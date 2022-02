Perspectives boursières hebdomadaires – Focus sur les Banques Centrales, l'Emploi US & les Résultats d'Entreprises

Janvier 31, 2022 23:46

Une semaine très chargée nous attend avec trois grandes banques centrales qui communiqueront leurs dernières décisions en matière de taux d'intérêt et de politique monétaire. La première à s'exprimer sera la Reserve Bank of Australia (RBA) mardi, suivie du rapport de politique monétaire de la Bank of England (BOE) jeudi, puis de la conférence de presse de la Banque centrale européenne (BCE) quelques heures plus tard.

Le marché anticipe une hausse des taux d'intérêt de la Banque d'Angleterre ce jeudi. Il faut donc s'attendre à une volatilité importante sur la livre sterling (GBP) et les actions britanniques. Les perspectives de la banque centrale sera l'aspect le plus significatif dans la mesure où les marchés s'attendent à ce que les taux d'intérêt britanniques atteignent leur plus haut niveau depuis 2009 d'ici la fin de l'année.

La semaine se conclura par le rapport sur l'emploi dans le secteur non agricole aux États-Unis, qui est l'information la plus attendue du calendrier économique mensuel. Cette publication peut avoir un impact sur tous les marchés, veillez donc à appliquer de bons principes de gestion du risque.

Parmi les entreprises qui publient leurs résultats cette semaine, nous retrouvons notamment Amazon, Alphabet, PayPal, Spotify, eBay, Shell et Ford.

Vous pouvez en apprendre davantage sur les différentes manières d’intervenir sur les marchés financiers dans cette sélection de nouveaux articles éducatifs :

Calendrier hebdomadaire du Forex

Source : Calendrier Forex du site internet d’Admirals.

Savez-vous que vous pouvez assister chaque matin, du lundi au vendredi, à la séance de trading en direct Bonjour CAC40 & DAX30 ? Découvrez les conditions des marchés boursiers et les dernières tendances forex pour mieux trader au quotidien. N’hésitez pas à nous rejoindre sur YouTube tous les matins de 8h30 à 10h00 !

Taux Directeur de la Banque d'Angleterre

Le jeudi 3 février à 13h00, la Banque d'Angleterre (BOE) annoncera sa dernière décision en matière de taux d'intérêt. Cette annonce sera suivie d'un discours du gouverneur de la BOE, Andrew Bailey, sur la décision et le rapport de politique monétaire qui l'accompagne.

Les marchés tablent sur une augmentation de 25 points de base, de 0,25% à 0,50%. L'inflation atteint actuellement des niveaux records au Royaume-Uni, l'emploi est élevé et le variant Omicron a eu moins d'impact que prévu sur l'économie. La robustesse de l'économie est la raison principale pour laquelle les marchés pensent que la banque centrale va augmenter les taux cette semaine.

Toutefois, une grande partie de cette hypothèse pourrait déjà être "pricée" (prise en compte dans les cotations actuelles). La livre sterling a été beaucoup plus solide que les devises liées aux matières premières, telles que le dollar australien et le dollar néo-zélandais. De son côté, le dollar américain a été encore plus fort que la livre sterling en raison des anticipations de hausse des taux d'intérêt par la Fed.

Source : MetaTrader 5 Admirals, GBPUSD, graphique MN – Période : du 1 juillet 2005 au 30 janvier 2022, consultée le 30 janvier 2022 à 19h00 GMT – Veuillez noter : Les rendements passés ne sont pas une indication fiable des résultats futurs.

Le taux de change de la paire GBPUSD se situe actuellement à proximité du support horizontal compris entre 1,3400 et 1,3200. Ce même niveau a d'ailleurs servi de résistance en 2018, 2019 et 2020.

Si les acheteurs restent optimistes quant aux perspectives de l'économie britannique, alors ces niveaux pourraient servir de support au prix pour rebondir. Cependant, une cassure à la baisse initiée par des investisseurs favorisant le dollar US pourrait entraîner une correction plus importante sur la paire.

