Perspectives boursières hebdomadaires – Combien de Temps le Marché Baissier va-t-il Durer ?

Juin 21, 2022 04:16

Les principales questions sur les marchés d'investissement et de trading sont les suivantes : combien de temps va durer le marché baissier et quand va t'on officiellement entrer en récession ?

Les conditions de marché sont pour le moins inhabituelles. D'une part, les grandes économies comme les États-Unis, l'Union européenne et le Royaume-Uni se remettent des récentes récessions provoquées par le COVID-19. D'autre part, elles sont confrontées à une nouvelle récession déclenchée par une inflation galopante.

Le secteur du pétrole brut et du gaz naturel connaît un marché haussier alors que les actions mondiales connaissent un marché baissier, et que les sociétés de voyage telles que les compagnies aériennes sont en hausse. Pendant ce temps, la Chine poursuit ses confinements qui ont un impact important sur les chaînes d'approvisionnement et les perspectives de productivité des fabricants multinationaux.

Ces contradictions ont été expliquées comme faisant partie des distorsions causées par le COVID-19 et le conflit en Ukraine, mais il se peut que d'autres facteurs contribuent au sentiment baissier et aux craintes de récession.

Taux d'intérêt en hausse

Les taux d'intérêt sont en hausse dans un contexte d'endettement mondial record. La crainte croissante d'un défaut de paiement de la dette lorsque la récession réapparaîtra est un véritable enjeu. Si l'inflation reste élevée, les banques centrales auront du mal à réduire leurs taux d'intérêt directeurs, ce qui pourrait exposer l'économie à des problèmes d'endettement au niveau des entreprises et des États.

La réaction de la Banque du Japon (BoJ) aux craintes de récession mondiale a été de doubler la mise avec un achat record d'actifs de dette souveraine de 80,8 milliards USD la semaine dernière. Comment devons-nous interpréter cette décision ? Si la BoJ fait une déclaration sur sa confiance dans l'économie japonaise, il y a des raisons de penser que la croissance reprend après le passage du COVID-19. Il se pourrait aussi que la BoJ tente d'empêcher la panique et la peur de nuire aux marchés boursiers et obligataires au point que le sentiment baissier déclenche une récession à lui seul.

Après avoir pris position en faveur des hawks, les banques centrales des États-Unis et du Royaume-Uni auront du mal à faire elles-mêmes de telles interventions sans paraître hésitantes. Cela ne veut pas dire que les investisseurs et les traders ne seraient pas rassurés par des interventions similaires, mais cela contredirait les récentes décisions des hawks de relever les taux d'intérêt.

La stagflation guette

Depuis le krach financier de 2008 aux États-Unis, les banques centrales ont pris l'habitude de calmer les opérateurs inquiets en recourant à l'assouplissement quantitatif et à des taux d'intérêt bas. Ces mesures ne fonctionneraient pas pour les banques centrales pendant la récession et la stagflation attendues, dans la mesure où la politique monétaire classique conseillerait de relever les taux d'intérêt pour contrôler l'inflation.

Nous avons assisté à une période de stagflation dans les années 1970, lorsque les gouvernements ont augmenté les taux d'intérêt à un point tel que les crises financières se sont succédé. Allons-nous en arriver là ? Selon la Banque Mondiale, la situation est différente aujourd'hui car le dollar est fort et les marchés boursiers sont plus adaptables. Il existe des similitudes dans le sens où les prix des produits de base - en particulier le pétrole brut - sont durablement élevés.

L'une des possibilités est que l'inflation dans les principales économies mondiales diminue après toutes les mesures hawkish prises par les banques centrales. Une autre possibilité est que le conflit en Ukraine prenne fin plus tôt que prévu. L'une ou l'autre de ces possibilités contribuerait à inverser le cours de la récession et de la stagflation.

Toutefois, à l'heure où nous écrivons ces lignes, ni le front géopolitique ni le front de l'inflation ne semblent prêts à céder du terrain, ce qui signifie que le sentiment baissier pourrait prévaloir à court et à moyen terme.

