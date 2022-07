Perspectives boursières hebdomadaires – Le Resserrement des Banques Centrales Prévu pour le 3ème Trimestre

Juillet 04, 2022 20:31

Menées par la Réserve Fédérale, les principales banques centrales sont prêtes à resserrer leur politique monétaire au troisième trimestre.

Les cambistes (traders sur le marché des changes) pourraient devoir tenir compte d'une nouvelle hausse de taux d'intérêt de 0,75% aux États-Unis vers la fin du mois de juillet. Entre-temps, la BCE est susceptible de relever son taux d'intérêt directeur pour la première fois en 11 ans. Dans ce cas, l'euro pourrait bénéficier d'un soutien, après avoir perdu beaucoup de terrain face à un dollar fort au cours du deuxième trimestre.

La nouvelle rhétorique hawkish de la BCE ne signifie pas pour autant une convergence avec la politique monétaire de la Fed, dans la mesure où la banque centrale a plusieurs mois de retard sur les États-Unis dans sa réaction à l'inflation. En outre, la BCE a une approche différente et prévoit de continuer à acheter des obligations des économies du Sud (plus petites et plus vulnérables), comme la Grèce, qui s'est avérée être le talon d'Achille pendant la crise des dettes souveraines en Europe entre 2010 et 2012.

La présidente de la BCE, Christine Lagarde, prévoit un autre dispositif pour limiter le spread des obligations afin d'éviter un autre cycle désastreux de réduction de la dette souveraine, mais elle n'a pas encore révélé plus d'informations sur son fonctionnement.

Le maintien de la position dovish du Japon et l'impact d'un dollar fort sur les devises des marchés émergents sont également des sujets d'actualité pour le marché des taux d'intérêt à court terme.

Après avoir lutté contre la déflation pendant près de deux décennies, la Banque du Japon semble avoir accueilli favorablement la croissance relativement modérée de son taux d'inflation, mais pourrait fermer les yeux sur les risques. Il est vrai que les taux d'intérêt négatifs maintiennent le yen faible et augmentent probablement la compétitivité des exportations japonaises. Mais il est également vrai que le coût de la vie dans le pays est en hausse et affecte les dépenses de consommation, une mesure clé de la croissance économique.

L'indice MSCI des marchés émergents a baissé après que la Fed ait commencé à relever ses taux d'intérêt en mars. L'indice, qui couvre un panier d'actions des marchés émergents par rapport au dollar, continue d'afficher une certaine volatilité. Depuis avril, l'indice de référence des devises MSCI EM a également suivi une tendance générale baissière.

En résumé, les principaux moteurs du marché des changes et des marchés boursiers devraient se prolonger au troisième trimestre : le resserrement monétaire, la divergence monétaire entre la Réserve Fédérale et la Banque du Japon, et un dollar plus solide qui exerce une pression sur les devises des marchés émergents.

INFORMATIONS SUR LES MATÉRIAUX ANALYTIQUES :

Ce contenu ne contient pas et ne doit en aucun cas être interprété comme contenant des conseils ou des recommandations d'investissement, une offre ou une sollicitation à trader sur des instruments financiers. Veuillez noter que cette communication marketing n'est pas un indicateur fiable de toute performance actuelle ou future, dans la mesure où les circonstances peuvent évoluer dans le temps. Avant de prendre toute décision d'investissement, vous devez demander l'avis de conseillers financiers indépendants afin de vous assurer que vous comprenez bien les risques encourus.