Si vous vous sentez prêt à trader sur les marchés financiers, vous pouvez ouvrir un compte de trading réel en cliquant sur la bannière ci-dessous pour accéder à une gamme impressionnante de fonctionnalités de trading, pour vous soutenir dans votre apprentissage et vous accompagner au quotidien.

Compte Démo Sans Risque Ouvrez gratuitement un compte démo en ligne et perfectionnez votre stratégie de trading OUVRIR UN COMPTE DÉMO

Actions et indices boursiers

Les indices boursiers mondiaux ont connu un début d'année difficile, la majorité d'entre eux affichant des baisses à près de deux chiffres. Toutefois, le mouvement de vente s'est calmé la semaine dernière, la plupart des indices se heurtant à des niveaux techniques de support horizontal.

Cette semaine pourrait donc être déterminante pour les indices boursiers, notamment en raison de la publication du rapport sur l'emploi aux États-Unis vendredi. Si la confiance des investisseurs s'améliore, la plupart des indices boursiers se situent autour de niveaux techniques sur lesquels les acheteurs peuvent s'appuyer pour reprendre la hausse. En revanche, une cassure baissière de ces niveaux techniques pourrait entraîner un mouvement de vente encore plus prononcé.

Les résultats d'entreprises de cette semaine incluent Amazon, Alphabet, PayPal, Spotify, eBay, Shell, Ford et d'autres.

Source : MetaTrader 5 Admirals, SP500, graphique D1 – Période : du 14 juillet 2020 au 23 janvier 2022, consultée le 23 janvier 2022 à 18h30 GMT – Veuillez noter : Les rendements passés ne sont pas une indication fiable des résultats futurs.

Performance du S&P 500 sur cinq ans :

2021 = +26.99%

2020 = +16.17%

2019 = +29.09%

2018 = -5.96%

2017 = +19.08%

Le sell-off de l'indice boursier S&P 500 s'est arrêté la semaine dernière sur un support horizontal où les acheteurs se sont déjà positionnés, aux alentours de 4 272 points. Après le rebond de la semaine dernière, il sera intéressant de voir si les acheteurs peuvent amorcer et maintenir une tendance haussière. Dans le cas contraire, une rupture à la baisse de la zone de rebond pourrait laisser la place à une baisse plus importante.

Les traders peuvent utiliser les comptes Trade.MT4 et Trade.MT5 d'Admirals pour trader des Contrats pour la Différence (CFDs) sur les indices boursiers et d'autres marchés, ce qui permet de prendre des positions à la fois longues et courtes. Les investisseurs peuvent également profiter de ce sell-off pour identifier des actions de qualité se négociant à des prix plus bas et dans lesquelles investir depuis le compte Invest.MT5.

Savez-vous que vous pouvez utiliser l'indicateur Technical Ideas Lookup de Trading Central afin d’identifier des configurations de trading exploitables sur l’indice S&P 500 ainsi que sur des milliers d'autres instruments financiers tels que les paires de devises forex, les actions, les indices boursiers, les matières premières et plus encore ?

Vous pouvez obtenir cet indicateur totalement GRATUITEMENT en mettant à niveau votre plateforme de trading MetaTrader 5 fournie par Admirals vers la version exclusive Édition Suprême !

La première plateforme multi-actifs au monde TÉLÉCHARGER MT5 GRATUITEMENT

INFORMATIONS SUR LES MATÉRIAUX ANALYTIQUES :

Les données fournies fournissent des informations supplémentaires concernant toutes les analyses, estimations, pronostics, prévisions, analyses de marché, perspectives hebdomadaires ou autres évaluations ou informations similaires (ci-après « Analyse ») publiées sur les sites Web des sociétés d'investissement Admirals opérant sous la marque Admirals (ci-après « Admirals») Avant de prendre toute décision d'investissement, veuillez prêter une attention particulière aux éléments suivants :