement s'explique en partie par la politique monétaire restrictive qui a débuté au premier trimestre 2022 et s'est encore durcie tout au long de l'année.

Au début de la nouvelle année, la politique hawkish de la Fed ne devrait pas changer à court terme, une impression renforcée par une citation du compte rendu : "Aucun participant ne prévoit qu'il serait approprié de commencer à réduire l'objectif du taux des fonds fédéraux en 2023."

Une politique monétaire restrictive est susceptible de persister jusqu'à ce que l'inflation soit sur une "trajectoire descendante durable vers 2%". Cela prendra un certain temps, même si l'inflation devrait diminuer sensiblement au cours de l'année prochaine, selon la banque centrale.

Pour en revenir au secteur manufacturier, l'augmentation du coût des prêts aux entreprises et les pressions inflationnistes constituent des obstacles importants au financement de nouvelles entreprises et à l'investissement dans la création d'emplois. D'un autre côté, les goulets d'étranglement de l'offre et les coûts des matières premières se sont atténués et les résultats de décembre dans le secteur de l'emploi ont été meilleurs que prévu, selon le rapport ADP sur l'évolution de l'emploi.

Ce qu'il faut attendre de la prochaine réunion de la Fed

Le dernier relèvement des taux d'intérêt a été de 0,5% et le prochain devrait se situer au même niveau, ce qui porterait le taux global à 5%.

Avant la décision prévue pour le 1er février, le sentiment du marché pourrait fluctuer en janvier en fonction de la rhétorique de la Fed lors des différents discours. Le président de la Fed, Jerome Powell, doit prononcer un discours à Stockholm le 10 janvier, dans lequel il pourrait, par exemple, faire des commentaires informels aux médias. Le dollar pourrait bénéficier d'un soutien si le discours de la Fed est conforme aux attentes du marché quant à une hausse des taux d'intérêt lors de la prochaine réunion.

Outre l'incertitude entourant la décision de la Fed, les données américaines à surveiller en janvier incluent les chiffres des demandes de prêts hypothécaires pour la semaine se terminant le 6 janvier. La forte baisse des demandes de prêts hypothécaires, qui s'est établie à moins 10,3%, reflète les effets de la hausse des taux d'intérêt, qui pourraient à leur tour affecter les revenus du secteur bancaire si la tendance se poursuit au premier trimestre.

La publication du taux d'inflation de base (Core) américain pour le mois de décembre approche rapidement, le 12 janvier. L'inflation de base, anticipée au niveau de 5,7% contre 6% en novembre, est la principale référence de la Fed pour évaluer la stabilité des prix. L'inflation globale est attendue à 6,5%, contre 7,1% en novembre. Si l'inflation n'a pas répondu aux attentes du marché et a progressé au lieu de baisser en décembre, cela pourrait augmenter les chances d'une politique de taux d'intérêt plus agressive. Une baisse plus importante que prévu de l'inflation pourrait conduire la Fed à maintenir une position plus modérée à court terme.

Enfin, le rapport préliminaire sur le sentiment des consommateurs pour janvier sera publié le 13 janvier. Attendu au niveau de 60,5 contre 59,7 précédemment, cet important indicateur économique reflète le sentiment des consommateurs, qui représente environ deux tiers du PIB aux États-Unis. Si l'indicateur augmente conformément aux attentes, cela pourrait soutenir des secteurs plus prometteurs comme celui de l'emploi. Il est possible que l'indice économique déçoive les attentes, ce qui assombrirait les perspectives de croissance.

Volatilité

Le mois de janvier sera-t-il plus ou moins volatil par rapport à décembre lorsqu'il va s'agir d'anticiper la prochaine action de la Fed ? Les marchés boursiers ont terminé l'année dernière dans un état d'esprit baissier, aggravé par les craintes de récession mondiale et les ventes à perte dans les secteurs clés, allant de la technologie à l'énergie. Dans la mesure où les pressions inflationnistes ont été transférées de 2022 à 2023, les investisseurs et les traders doivent se préparer à des ajustements dans l'environnement des taux d'intérêt et surveiller les effets de l'incertitude sur le sentiment.

Ce contenu ne contient pas et ne doit en aucun cas être interprété comme contenant des conseils ou des recommandations d'investissement, une offre ou une sollicitation à trader sur des instruments financiers. Veuillez noter que cette communication marketing n'est pas un indicateur fiable de toute performance actuelle ou future, dans la mesure où les circonstances peuvent évoluer dans le temps. Avant de prendre toute décision d'investissement, vous devez demander l'avis de conseillers financiers indépendants afin de vous assurer que vous comprenez bien les risques encourus.